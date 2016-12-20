Молодой папа (“Young Pope”)

Можете ли представить себе нечто более впечатляющее, чем гора младенцев на площади Святого Петра, из которой вылезает человек?

А Паоло Соррентино может. Именно с этого кадра начинается сериал «Молодой папа». Если вы каким-то образом пропустили осенний выход этого англо-итало-французского детища, то сделали это совершенно зря: над проектом работали гиганты телевидения – HBO, Sky Atlantic и Canal+, а это уже 50% успеха. Для любителей таких сериалов, как «Карточный домик» и «Борджиа», «Молодой папа» станет просто потрясающей находкой. Однако если Фрэнк Андервуд ведет себя как жестокий, но в общем и целом понятный политик, то Ленни Белардо (Джуд Лоу) не совсем вписывается в образ папы римского, и понять его действия вряд ли удастся на протяжении всего сериала.

Для того чтобы получать удовольствие от просмотра, не нужно досконально изучать механизмы работы Ватикана и католической церкви.

Важно знать лишь то, что абсолютная власть сосредоточена в руках папы, избираемого пожизненно, и отсюда тянутся всю сюжетные линии в сериале.

События происходят в настоящее время: на папский престол восходит самый молодой папа в истории ватиканской католической церкви. Конец геронтократии? Он берет себе имя Пия XIII, то ли желая попасть под магию числа, то ли отсылая нас к Пию XII и слухам о его симпатии к фашизму. Этот папа слушает Daft Punk, пьет вишневую колу и при этом говорит, что верит в Бога настолько, что готов отлучить от церкви каждого, кто хоть немного в нем сомневается.

Став верховным понтификом и главой государства, он вершит дела, которые оценить однозначно не получится. Кажется, он знает все и обо всех и пользуется этим для достижения своих целей, а когда на первый план выходит политика, невольно задумываешься – а верит ли папа в бога? И о религии ли этот сериал вообще?

Соррентино, который поймал волну популярности после фильмов «Великая красота» и «Молодость», постарался показать зрителю принцип работы самого маленького государства в мире. К удивлению многих, Ватикан настолько же велик, насколько и свят.

Сериал открывает нам глаза на очень простую вещь: религия – власть, а власть не может быть святой. У монархии и демократии гораздо больше общего, чем кажется.

Отвлекаясь от сюжета и предполагаемого посыла Соррентино, хочу обратить ваше внимание на Джуда Лоу. Несомненно, эта роль для него – акме актерской карьеры. Здесь он раскрывается как талантливый и харизматичный актер, а не просто типичный голливудский красавец, работающий на кассу. Джуд Лоу – это и есть та комета из заставки сериала, которая, прожигая полотна картин, уничтожает все стереотипы и принципы католической церкви.

Но, как бы ни был прекрасен в этом сериале Джуд Лоу, нельзя обойти весь остальной актерский состав, а это, на минуту, потрясающая Дайан Китон в роли сестры Мэри, Сильвио Орландо – знаменитый итальянский актер, обладатель наград за лучшую мужскую роль, и Скотт Шепард, наверняка запомнившийся вам по недавним «Джейсону Борну» и «Шпионскому мосту». Они очень гармонично вписываются в атмосферу сериала, созданную Соррентино, и меняют ее так, как нужно их героям.

Подводя итог, могу уверить вас, что этот сериал обязателен к просмотру. Как минимум потому, что все уже подустали от фантастики и боевиков. Немного философии, которая если не перевернет ваше представление о многих вещах, то, несомненно, пошатнет его, еще никому не повредило.

Екатерина Мокрушина