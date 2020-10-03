Трудовое бесправие: стандартная история

Этим летом я закончил третий курс медицинского университета. Так как меня всегда интересовали биотехнологии (я вообще собираюсь заниматься молекулярными технологиями, редактированием генома и т.д.), то, когда знакомая переслала мне сообщение из ВК о наборе людей на ПЦР-диагностику коронавируса, я сразу же согласился. Чтоб вы понимали, ПЦР — это лабораторная процедура, позволяющая многократно реплицировать ДНК до такого объема, который может распознать аппарат. И единственный метод, которым можно более или менее точно диагностировать коронавирус. Вообще, изначальным моим желанием было даже не получить денег, а просто научиться ставить ПЦР, поскольку это базовая молекулярная процедура, а в университете, как вы понимаете, у нас этому не учат, так как большинство все-таки хочет не в науку, а в клинические специальности. Но, так или иначе, в сообщении была указана зарплата 300 рублей в час, а исполнительный директор подтвердила данную информацию. Я пару дней проработал в лаборатории в качестве собеседования, мне сказали, что я принят на работу и могу сдать документы, необходимые для оформления. Я все сделал и первые две недели занимался работой с ПЦР. Это мне было самому интересно, поэтому я даже не интересовался, как там с договором. Тем более, что мне сказали, всё оформят официально и я начальство не торопил. Меня немного смущал абсолютно ненормированный график, причем вызвать могли за несколько часов, либо позвать за сутки, потом отозвать, потом опять позвать на неудобное время, но так как мы договаривались о почасовой ставке, меня это тоже особо не смущало.

Потом у меня было 4 выходных, но до этого я работал 6 дней подряд, поэтому я отдыхал и тоже не смутился. Но вот когда я пришёл, меня перевели на фиксированную пятидневку по 4 часа в день на более монотонную и скучную работу, никак не способствующую улучшению интересных мне практических навыков. Через две недели я поинтересовался, с чем это связано, мне ответили, что в ту зону наняли квалифицированных врачей (а я там не мог работать по идее официально, так как у меня не было корочек лаборанта, это среднее специальное). Тогда я потребовал, чтоб наконец мне выдали на руки договор. Это оказался не трудовой, а гражданско-правовой договор, где было написано, что всё это время и до конца лета (с 16 июня по 31 августа) я должен был работать на полставки помощником лаборанта и получить за это 42 тысячи. Разумеется, как вы понимаете, это отличалось от обговоренной ставки 300р/час. Ну и тот факт, что договор так изменили (и изменили характер моей работы без какого-либо уведомления об оплате) уже не мог оставить меня равнодушным, потому что я бы не пошёл на работу с условиями как в договоре.

Я предложил рассчитать мне то время неофициально, эти две недели по договору и уволить меня, так как в любом случае я зарабатывал фрилансом намного больше и пришел ради навыков. Но мне ответили, что это было бы не очень хорошо с моей стороны и вообще я веду себя по-детски (потом могу скинуть скрин, очень занимательно). Я расписал заведующей лаборатории, с которой я об этом переписывался, что я пришел чисто ради улучшения навыков, поэтому если она меня переведет на более интересное место, то я готов работать оставшееся время по договору. В итоге она мне предложила работать по 8 часов и сформировать допсоглашение по этому периоду, написав, что буду работать в бактериологической лаборатории, хоть и буду помогать с разбором биоматериала (это та работа, которая мне не нравилась – то есть я просто принимал контейнеры, сканировал пробирки, вбивая в базу, рассовывал по штативам и т.д.). Я согласился, но по факту вышло так, что я теперь разбирал биоматериал по 6 часов и всего 2 проводил в бактериологической лаборатории. Оставшиеся 2 недели я опять пытался изменить ситуацию и дальше, но безуспешно. 31 июля я уволился, мне выдали 20900. Как вы понимаете, считали чисто по моему договору, допсоглашение так и не сформировали (сказали, что если что недосчитают, то докинут в течение двух недель, разумеется, не докинули), про мою работу за 300 рублей в час “забыли”, хотя даже если считать пропорционально тому договору, я отработал 6 недель из 10 и должен был получить минимум 25. Договор я подписал уже при увольнении, задним числом за 16 июня. Там я уже не стал особо разбираться, кто что мне недосчитал, а сразу обратился к адвокату, у которого я уже десятый клиент от того центра.

Наконец, меня очень удивило, насколько все было неорганизованно, то есть, я даже не знал, кто мой начальник — исполнительный директор или заведующая лаборатории, они все валили друг на друга. Ну и что попросили у меня документы на трудовой, а оформили гражданско-правовой договор. Ну и мой случай был скорее правилом, а не исключением – постоянно кому-то недоплачивали и задерживали зарплату систематически и я часто видел, как разные люди ругались по этому поводу с начальством (оно обычно посылало в бухгалтерию, отдел кадров или куда подальше).

В конечном счете всё это стандартная практика в России. Но в том-то и дело, что надо бороться за её изменение.

Юрий Казанцев