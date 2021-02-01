Митинг во Владивостоке. 31 января 2021

С самого начала всё пошло наперекосяк.

Обычное место сбора – площадь, сегодня ещё с утра наглухо перекрыл ОМОН. Его было много. Пять-шесть автозаков, столько же автобусов и человек 200 личного состава, говорят свезли со всего края. Замечены даже такие “кадавры”, как полиционер в своей обычной форме, но в шлеме омоновца. Кажется, что собирали «с бору по сосенке».

В результате, на площадь просочилось человек сто демонстрантов, самые отбитые, остальные же стали стихийно собираться вокруг небольшими группами. В результате у памятника в час “Ч” стояло человек 70 гражданских, и две сотни полицейских разного состава. Со стороны это выглядело как митинг самой полиции.

Когда стало понятно, что идти на площадь сегодня равносильно самоубийству, люди стихийно начали перемещаться на набережную, причём пост в навальнистской группе с призывом появился только через полчаса после фактического начала перемещения.

Дальше было ещё веселее. На набережной успели 15 минут поводить хороводы, перед тем как туда рванула “вся королевская рать” с площади. Те кто уже были в хороводе (человек двести) после этого ушли на лёд залива, а те кто не успел на набережную образовали сплошное, но достаточно разреженное кольцо по её периметру (около тысячи человек). Поскольку все просто стояли и разговаривали, формального повода к задержаниям не было, тем более на набережной в выходные полно народу, рядом кинотеатр, куча кафе и питейных заведений.

ОМОН на лёд соваться не стал: или вспомнили грустную судьбу тевтонских рыцарей или просто поняли, что по снегу в доспехах особо не побегаешь. Пробовали гонять

народ на аэрокатере, но выехав на лёд тот заглох в самый неподходящий момент (говорят ему в этом помогли, незаметно сдёрнув бронепровод со свечи зажигания).

В дальнейшем эта толпа мелкими группами стала расползаться вдоль берега,

огородами пробираясь обратно в город. Всего задержано человек 70 (пока нет точных данных), в т.ч. пресса. Брали любого, кто пытался вести трансляцию онлайн. В этот раз протестующие не перекрывали движение, но в эти три часа по центру метались как раз полицейские силы, что пешком что на машинах. К этому зрелищу как нельзя лучше фоном бы подошла тема из “шоу Бенни Хилла”.

Относительно предыдущего выходного народу пришло в три-четыре раза меньше, и вернулись элементы весёлой клоунады, как это обычно бывает на навальнистских митингах. Во всяком случае сегодняшний митинг был разительно не похож на стройную колонну мужиков с суровыми лицами под растяжками “даёшь социализм!” с дореволюционных фотографий.

Я думаю такая перемена непосредственно связана с падением численности. Те кто пришли в прошлый раз были настроены намного серьёзнее, и это не была обычная аудитория Навального. Более того, я думаю какая-то их часть была не из Владивостока, а приехала из других городов края, возможно даже с небольших сёл и поселков. А вот 31 января вышли только “завсегдатаи” из скучающей городской молодёжи. Нечто подобное я видел и в прошлом году на протестах в поддержку Хабаровска.

Есть, однако, и другие новости. Хотя изначально никто этого не планировал, похоже, стихийно стали использоваться элементы партизанской тактики: большими силами не собираться и всё время менять расположение. Следим за развитием событий.

Репортаж newsvl: https://www.newsvl.ru/vlad/202

Alex Z