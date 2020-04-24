Шоу «Король тигров»: разоблачение жадности и коррупции

«Король тигров» стал самым популярным шоу на американском Netflix с тех пор, как коронавирус охватил всю страну. Жадность и бездушие владельцев придорожного зоопарка привела к безудержному издевательству над экзотическими животными, находящимися под их опекой.

«Король тигров» был запущен в мир на Netflix в начале пандемии COVID-19. К тому времени, когда COVID-19 заставлял большинство американцев оставаться в помещении большую часть своего дня, это шоу представлялось странным и диковинным начинанием. Сейчас он занимает первое место на Netflix, и в нем есть все, что нужно, чтобы американцы могли отдохнуть от мрачного цикла новостей о вирусе. Тем не менее, новейший фаворит массового интереса в Америке разоблачает ту же систематическую коррупцию, которая является причиной неспособности неспособности Соединенных Штатов защищать своих граждан во время пандемического кризиса. Системная коррупция в отраслях, которые должны обеспечивать заботу о гражданах, мотивируемая прибылиью, подвергает уязвимые группы населения риску.

«Король тигров» показывает дегардацию капиталистического общества и культуры. В рамках буржуазного порядка это право человека обладать, эксплуатировать и извлекать выгоду из всего естественного, включая экзотических и опасных животных. В индустрии спасения диких животных и зоопарков даже самые благородные цели постепенно разрушаются из-за прибыли. Капитализм уступает место товарной фетишизации, но что происходит, когда товар является животным?

Прибыль в разведении

Основное злоупотребление, которое исследуют в отношении животных в сериале, — это уход за детенышами — тонкая форма эксплуатации, которая не может быть сразу идентифицирована как насилие, пока история не будет завершена. Котята — это ценный ресурс: люди могут обниматься и фотографироваться с маленькими детенышами разных больших кошек, особенно тигров. Когда большие кошки все еще младенцы, они невероятно прибыльны из-за ласки. Тем не менее, большинство крупных кошек безопасно использовать таким образом до 12 недель. К тому времени они слишком опасны, чтобы их можно было допускать к людям, а также намного дороже. Взрослый тигр может стоить до 10000 долларов в месяц. Если мотив получения прибыли является движущим фактором в содержании больших кошек, результатом является разведение тигров, которые используются в течение короткого времени, а затем быстро становятся дорогими в уходе, не имея возможности заработать на себя деньги. Непосредственным результатом этого нерегулируемого размножения являются обнаруженные трупы взрослых тигров, найденные в собственности Джо Экзотика, эксцентричного главного героя сериала «Король тигров».

В «Короле тигров» мы наблюдаем индустрию, которая утверждает, что заботится об экзотических животных, обращаясь с ними, как со скотом на фабричных фермах. Экзотик — не единственный владелец зоопарка, использующий эту выгодную лазейку в защите животных. Док Антл, владелец T.I.G.E.R.S., другой видной фигуры в зоопарке, получает большую прибыль от своего “Ласкового бизнеса”. Самок тигров заставляют многократно размножаться, а затем немедленно отрывают от них детенышей. В одной из сцен работники зоопарка оттаскивают тигренка от матери, родившегося несколько минут назад под забором, чтобы тотчас же отдать его в руки туриста с несколькими долларами. Разведение часто происходит случайно, пораждая многих детенышей с генетическими отклонениями, как косоглазый белый тигр, показанный на шоу. Детеныши тигра в дикой природе проводят с матерью до двух лет, чтобы нормально развиваться. Если бы индустрия действительно заботилась о животных в их зоопарке, они были бы рядом со своими матерями, а не в кроватках рядом с коридорами и гостиной Джо Экзотика.

Другое коварное решение проблемы переполненности — продажа детёнышей, чтобы вытащить их из парка. Тигрят можно продать от 3 до 10 тысяч долларов. Закон об исчезающих видах запрещает владение и приобретение исчезающих видов, но положение животных, которые разводятся в неволе, на племенных фабриках придорожных зоопарков плохо регулируются. В зависимости от конкретного штата законы меняются. Есть разные ответы на вопрос, законно ли иметь большую кошку как домашнее животное. Поэтому, как только человек создает придорожный зоопарк, он получает легкий доступ к «средствам производства тигра» и может легко распространять свои товары по штатам без особого надзора со стороны правительства. Сотни экзотических кошек затем загоняются в маленькие дворы под заботу неопытных и необразованных владельцев, неспособных обеспечить экзотическую кошку необходимой средой для безопасной и здоровой жизни.

