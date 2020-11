Кто хозяева Урала? Политический детектив

A plague on both your houses! (Уильям Шекспир)

Спойлер для самых маленьких нетерпеливых: убийца – Козицын!

Выступление «рассерженных горожан» против возведения в центре Екатеринбурга православного храма стало неожиданностью для большинства россиян. Оно перевернуло представление о ходе политических процессов в провинции, став предтечей конфликтов в Шиесе и Хабаровске. Однако события, которые произошли 13 мая 2019 года, вызревали долго и методично.

Противостояние «Область» – «Город» началось в Екатеринбурге ещё со времён Росселя -Чернецкого, то есть, с «лихих девяностых». Делить было чего. Стабильно контролировалась торговля и строительство, «Коллективный Чернецкий» влиял на рынок ЖКХ, впоследствии его аппетиты распространились и на сферу утилизации ТБО.Ах, да: «Водоканал», за который бывшие эфэсбэшникирубятся с нынешними. Овощебаза № 4 ещё. Ну, это лирика. Всё это обеспечивало поток атомного бабла, который гарантированно проходил мимо «губерских».

Разборки доходили до самого Михал Иваныча Калинина самой генеральной прокуратуры! Так, в августе 2011 года был задержан вице-мэр, курировавший торговлю, Виктор Контеев. Его осудили на 18 лет лишения свободы.

Словом, – шла нормальная борьба финансово-бюрократических и властно-промышленных кланов, известная на Урале ещё со времён де Геннина, Татищева и Демидовых. Но вся эта возня изрядно надоела федеральному центру, так что обоих тяжеловесов сослали в Совет Федерации.

Выборы глав регионов на тот момент были уже отменены, в ноябре 2009 года губернатором Свердловской области был назначен Александр Мишарин, которого связывают с Собяниным (тем самым). Но «Мерседес» назначенца в темноте на бешеной скорости внезапно оказался без сопровождения машин ГИБДД, что спровоцировало ДТП со смертельным исходом. Намёк он понял, сразу подал в отставку, кстати, лечился тоже в Германии.

Жалкое губернаторство пОциентаознаменовано жесточайшим кадровым голодом: Мишарину не на кого было опереться, поэтому на пост министра финансов Свердловской области он протащилсына своего знакомого по РЖД. На тот момент мальчику было всего 28 годиков отроду! Высокие должности получили также столь неоднозначные фигуры, как Вячеслав Брозовский, Александр Новиков (тот самый) и Алексей Багаряков.

Решение воссоздать Кафедральный собор в центре города стало триггером к развязыванию открытого противостояния между местными элитами и тюменскими федералами.Так, в апреле 2010 года вышла первая часть сериала «Екатеринбургпротив храма». Проект настолько «зашёл», что горожане продолжают с удовольствием участвовать уже в десятом (!!! браво сценаристам) его сезоне.

Результатом протестного действа стало то, что политический небосвод озарила сверхновая либеральной оппозиции – Леонид Волков (тот самый).

… Сменил первого свердловского назначенца другой представитель клана тюменичей – Евгений Куйвашев.

Видимо, из Москвы показалось не слишком эстетичным, что две финансово-бюрократические группировки технично раскрашивают друг друга в «своих» судах, посредством «своих» эфесбешников, прокуроров, ну и конечно же, «своих» СМИ, партий и прикормленных общественников.Поэтому в мае 2016 года, фронтмен закрытого клуба «Коллективный Чернецкий», Владимир Тунгусов был назначен главой администрации Куйвашева и первым вице-губернатором. Отвечал за внутреннюю политику региона. Это примерно, еслибы Навального(того самого) сделали первым вице-премьерому «не-Димона» Медведева.

Однако насильно породнить два бюрократических клана, две финансово-властных группировки, скрестить трепетную лань с оленем, оказалось весьма сомнительным решением. Впрочем, создание показного благолепия – вполне в духе «миротворца» Путина (того самого). Впоследствии, оказалось, что заинтересованных сторон, банально, больше!

Новый глава администрации привёл с собой часть своей команды. Это выходцы с истфака УрГУЕгор Свалов, Александр Иванов и ряд других управленцев.Потеря контроля над собственной пресс-службой вышло боком начинающему губернатору.

Троянским конём, которого оседлал новоиспечённый руководитель области, стало объявление о том, что видные местные олигархи Козицын и Алтушкин в качестве подарка на 300-летие города построят в центре новый храм. Журналистский маховик набирал обороты. С началом горячей фазы«раскрутки» ситуации вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга, губернаторская пресс-служба выдавала в эфир крайне невнятные сигналы, которые можно было интерпретировать как минимум двояко.

Масла в огонь подливали и церковники и общественники. Но если епархиальный елей в адово пламя чёрного пиара на следующий день получал официальное опровержение, которое никто уже не читал (не елей, не лили, не мы), то гражданские активисты с удовольствием оттаптывались на полуфейковых заявлениях губернатора, Союза архитекторов Свердловской области и просто непроверенных данных, выложенных в СМИ.

В разворачивании конфликта исключительна роль церкви. Эскалация поддерживалась, прежде всего, информационно. Чего только стоит идиотская история с покемонами Соколовского (того самого).

И всё же, «теософическим коксом» в топке уральского бунта, стали либералы и рассерженные горожане. Это раньше правой интеллигенции дорога была не нужна, коли она не ведёт к храму. Сейчас в Екатеринбурге скрепы и всё, что на них похоже хотя бы издали, объявляется инструментом прикладногопутинизма, предаётся анафеме и поруганию.

