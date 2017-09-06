Дополнения к марксистской библиотеке

Ниже полностью приводим текст письма о дополнении к ранее выложенному списку марксистской литературы, пришедшего в редакцию от одного из наших читателей

Глубокоуважаемый Борис Юльевич!

Прочитав вашу статью «Маленькая марксистская библиотека» и вняв содержащейся в конце просьбе, я взял на себя смелость высказать некоторые замечания по поводу данной библиографии.

Первое — почему этот вопрос вообще возник? Вы пишете, что в интернете на данный момент размещено множество марксистских библиографий. Не нравится – составь свою, или, на худой конец, поступи как Лев Толстой с Евангелием: то, что считаешь нужным — оставь, избыточным — вычеркни. Можно также очень подробно и углубленно изучать два-три классических марксистских труда (например, «Капитал», «Анти-Дюринг», «Государство и революция»). В этом случае читающий испытывает некое интеллектуальное наслаждение. В то же время возникает «высокое чувство» сопричастности великой идее и, как следствие, отгороженность от «непросвещенного» внешнего мира вкупе с иллюзорной психологической защищенностью. Сам текст уже перестает иметь значение, главное, чтобы в глазах интеллектуала он был идеологически или религиозно окрашен.

Второе. Из вышесказанного следует, что обсуждение и окончательное утверждение базового списка марксистской литературы — только первый шаг. Следующим шагом должна стать единая программа курса обучения и самообучения основам марксизма. Третий этап — организация кружков на основе выработанной ранее программы.

Но так ли важна именно групповая учеба? Да, важна, по одной простой причине. Марксистская доктрина не рассчитана на одиночек, это прежде всего инструмент практического преобразования мира, следовательно, предполагает совместные действия. Кружок — это неплохая школа кооперативной работы, пусть пока только интеллектуальной. Кроме того, в случае каких-либо затруднений вовсе не обязательно собираться вместе «физически». Средства коммуникации XXI века позволяют объединиться и виртуально, хотя, конечно, реальные встречи необходимы.

Здесь с неизбежностью возникает вопрос и об обязательности единой программы обучения. С марксизмом обстоят дела точно так же, как и с любой другой наукой — получи сначала базовые понятия, научись мыслить в «системе координат» данной науки, а затем спокойно продолжай углублять и расширять свои познания в этой области. Никто ведь не учит школьников, например, сразу высшей математике, минуя арифметику, или не заставляет бесконечно решать задачи на механическое движение, игнорируя остальные разделы физики. Образно говоря, учебная программа есть некое подобие христианского Символа веры — она очерчивает границы данного «интеллектуального поля». Конечно, эти линии достаточно размыты и условны, но тем не менее существуют. Также программа означает, кроме всего прочего, и сбалансированность обучения, его равномерность. И, наконец, программу будут вырабатывать и обсуждать все заинтересованные лица, а не только узкий круг левых гуру.

Третье (собственно дополнения к библиографии). Дополнения также должны отвечать нескольким критериям:

а) автор книги (статьи) должен быть близок к марксизму, либо академически нейтральным, но достаточно объективным;

б) дополнения должны соответствовать структуре самой библиографии (так, например, вопрос о критериях социалистического реализма в литературе, хотя и представляет интерес, но явно выходит за рамки списка);

в) само произведение должно достаточно широко охватывать суть вопроса (слишком узкоспециальные книги — для самостоятельного углубленного изучения).

Здесь нужно сказать кое-что о принципе построения библиографии. Он двойственен: с одной стороны, марксизм разбит на течения (разделы «Классический марксизм и коммунистическая традиция», «Западный марксизм», «Незападный марксизм», «Советский и постсоветский марксизм») – с другой стороны, особо выделены наиболее важные темы (разделы «Миросистемный анализ», «Немарксистская литература по экономике», «История революций», «Важные статьи» (фактически раздел «Разное»).

Миросистемный анализ:

1) Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс (в 3х книгах) (2е изд., исправленное)

Кн.1. Эпоха формирования государства. М.: Либроком, 2008

Кн.2. От раннего государства к зрелому. М.: Либроком, 2009

Кн.3. Политический срез исторического процесса. М.: Либроком, 2010

Есть в сети

2) Гринин Л.Е., Гринин А.Л. От рубил до нанороботов. Мир на пути к эпохе самоуправляемых систем (история технологий и описание их будущего). М.: Учитель, 2015

3) Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы: исследование кондратьевских, жюгляровских и вековых циклов, глобальных кризисов, мальтузианских и постмальтузианских ловушек. М.: Либроком, 2012

4) Кагарлицкий Б.Ю. От империй – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации. М.: Ленанд, 2015 (2-е изд., переработанное)

Не совсем понятно, почему автор поскромничал и не включил свою книгу в раздел. В сети только 1-е изд. 2010 г.