Прибыль от эксплуатации труда

Джо Экзотик был боссо-эксплуататором, который недоплачивал уязвимому населению, работавшему в его зоопарке, чтобы получить более высокую прибыль для себя. Экзотик охотился на тех, кто недавно вышел из тюрьмы, вел жизнь на грани законности или был просто посторонним. Он использовал бы культурный капитал, который исходит от обработки экзотических существ. Затем он использовал любовь своих сотрудников к животным, чтобы работать с ними до 14 часов в день, шесть дней в неделю и размещать их в полуразрушенных и зараженных домах, платя им всего 150 долларов в неделю. Это примерно 2 доллара в час. Один сотрудник признался, что его основным источником пищи было испорченное мясо, подаренное Walmart, предназначенное для тигров. Экзотик, как было известно, использовал оружие, всегда висящее на его поясе, для запугивания своих сотрудников. Он нацелил свое оружие на них и даже стрелял в небо или грязь поблизости. Эти домогательства на рабочем месте нормализовались и добавили к курируемой «дикой карте» эстетику, успешно проданную на рынке, — эстетику, которую Король тигров использует для своих собственных целей развлечения.

Док Антл использует похожую модель трудовой эксплуатации, но у него был немного другой характер. Антл, казалось, нанимал только молодых и впечатлительных женщин. Когда работники моложе, им, как правило, не хватает опыта, необходимого для того, чтобы знать, что является нормальным в рабочей среде, и у них нет оснований говорить за себя и своих коллег по работе. Антл использовал свое положение старшего, выдающегося человека в мире животных, чтобы сексуально преследовать многих своих сотрудниц. Одна из них утверждала, что в его зоопарке нужно было заниматься сексом с Антл. Вопреки «дикой» фигуре Экзотика, Антл использовал псевдозаботливую эстетику и красноречие, чтобы скрыть свои хищнические наклонности. Какую бы тактику ни выбрали, маргинализованному населению платили низкую заработную плату, просили работать долгие часы и постоянно подвергали преследованиям на рабочем месте.

Во времена #MeToo Экзотик и Антл практиковали полиаморию и использовали свои зоопарки как способ привлечения уязвимых мужчин и женщин, выбирая своих романтических партнеров из числа сотрудников. Это злоупотребление властью на рабочем месте было сенсацией в документальном фильме, просто добавив его к счету странного и необычного поведения, которое было превращено в комедию, хотя и осуждалось. Тем не менее, форма полиамории этих мужчин основывалась на дисбалансе власти и является еще одним примером того, как мужчины используют свое положение, чтобы заманить молодых мужчин и женщин в жестокие и манипулятивные отношения. Сексуальные партнеры Антла смогли подняться по служебной лестнице в своем зоопарке и получить доступ к McMansions, его собственности, в то время как те, кто не соглашался на это, оставались томиться в более негостеприимных местах жительства. Партнерам Экзотика давали лекарства и подарки, а взамен они не могли выйти за периметр зоопарка и жили в условиях ограниченного доступа.

«Король тигров» соответствует стандарту американских телевизионных и кинофильмов, в которых полиаморные отношения по своей сути основаны на лжи и обмане и совершаются только развратными людьми и злодеями. В документальном фильме мужья и жены оставались в основном молчаливыми актерами, выступавшими только за действия более влиятельного партнера и никогда не высказывавшими своего собственного голоса.

Прибыль в рекламе

Джо Экзотик — персонаж, созданный для реалити-шоу. Приоритет телевидения заключается в том, чтобы шоу получало прибыль, а такие проделки, как у Экзотика, являются чистым золотом с точки зрения продюсеров шоу. На телевидении, особенно в реалити-шоу, если персонаж достаточно забавный, его действия допустимы. Морально-серая область индустрии развлечений становится еще более бессердечной, когда зритель вспоминает, что продюсеры намеревались снять фильм с призывом подумать о прибыльных зоопарках и издевательствах над экзотическими животными, и вместо этого получилось любовное письмо из шести эпизодов самому главному виновнику происходящего.

