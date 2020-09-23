“Воронеж — вор…” Как крали голоса у СР

13 сентября 2020 года в единый день голосования в Воронежской области проходили как выборы в областную Думу, так и в парламент областного центра — города Воронежа. По свидетельству очевидцев, они сопровождались нарушениями беспрецедентного для региона масштаба, но оппозиционным партиям, тем не менее, удалось нарастить свое присутствие — хотя и не в тех количествах, которые они реально заслуживали. Политтехнолог, работавший со “Справедливой Россией”, рассказал об этом “Рабкору”:

– Когда мы инструктировали наблюдателей, а их у СР в регионе было в этот раз более 600 (под ними я имею ввиду как собственно наблюдателей, так и членов комиссий с совещательным голосом, что в данном контексте то же самое), то мой коллега, электоральный юрист, ворчал на меня: “Ну чего ты рассказываешь так подробно, многое из твоих примеров — вчерашний день, не будут же они…” А в итоге оказалось, что очень даже будут! В этот раз я видел практически все, в плане техники фальсификаций, с чем сталкивался на протяжении четверти века работы в выборных кампаниях! За одним, возможно, исключением. Ручек с исчезающими чернилами мы на УИКах не заметили. Может быть, потому, что их не было. А остальное…

Но сначала несколько слов о том, какова была ситуация к дням голосования (а “трехдневка” попила у нас много крови). По данным социологии, ЕР, КПРФ и СР подошли в регионе к финишу буквально голова к голове. А на отдельных участках “Справедливая Россия” опережала их обоих. У Артема Рымаря, главы СР в области, на участке его преимущество над кандидатом “Едра”, по экзит-полам, было четырехкратным!

Но это знали, естественно, не только мы… В один прекрасный день из трех дней голосования в области открепились порядка 700 студентов, которые направились к Рымарю на участок. По “недосмотру” им дали не только бюллетени для голосования за партии, по единому округу (что и обязаны были сделать), но еще и бюллетени для голосования за одномандатников. Но вот это мы засекли, и вся эта “досрочка” пошла под нож — их пакеты с бюллетенями были признаны недействительными… Этот трюк, кстати, пытались провернуть не только у Рымаря.

В целом село, конечно, оказалось для ЕР мощным “ресурсом”. Я беру это слово в кавычки, так как на селе ее нынче любят не сильно больше, чем в областном центре. Но чего там было меньше, так это контроля. У нас физически хватало сил взять под выборочный контроль участки лишь в некоторых крупных райцентрах. Но Аннинский сельский район, например, дал почти туркменскую явку — 88%. И понятно, за кого были проставлены галочки в бюллетенях (88 — областной рекорд, но многие села догоняли рекордсмена).

Члены УИКов, особенно, если чуть запаздывали наблюдатели, хватали переносные урны и шли с ними по селам. При этом ряд членов УИК не стеснялись и прямо агитировать за ЕР в ходе голосования. У одной из наших кандидатов мать живет на селе, к ней рано по утру вломились с переносной урной (хотя она никого для досрочного волеизъявления сама не звала) и навязчиво стали объяснять, где именно нужно ставить “галку”. На возражения женщины о том, что у нее свои убеждения и она сама разберется, просто наплевали и продолжали бубнить то же самое…

Да, кстати, нескольким нашим наблюдателям прямо предложили на участке деньги — за то, что они временно ослепнут и оглохнут. Суммы назвать не успели, потому что те сразу начали звонить в полицию. А кто-то, на другом участке, может, и взял. Но про это мы уже не узнали. Кстати, полиция вела себя на редкость индифферентно. Попросту говоря, ей было плевать. В случае попыток подкупа наблюдателей стражи порядка удовлетворялись объяснением, что-де произошло недоразумение. Не так ребята поняли.

Разорванные после ночи “сейф-пакеты”, которые опечатывались накануне — сколько угодно. Никого особенно не волновало… Но люди шли и шли голосовать против “Едра”. И это немного спасало.

“Красивые” списки с заранее нанесенными точками и другими значками. Их стирали комиссии только после больших скандалов, которые мы им устраивали. Для чего это делалось? Для карусельщиков. Причем возили их в этот раз не по старинке автобусами, а частными автомашинами, по три-четыре рыла. Но машин было много.

Дело в том, что во всех избиркомах знают тех, кто никогда не ходит голосовать, но числится в списке избирателей. Их нужно не очень заметно отметить в списке заранее, чтобы пришедшие “левые” люди получили за “молчунов” бюллетени, расписались, бросили в урны и потом ехали дальше… В некоторых районах Воронежа их узнавали по цветным стикерам, приклеенным к паспортам. Один такой артист пытался проголосовать сразу на двух участках, расположенных по соседству, в одном школьном здании. Ну, то есть, их, конечно, наверняка много было, но этого наш наблюдатель заметил и выпроводил…

Старые добрые “наливайки”. В этом году они были в Воронеже мобильными. Подъезжала машина, собирала алкашей. Дальше схема простая: первый идет и приносит пустой бюллетень, получает стакан. Следующий получает бюллетень, уже заполненный за ЕР, но он обязан не только опустить его в урну, но и принести чистый. Иначе выпивки не будет. И так по кругу.

Массовая порча бюллетеней. На некоторых округах, где шли наши перспективные кандидаты, количество испорченных (то есть признанных недействительными) бюллетеней за СР доходило до 900! Можно себе представить, что такое количество дебилов было не в состоянии сделать отметку, где надо? Скажем, это маловероятно. А портили, в частности, при подсчете, руками, на которых было краска. Грязные, понимаешь, помыть было некогда… Или портили дополнительным значком, если наши не успевали уследить.

Кстати, по нескольким одномандатным округам в городе эсеры проигрывали всего-то по итогу 700-800 бюллетеней. И нас так срезали, и КПРФ. Но нас как бы не больше.

Когда я рассказывал будущим наблюдателям про фокусы с отключением электричества, мой коллега юрист, которого я упоминал, только головой крутил: давно такого не слышали. Но тут и услышали, и увидели. Свет гас на четырех участках! Нашим приходилось буквально телом ложиться на бюллетени на столе, чтоб не подменили. И — вишенка на торте — свет исчез в одной из районных администраций, когда там сидели десятка полтора председателей УИК, готовясь оттуда вводить результаты в систему “ГАС-выборы”. Говорят, если в такой момент система подвиснет, результаты можно скорректировать прямо в ней.

Итог: партия “Справедливая Россия” преодолела 5% барьер на выборах в облдуму, и Рымарь удержал свой одномандатный округ. По городу результаты оказались лучше — четыре мандата у СР. Вся эта вакханалия свидетельствует о том, что Воронежская область превращается в настоящий “электоральный султанат”, не хуже Северного Кавказа. Но, в отличие от Белгорода или Саратова, здесь еще много неумех, поэтому фальсификации идут грубо, их легче ловить. Впрочем, к Госдуме есть шанс подучиться. А иначе как обеспечить результат пресловутой “партии власти”? Бороться с этим можно, если на каждый УИК ставить по четыре наблюдателя на все три дня. И тщательно следить за каждой урной. Только у кого из оппозиционных партий достанет на это сил и денежных средств?

Николай Левин