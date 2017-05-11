Кино капиталистическое

После распада СССР в жизнь советских людей ворвался голливудский кинематограф, который открыл им тайны красивой заграничной жизни. У каждого простого американца и дом, и машина, а то и две машины, да ещё, может быть, и лодка. Даже не завидно, что у кого-то есть личный самолёт. Мир с экрана казался таким правильным и заманчивым, американская мечта.

Шли годы, голливудские фильмы массового производства стали приедаться. Взгляд на экран изменился – пропал «вау-эффект». Теперь начинаешь присматриваться к тому, на каком фоне происходят события фильма, и видеть, что суперполицейские орудуют в огромных кварталах бедняков, а прекрасный мир американской мечты завязан на кабалу.

Американский капитализм стал раскрываться удивительно полно. Как мы могли быть ослеплены капиталистической пропагандой, если в их кинофильмах вся изнанка общества наживы показана во всей красе?! Не надо никакой советской пропаганды. Нужно просто нажимать на паузу и акцентировать внимание зрителя на том, как «весело» живётся в Штатах.

Что же видно в голливудском кино? Бедность, расизм, неравноправие, ярко выраженное классовое разделение общества, кредитную кабалу и прочие побочные явления развитого капитализма.

Нам показывают бандитские кварталы, в которых правит оргпреступность, сформированная по национальному признаку – и это не выдумка. Получается, что власти самой могущественной в мире капиталистической страны совершенно не обеспокоены существованием на подконтрольной им территории этаких бандитских государств, рассадников преступности, наркомании, проституции.

И все же эти фильмы пропагандируют капитализм. Почему? Потому большинство из них несёт два главных посыла: первый – индивидуальный успех, второй — безальтернативность капитализма. Личный карьерный и финансовый успех в мире капитализма – это официальная американская идеология, и внедрена она в общество очень хорошо. В отличие от последних руководителей СССР, американские понимают, что важно поддерживать и осовременивать идеологию, что и происходит посредством кинематографа нужного содержания.

Возьмём хороший фильм в «Погоне за счастьем». После его просмотра я был в некотором шоке, но не от игры актёров, не от удивительной целеустремлённости персонажа, а от канвы событий. На дворе 1981 год, в СССР апофеоз развитого социализма, а на другой стороне земного шара натурально «социальный каменный век». Представитель фундаментального класса американского общества, самый настоящий hardworking man, оказывается в сложной жизненной ситуации – на улице без средств к существованию, с малолетним ребёнком на руках, при этом де-факто работая на двух работах.

Гражданин стажируется в некой брокерской конторе, занимается «холодным обзвоном» потенциальных клиентов, бегает за кофе, всячески показывает своё старание и заинтересованность в постоянном месте. Короче, напрягается как может, превозмогая обстоятельства. Ну что тут такого-то? А то, что ему не платят никакой заработной платы, что фактически переводит его в разряд рабов. Его же не обучают с выплатой стипендии, его кидают на амбразуру и пользуются результатами его труда. Даже сейчас, на развалинах социального государства, оставшегося от СССР, работодатель обязан оплачивать стажировку. Тут же развитая страна с сильным гражданином и легальный бесплатный труд.

Его ребенок фактически остается на улице, и государство на это не обращает никакого внимания. Нет бесплатного детского сада – герою приходится платить за какой-то убогий, по советским меркам, частный садик. Опять же нет социальных учреждений, которые заботятся о детях. В советское время и сейчас ребенка можно оставить на время на попечении государства в «доме ребёнка».

В самой развитой капиталистической стране судьба ребёнка абсолютно не волнует государство.

Рабочий человек с малолетним ребёнком остаётся на улице, и для него нет никакого социального жилья. В СССР в это же самое время любой работающий человек запросто и автоматически получает жилплощадь в коммунальной квартире, а то и отдельную квартиру с почти бесплатным отоплением и горячей водой. В самой развитой капиталистической стране работающему человеку с ребёнком приходится спать в туалете метрополитена.

Во время стажировки герой вынужден врать и заискивать перед богатеем. Вот она, достойная работа для достойного человека в самой развитой капиталистической стране.

В самый напряженный момент жизни человека государство забирает в налоги все средства главного героя, которые ему жизненно необходимы. В самой развитой капиталистической стране налоги платить обязательно, особенно беднякам, а социальной поддержки почему-то нет.

Итого. Герой, конечно, броня, ему порой везёт, и он выкарабкивается из тяжелейшей ситуации. Однако он такой один на миллион, а остальные люди, попавшие в такую ситуацию, оказываются на социальном дне, теряют всякие шансы подняться, их дети обречены на бедность и маргинализацию. Если посмотреть фильм вместе с героем, сопереживая лично ему, то это жизнеутверждающий фильм о сильном американце, добившемся всего.