Экзотик, как персонаж очень странная фигура. Его либертарианской, маньячной энергией трудно не заворожиться. Появление «Короля Тигров», наконец, смогло дать Экзотику, пусть и ценой позора, известность которой он всегда хотел. Ведь он пытался прославиться годами. Он создал онлайн-сериал, записывывшийся на пленку каждую ночь, и даже убедил уважаемого продюсера прийти и взять его на себя. Продюсер использовал это как способ получить доступ к повседневной жизни Экзотика, чтобы создать телевизионную программу. Рик Киркхэм, ранняя жертва злоупотребления Экзотиком, смог увидеть то, что видит мир сейчас: невероятно интересный и в то же время аморальный человек. Киркхэм, как и режиссеры «Короля тигров» Эрик Гуд и Ребекка Чэйклин, посмотрели сквозь пальцы на сомнительную законность выходок Экзотика, чтобы получить доступ ко всем кадрам, необходимым для создания хитового и прибыльного реалити-шоу. Однако история Киркхема закончилась тем, что все его сбережения сгорели вместе с видеооборудованием и всеми его видеозаписями в результате поджога в парке, который также убил всех крокодилов в их корпусе по соседству. Весьма вероятно, что сам Экзотик поджег здание, опасаясь, что многие события, зафиксированные на пленке, такие как незаконные ветеринарные процедуры, проведенные неподготовленными зоопарками, поставили бы его в опасное положение с юридической точки зрения. Кирхем попал в психиатрическую больницу после того, как все это произошло, сказав, что его преследуют страхи. Гуд и Чэйклин преуспели там, где Киркхэм не смог, создав хит-программу.

У канала Exotic на YouTube почти каждую ночь была одна цель: Кэрол Баскинс, известная зоозащитница. Он изобразил её в виде секс-куклы, отправил по почте змей к ней домой и вслух прочитал ее дневник. Он бросал гранаты и стрелял в чучела Баскинс в ярости женоненавистничества. Он даже записал песню и сопроводительное музыкальное видео, изображающее убийство её мужа и кормление его останками тигров. А Китти. Баскинс, активистка по защите прав животных и богатый некоммерческий генеральный директор, сделала своей миссией всю жизнь закрывать такие зоопарки, как «Экзотика».

Баскинс — морально сложный человек, которого не следует противопоставлять как законное добро хаотическому злу «Экзотика». Она тоже эксплуатирует своих сотрудников, полагаясь исключительно на неоплачиваемую, добровольную работу, подогреваемую стремлением людей помочь животным. Откровенно говоря, Баскинс использует многие из тактик эксплуатации, против которых некоммерческая отрасль берется. В частности, она подчеркивает моральные недостатки богатых руководителей, выступающих перед благотворительными организациями. Тем не менее, в случае закрытия экзотического зоопарка, Баскинс был на верной стороне. Когда, многие зрители закончили эту программу и пришли к выводу, что позтиции Баскинс и Экзотика были одинаково жестокими по отношению к животным и не могли понять так ли отличается спекуляция и жестокое обращение в зоопарке Экзотика от заботливого отношения Баскинс к зверям. Откровенно говоря, документалисты должны нести ответственность за это разоблачение. Первоначальная предпосылка, состоявшая в том, чтобы пролить свет на злоупотребления в придорожных зоопарках, была отброшена, дабы вместо этого показать безумные действия одного человека. Это был четкий выбор в пользу прибыли, потому что безумные акции продаются. Моральное превосходство редко создает шоу № 1 на Netflix с драматизацией живого действия.

Жестокое обращение с животными, которое было показано в этом документальном фильме, является маленькой частью того, что фактически произошло. Живые животные, такие как птицы и кошки, были брошены в клетки для употребления в пищу. Животные будут голодать до смерти в результате чрезмерного размножения и перенаселенности. Режиссеры Гуд и Чэйклин предпочли не показывать эти сцены, предпочтя изображение Экзотика, раздающего презервативы со своим лицом на них. Зато мы получаем знаменитостей — в том числе сына президента и Карди Б. — выступающих на #FreeJoeExotic. Правосудие по отношению к животным и людям, пострадавшим от Экзотика, было отложено, чтобы заработать несколько лишних долларов на чужом позоре.

Такое злоупотребление может иметь место только в капиталистической системе, которая дает способ получить прибыль от животных. Когда людям разрешено делать прибыль на структурах, предназначенных для ухода за животными, именно прибыль становится движущей силой, а забота уходит на второй план. В нашем капиталистическом обществе людям говорят, что они могут и должны полностью владеть природой, не задумываясь о собственных потребностях мира природы. Люди видят мир природы только как средство накопления богатства и социального капитала. Без внедрения плановой экономики устойчивое извлечение только того, что человечеству необходимо от природы, остается на обочине, и вместо этого природные ресурсы, такие как животные, используются нерегулируемым образом, что приводит к всевозможным злоупотреблениям. Даже работники в этих зоопарках, единственные действительно симпатичные персонажи всего шоу, видели, как их любовь к этим животным использовалась, чтобы заставить их работать в условиях потогонной системы. Права самих животных стали второстепенной темой для тех, кто отвечал за условия их жизни. Король тигров подвел своих подданных, тигров. Мы никогда не дадим животным справедливый шанс жить мирно, когда в игру вступает жадность.

Анна Кимберли

Перевод Анастасии Ипатовой

Источник: https://www.leftvoice.org/tiger-king-a-show-of-profit-and-abuse