Термометром для измерения степени общественного безумия сталвброс, будто бысоборпостроят прямо в акватории городского пруда!Чисто технически «Храм на воде» был невозможен по трём причинам: огромная куча песка в центре города вмотала бы чистую прибыль за десять лет УГМК и РМК вместе взятых, насыпной остров в устье реки Мельковка гарантировано затапливал бы центр города и последнее – на плотине бить сваи для храма приходилось бы прямонаддействующей станцией метро! Был и юридический аспект: ЛЮБЫЕ манипуляции с водотоками в пределах населённых пунктов, где проживает более 100 тысяч человек, должны утверждаться на федеральном уровне.

На это указывали наиболее трезвые церковники, но у прогрессивной либеральной общественности «планка упала», была ли тому причиной лютая ненависть к «православнутым», путинизму или причинно-следственным связям в целом. Лучшие представители народа, образно говоря, напялили на головы кастрюли,и стало понятно, что из искры возгорится-таки пламя.

«Водоплавающий храм» был далеко не единственной разработкой «антигуберских». Параллельно был запущен проект «Область в огне».В его рамках проводились многочисленные пиар-акции, призванные продемонстрировать, что власти совсем не контролируют ситуацию, причём не только в Екатеринбурге, но и в городах области.

Наибольшее количество фальшивых нот в ходе осуществления совместных информационных диверсий выдала местная КПРФ. Чего только стоит «майдан в шаговой доступности» на Родонитовой 20.

Фиаско комсомольцев было изначально запрограммировано хотя бы потому, что утром юныйперсек обкома mr.Ивачёв координировал свои действия со штабом оппозиции, а вечером докладывал об этом… непосредственно губернатору! Как итог: он стал неинтересен ни власти (так как не имеет веса в оппозиции), ни оппозиции (так как является коллаборантом). Результатом стал раскол в партии, в ходе которого, наиболее активная молодёжь ушла под руку общественных организаций, которые связываются с бывшим ОПС «Уралмаш». Сейчас их силами раскручиваются, например, «мусорные» протесты. Аппаратный же вес господина Ивачёва держится только на поддержке со стороны товарища Афонина (того самого).

Общество спектакля неоднократно обнимало пруд и очень негодовало по поводу того, что нагнанные «за храм» студенты и бюджетники делали то же самое, только в больших масштабах., активизировалась около архитектурная богема, например, группка фанатов Дмитрия Москвина.

Все рьяно принялись защищать то, чему никто не угрожает. Признанным специалистом по таким делам и любимцем уральской публики был, конечно же, небезызвестный Евгений Ройзман, но тут мэтра попросили подвинуться. Гражданское общество нуждается в победах, даже если это провокация новых конфликтов или межэлитный «договорняк». Такой викторией «всего хорошего» стал «отказ» от строительства храма в акватории пруда. И перенос его… в сквер у Драмтеатра.

Решение было принято в ходе общественных слушаний, на которые «Русская медная компания» зарядила своих мордоворотов. Это распространённая практика, существует даже определённая такса, сколько стоит «чистенько» провести публичное обсуждение того, строить ли сурьмяное производство и организовать ли мусоросжигательный завод. Собственно, многие «бойцовые клубы» на Урале тем и живут, что оказывают силовое давление на аналогичных мероприятиях.В горячей фазе конфликта, уже в мае, силовую поддержку «захрамовцам» также оказывали именно эти люди.Всё было бы у них совсем хорошо, если бы не демпинг со стороны футбольных фанатов.

«Запрудный» протест стал резко неактуален, мгновенно возниклиновые общественные организации. На этом этапе конфликта защищать пришлось скверы. Таким лидером нового протеста стала Анна Балтина.

Дальнейшее – всем известно. Структуры РМК воткнули в сквере вагончик и поставили вокруг него забор. Этого оказалось достаточно для того, чтобы состоялась майская «революция выходного дня». Гражданское общество как-то позабыло, что длястроительство чего-либо нужна техника, типа экскаваторов или бульдозеров, коих не наблюдалось.

Местные элиты показали, что они здоровоумеют в Майдан. Совершенно неважно, сами ли они провоцировали безуведомительные «прогулки оппозиции», небывалую доселе активность навальнистов, того же Соколовского или умело пользовались вдруг создавшейся ситуацией.Люди с большими возможностями могут привлечь на свою сторону отличных специалистов, способных всё, что угодно обернуть себе на пользу! При безграничном бюджете на СМИ, общественников, силовое прикрытие, при наличии административного ресурса, активизация низовой массовой активности – всего лишь вопрос техники. Высокой техники политических технологий.

Если убрать выборы – исчезнет площадка, где назначенцы (кремлёвские, тюменские, хантыйские – любые) могут рубиться с местными элитами. Кремль сознательно убирал выборы, чтобы таких полян для бодания было меньше. Но напряжения это не сняло и элит не консолидировало. Вся борьба вылилась на улицы в виде протестов типа Шиеса, Фургала, «Скверного храма» в Екатеринбурге и так далее. Во-первых, с ростом социального напряжения это сделать всё легче, во-вторых, чисто институциональных площадок, как-то выборы, органы местного самоуправления становится меньше! Причём, инициаторами этого являются явно кремлёвичи!

Под эти, в общем-тофейковые поводы для выражения общественного недовольства, работают политологи, журналисты, просто «пехота». Почему? А так местные элиты показывают АПшке, что по всем вопросам в регионе обращаться надо к НИМ, к местным пацанам, а не к гастролирующим назначенцам! Но не может же тот же Козицын напрямую послать Путина! Поэтому работает «через улицу», почему и создаёт сонм рукотворных конфликтов в Свердловской области.