Однако если смотреть шире и оставить героя «за скобками» – это фильм о поразительно жестокой, безразличной и несправедливой системе устройства общества.

Прошло 10 лет, и что же мы видим в голливудском кино? Возьмём фильм «Пассажиры». Главное там – очень неслучайный короткий диалог (42-я минута). Главная героиня – писательница с «дорогим» образованием и левыми взглядами, дочка уважаемого человека, богатая. Главный герой – рабочий, выпускник ПТУ, без денег и перспектив. Оба отправились заселять новую планету, создавать новый мир, но произошла ЧС.

Героиня заплатила из собственных денег какую-то космическую сумму, получила статус VIP-пассажира и полетела в новый мир, чтобы познать новые ощущения, стать первым человеком, жившим в двух мирах, вернуться на Землю и написать об этом полную эмоций книгу. Становится ясно, что капитализм в будущем по-прежнему на месте, и за деньги можно получить всё, что душе угодно. Вероятно, и лакеев для обслуживания богачей в новый мир везут в товарных количествах.

Герой же за возможность полететь в новый мир подписал кабальный контракт, подразумевающий пожизненную выплату 20% своего дохода и немалый долг за перелёт, что намекает нам, что в будущем капитализма законодательство допускает пожизненное рабство. «Будущие» американцы (а тут именно они) летят от прекрасной жизни в капиталистическом мире на Земле в новый капиталистический мир пожизненного рабства, что особенно показательно на фоне того, что их далёкие предки почему-то делали наоборот – эмигрировали в Америку от бедности, безземелья и гонений в свободный, новый мир, с потенциально неограниченными возможностями, будучи свободными.

Причина, по которой герой соглашается на такой рабский контракт и путешествие, в том, что он хочет строить новый мир и раскрыть свой потенциал. Этакий романтик, жаждущий творческой реализации. Получается, в мире будущего капитализма такой возможности у простого работяги нет? Это у коммунистов одной из приоритетных задач было развитие личности, а у капиталистов такую возможность надо заработать. Кстати, почему герой решил, что это самое развитие личности он сможет получить в новом мире? Он простой рабочий, и его место в мире капитала у «станка». Если система не ставит задачу развивать потенциал человека, то и перемена места действия никак этого не изменит.

Героиню, судя по некоторым фразам, отличают левые взгляды, но при этом она богата и ведёт праздный образ жизни. Она волнуется об огромных доходах компании, осваивающей новые миры, переживает за кабальный контракт героя, но ничего не собирается делать. В голливудском кино социалистов/коммунистов всегда выводят на сцену особым образом, который разрушает видение самой идеи, это всегда умные, начитанные, альтруисты, но при этом абсолютные идиоты в бытовом и системном плане.

Это очень тонко и умно. Этакие странные теоретики, которые хотят лучшего, но ничего не понимают в реальном мире, как бытовом, так и глобальном, что полностью обнуляет их положительные качества в глазах street smart американца.

В нашем случае героиня левых взглядов размышляет о корпорациях, тяжелой судьбе трудящихся, но при этом не ведёт борьбы и не понимает, что самореализация для бедняков практически невозможна.

Летит в новый мир самая разношерстная публика, и романтики, и прагматики, и богатые бездельники, и отчаявшиеся работяги – у них нет никакой общей идеи, зато есть противоречия. Интересно, сколько летит будущих полицейских или как без них совершенно разные во всех смыслах люди без общей идеи смогут не устроить гражданской войны. Ведь одна часть будет наслаждаться благами, а другая должна будет всю жизнь отрабатывать свой перелёт, и всё это в 120 годах лёта от центральной власти.

Итого. Герои нашли друг друга, перепрыгнули классовый разрыв, преодолели все неурядицы. Однако если посмотреть шире, то капитализм даже в далёком будущем остался на месте, и нет даже намека на альтернативу. Прогресс работает исключительно на получение прибыли. Разрыв между бедными и богатыми как минимум не исчез, а то и увеличился. Законодательство шагнуло совсем не в сторону прав человека. Никаких возможностей к самореализации у рабочего человека нет. При этом все показано так, как будто и проблем-то никаких нет, всё хорошо, всё так и должно быть.

Если смотреть голливудское кино внимательно, в нём можно увидеть всё о современном капитализме. Главное — не попадаться на банальную приманку личного успеха, так как он построен на поте и крови тех, кто не выиграл в рулетку капитализма. О проигравших же кино снимают совсем не часто.

Михаил Ершов