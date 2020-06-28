Политические репрессии в России: Челябинское дело

Челябинских нацболов Артема Голубева, Михаила Просвирнина и Александра Крышку обвиняют в создании ячейки запрещенной Национал-большевистской партии (запрещена решением Мосгорсуда от 19.04.2007). Доказательством этого является проведение от ее имени “акций экстремистского характера” — атаки на памятник Чешским легионерам в ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге и акции против полицейского произвола у прокуратуры Ленинского района Челябинска.

Следствие утверждает что нацболы атаковали памятник белочехам 25 апреля этого года, нанеся по нему несколько ударов кувалдой и развернув баннер “За Конева ответите!” Памятник чехословацким легионерам, выступавшим в ходе гражданской войны на стороне белых, установлен на привокзальной площади Челябинска в 2011 году. Общественность города неоднократно выступала за его демонтаж. По факту атаки на памятник возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм).

Сами нацболы Артем Голубев, Михаил Просвирнин и Александр Крышка были задержаны сотрудниками ФСБ в ночь на 8 июня в ходе проведения “оперативного эксперимента” — то есть, попросту говоря, провокации, подготовленной внедрённым сотрудником ЦПЭ. Ребят задержали возле здания прокуратуры Ленинского района Челябинска при “попытке поджога здания”. Доказательством поджога являются обнаруженные на месте происшествия бутылки с зажигательной смесью и “повязки НБП”. Кроме арестованных нацболов были задержаны ещё двое мужчин, которые сейчас находятся на свободе, а в деле проходят под измененными фамилиями (обоснованно полагаем, что это провокаторы).

Следствие утверждает, что поводом к выступлению у прокуратуры стал инцидент 6 мая, когда сотрудники полиции ОВД Ленинского района г.Челябинска избили и изнасиловали дубинкой задержанного, в результате чего тот попал в реанимацию. Расследованием этого акта превышения должностных полномочий в особо извращённой форме как раз занимается прокуратура Ленинского района. Из группы полицейских причастных к преступлению пока взят под стражу только один.

Против Артема Голубева возбуждено дело по ч.1 ст. 282.2 УК РФ — организация деятельности запрещенной организации. Александру Крышке и Михаилу Просвирнину вменяют участие в деятельности запрещенной организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ). Нацболам грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие ведёт УФСБ по челябинской области. Материалы дела подписаны генерал-лейтенантом Сизовым С.Н., известным по пензенскому делу “Сети”, которую ФСБ объявило террористическим сообществом и запретило в РФ.

В настоящий момент Центральным районным судом Челябинска Голубев А.А., Просвирнин М.Ю. и Крышка А.Д. арестованы и находятся в СИЗО N7 по адресу: г.Челябинск, улица Коммуны, 70.

Ранее 8 июня в рамках этого уголовного дела у нацбола Ивана Алексеева был проведен обыск с изъятием техники: компьютера и планшета. Суд по правомерности проведения этого обыска состоялся 16 июня. В каком статусе Иван проходит по делу, ему так и не разъяснили.

Мы считаем, что дело против челябинских нацболов сфабриковано провокаторами и сотрудниками местных силовых структур. Партия “Другая Россия” ведет свою деятельность в правовом поле и выступает против преследования по “политическим” статьям.

Просим поддержать политзаключенных нацболов и помочь с оплатой услуг адвокатов: 5336 6900 9859 8032, Сбербанк, Николай Юрьевич А., Мастеркард. Яндекс-кошелек: 410016153696045.

Текст публикуется по просьбе товарищей из организации «Другая Россия». Коллектив «Рабкора» выражает солидарность с жертвами политических репрессий.

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