5) Семенов Ю.И. Происхождение и развитие экономики. От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному). М.: КРАСАНД, 2014

На стыке политической экономии, этнологии и антропологии автор создал целостную теорию становления и развития экономики первобытного общества. Продолжает и дополняет на уровне данных современной науки работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Советский и постсоветский марксизм

1) Кан С.Б. История социалистических идей (до возникновения марксизма). М.: Высшая школа, 1967 (2-е изд., исправленное)

Простым и понятным языком автор описывает и анализирует идеи утопического и мелкобуржуазного социализма от XVI века до начала 40х гг. XIX века.

2) Рудаков С.И. История марксистской философии XIX века. Воронеж: ВГУ, 2003

Немарксистская литература по экономике

1) Вальтух К.К. Использование модели межотраслевого баланса в курсе политэкономии капитализма. М.: Высшая школа, 1991

Пособие содержит систематическое изложение основных категорий классической теории стоимости, прибавочной стоимости и воспроизводства общественного капитала с использованием модели межотраслевого баланса. Подробный анализ 1 тома «Капитала» с использованием современного математического аппарата.

2) Вальтух К.К. Информационная теория стоимости и законы неравновесной экономики. М.: Янус-К, 2001

Фундаментальная монография. Развивает и обобщает классическую теорию стоимости Маркса, с опорой на современную теорию информации. Своего рода продолжение «Капитала».

Есть на страничке автора на сайте Института экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП). Там же размещена его более свежая работа «Воспроизводство и ценообразование. Теория. Исследования системной статистики» и многочисленные статьи.

http://lib.ieie.su/~novikova/PubIEIE/Valtuh_Konstantin_Kurtovich_(chl_-korr_RAN).htm

История революций

1) Голдстоун Джек. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во инст. Гайдара, 2015

Достаточно поверхностное описание различных революционных процессов от восстаний Древнего мира до современных оранжевых революций. Подходящая книга для первичного знакомства с темой.

2) Соловей В.Д. Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху. М.: Эксмо, 2016

Научно-популярная книга, написанная в публицистическом стиле. Автор проводит подробный анализ современных революций на постсоветском пространстве, делится соображениями о революционной перспективе в нашей стране.

Философия марксизма

1) Вазюлин В.А. Логика «Капитала» Карла Маркса. М.: Современный гуманитарный университет, 2002 (2е изд., переработанное и дополненное)

В книге на основе анализа «Капитала» показана диалектическая логика этого произведения как системы последовательно связанных диалектических категорий. Т.к. диалектическая логика присутствует в «Капитале» в неявном виде, то автор выделяет именно философскую основу экономических положений Маркса.

2) Вазюлин В. А. Логика истории. Вопросы теории и методологии. М.: Современный гуманитарный университет, 2005 (2е изд., переработанное и дополненное)

Законы и категории функционирования и развития общества раскрываются в их внутренней (диалектической) взаимосвязи. Показана диалектика как сущность и одновременно методология исследования исторического процесса.

3) Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М.: ИПЛ, 1984 (2е изд., дополненное)

4) Кедров Б.М. Единство диалектики, логики и теории познания. М.: КомКнига, 2006 (2е изд.)

Отличное введение в марксистскую теорию познания. Диалектика предстает как основа гносеологии. Подробно рассказывается о диалектических законах и категориях.

5) Кедров Б.М. Беседы о диалектике. Шестидневные философские диалоги во время путешествия. М., КомКнига, 2007 (3е изд.) (годится любое издание)

Рассказывается о том же самом, что и в предыдущей книге, но на более популярном уровне, для школьников. Рекомендуется прочитать первой, для самого начального знакомства с диалектикой.

6-9) Следующие четыре книги рекомендуется читать в комплексе и последовательно.

Все книги есть в сети.

– Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм (любое издание)

– Богданов А.А. Вера и наука (о книге В. Ильина «Материализм и эмпириокритицизм»)// Падение великого фетишизма. М.: Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1910

– Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. Размышления над книгой В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». М.: ИПЛ, 1980

– Кедров Б.М. Как изучать книгу В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». М.: ИПЛ, 1983 (4-е изд., дополненное)

10) Лосев А.Ф. Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988 (раздел «Учиться диалектике», стр. 56-150)

Статьи «Диалектика и здравый смысл», «О главных диалектических системах», «Единство трех понятий» (см. книгу Кедрова), «О диалектике как таковой». Лучше прочитать после книги «Беседы о диалектике».

11) Семенов Ю.И. Введение в науку философии (в 6 книгах). М.: Либроком, 2013

Кн.1. Предмет философии, ее основные понятия и место в системе человеческого знания

Кн.2. Вечные проблемы философии. От проблемы источника и природы знания и познания до проблемы императивов человеческого поведения

Кн.3. Марксистский прорыв в философии

Кн.4. Современные проблемы теории познания или логики разумного мышления

Кн.5. Проблема истины. Мышление, воля и мозг

Кн.6. Трудная судьба философии диалектического материализма (конец XIX – начало XXI в.)

Марксистский взгляд на философию. Подробно (с привлечением данных из физиологии и психологии) анализируются предмет и понятия философии, основные направления в философии, теория познания и различные концепции истины. Можно читать книги вразнобой, по мере необходимости.

Необязательные дополнения:

В качестве необязательных дополнений к разделу «Философия марксизма» можно привести следующие книги:

1) Гегель. Наука логики (любое издание)

2) Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М.: Рольф,2001

3) История диалектики. Немецкая классическая философия. М.: Мысль,1978

4) Бакрадзе К.С. Избранные философские труды. Т.2. Система и метод философии Гегеля. Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1958

В книгах 2-4 с марксистских позиций делается обзор:

– всей немецкой классической философии от Гердера до Шопенгауэра (книга 2)

– развития понимания диалектики в трудах Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля (книга 3)

– диалектической системы в трудах Гегеля (книга 4)

Таким образом, марксисты, желающие углубить понимание диалектики, смогут сделать это, прочитав книги 2, 3, 4 (т.е. последовательно идя от общего к частному). После этого, получив представление о развитии немецкой классической философии, можно будет приступить к проработке гегелевского основного труда. Желательно при этом параллельно изучить отрывки из «Философских тетрадей» Ленина, касающиеся Гегеля («К вопросу о диалектике», «План диалектики (логики) Гегеля», «Конспект книги Гегеля «Наука логики»)

Важные статьи

1) Вальтух К.К. Распространенные течения экономической мысли: статистическая проверка//Вопросы политической экономии. 2012. №3 (стр.61-89)

Опровержение с помощью статистики основных утверждений немарксистских течений экономической мысли и подтверждение некоторых выводов политэкономических положений Маркса.

2) Вальтух К.К. Теоремы невозможности//Общественные науки и современность. 1994. №1

В статье доказывается два основных утверждения: а) невозможность построения социализма на базе существующих сегодня технологических систем (вопрос о критериях готовности общества к социализму), б) невозможность существования современного развитого капитализма в нашей стране на базе сложившейся в ней технологической системы.

3) Вальтух К.К. Теория стоимости: статистическая верификация, информационное обобщение, актуальные выводы//Вопросы политической экономии. 2012. №2 (стр.68-89)

Статья представляет собой изложение доклада, сделанного автором на заседании президиума РАН в 2004г. с последующим обсуждением. Краткий конспект основных положений монографии автора «Информационная теория стоимости».

4) Ковнир В.Н., Погребинская Е.А. Актуальность теории Кейнса в XXI веке//Социально-экономические явления и процессы. 2016. Т.11, №4 (стр.34-44)

Краткое описание жизни Кейнса, его теоретических положений и практической программы. Рекомендуется прочесть перед изучением книги «Общая теория занятости, процента и денег».

5) Кондратьев К.В., Краснов А.С. За гранью капиталистической идеологии: к возможности альтернативы в отсутствие альтернатив//Ученые записки Казанского университета. 2015. Т.157, кн.1 (стр.50-57)

В статье проводится критика с позиций неомарксизма трех составляющих современной капиталистической идеологии – неолиберальной экономической доктрины, неоконсервативной политики и неопозитивистской (постмодернистской) философии.

6) Осипов И.Д. Экзистенциальная диалектика Эвальда Ильенкова//Вестник СПбГУ. 2013. Сер.6, вып.4 (стр.29-34)

Краткое описание сущности основных философских идей Ильенкова и логики их развития. Рекомендуется прочесть перед изучением книги «Об идолах и идеалах».

7) Рыбас А.Е. К вопросу о забытой полемике (А.А.Богданов – В.И.Ленин)//Вестник СПбГУ. 2016. Сер.17, вып.1 (стр.53-62)

8-10) Три статьи о революциях Шульца Э.Э.

– Причины революций: «голова или кошелек?»//Историческая психология и социология истории. 2014. №1 (стр.102-119)

– Революция: к вопросу об определении термина//Социологические исследования. 2014. № 4. (стр.132-142)

– Теория революции: Маркс и марксизм//Приволжский научный вестник. 2014. №2 (стр.188-194)

11) Щеголев И. Если истины нет, то… (16.12.2014) http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2014/12/16/truth/

Статья представляет собой краткий свободный пересказ первых двух глав 5 книги “Введения в науку философии”. Рекомендуется ввиду малодоступности источника.

Все указанные статьи легко находятся в сети.

Орлан Стебельков