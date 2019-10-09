Сентябрьские выборы в Красноярске:

Было весело, но вы всё пропустили.

Как и во многих городах России 9 сентября в Красноярске проходили выборы, или вернее — довыборы в Городской совет, потому что в 2018 году на округе №4 победил «кандидат против всех», и в Законодательное собрание, потому что год назад один депутат выпрыгнул с 12-го этажа. Не будем держать ненужную интригу, поэтому скажем сразу: победили «единороссы», — тем более процесс здесь куда интереснее результата. В горсовет прошёл Николай Олюнин (чуть меньше 32% голосов), а в Заксобрание — Марина Добровольская (чуть более 42%).

Николай Олюнин. Сноубордист. По слухам, лично ему выборы не нужны, но настояла мама-бизнесмен. Ей нужны гос.контракты.

Марина Добровольская. Начала свою карьеру как тележурналит, а продолжила — как депутат от «Блока Быкова» (ныне — «Патриоты России»), затем от «Справедливой России», и теперь от «Единой России». Многие её относят к верным членам команды нынешнего губернатора Александра Усса.

Оба, правда, стыдливо старались умолчать о своих отношениях с «Едром», о которых многие избиратели узнали только из информации уже на месте голосования. То что выборы в городе проходили лишь в одном округе, дало возможность сконцентрировать административный ресурс. Здесь было всё, чтобы показать выборы во всей их красе — какими мы их знаем, ценим и любим.

Если перечислять приёмы админресурса, то можно начать хотя бы с классических — районные мероприятия для населения и даже красочный «французский театр», который так удачно совпал местом и временем действия с избирательной компанией.

— Николай Игоревич [Олюнин], что вы здесь делаете?

— Хм… Провожу спортивный праздник…

— Вы обращаетесь к жителям как к избирателям. Можно тогда я тоже выступлю?

— Нет!

«Сушка явки» — основная стратегия продвижения провластных кандидатов. Информация в СМИ была минимальной, а извещения приходили как попало.

— Вам, наверное, нужно идти на соседний участок. Это в квартале отсюда.

— Нам сказали, что мы можем проголосовать здесь.

— Не может быть! Это не у нас, точно!

Социальные службы трудились изо всех сил, помогая бабушкам и дедушкам даже в надомном голосовании.

— Скажи, за кого мне проголосовать?

— Не знаю!

— Как не знаешь? Только что же говорила: спортсмен… молодой…

«Сгон» административно зависимых.

— Я со школы спортивного резерва и мне сказали проголосовать за Олюнина. Ой, давайте быстрее. Что вы возитесь? Мне уже в поликлинику бежать надо!

Ну и конечно, как же без прямого подкупа. «Бригадиры» обнаглели на столько, что выдавали деньги в трёх шагах от входа на избирательные участки. Желающих продать свой голос за «чечевичную похлёбку» было хоть отбавляй. Тариф — от 500 до 1000 рублей, а иногда даже 300. Но вероятно разница просто шла бригадиру в карман. Так что если либертаринцам нужен образец свободного рынка, то они его могли найти на этих выборах.

Вышел с УИК в магазин. За углом шум. Оказалось что женщина требует тысячу за голос. А какой-то гоповатый перец утверждает что разговор был про пять сотен. Заметив меня перец быстро расплатился и исчез за углом. Хоть какая-то польза от наблюдателей.

— Тётя! Але! А поделиться?!

/ из блога одного из наблюдателей /

По округу царило оживление: кто-то кого-то выслеживал, фотографировал и перехватывал. В общем, политтехнологи были при деле и сравнительно честно отрабатывали свой хлеб. Высококлассные специалисты всегда востребованы.

Сергей Лебедев. Эту компанию вёл за Добравольскую и «Единую Россию», хотя начинал, вроде, с кем-то другим. В прошлом году — против «Едра», за самовыдвиженца Константина Сенченко (того самого, который извинялся перед Кадыровым). А ещё раньше, в 2016 г. с половины компании перешёл от Владимира Венедиктова «Патриоты России» к более успешному кандидату. И ещё активно участвует в движении «#ЗаЧистоеНебо». Воздух в городе, правда, чище не стал, но зато митинги собираются регулярно.

“Двое из черной машины разогнали толпу купленных из белой машины.”

/ из чата наблюдателей ЛДПР /

По нашей информации, на совещании с председателями УИК прямым текстом было сказано о крайней нежелательности фото- и видео- съёмки процесса голосования, из-за чего возникли, скажем так, недопонимания между представителями избирательных комиссий с одной стороны и журналистами, активными гражданами — с другой. В этой связи невозможно не отметить действительно высочайший профессионализм Анны Лисовской.

Анна Лисовская. С 2005 года бессменный председатель городской избирательной комиссии Красноярска, выдвинутая «Единой Россией». Правда её прямое заявление, что её действия как должностного лица не являются гласными и публичными немного противоречит Конституции РФ, но это, похоже, не может бросить тень на карьеру столь замечательного юриста.

Помимо этого Анна Георгиевна так внимательно следит за всеми новинками «московских технологий», что вспоминаются слова генерала Александра Лебедя: «В Красноярске летят впереди пинка».

Так, например, от участия в выборах на округе Правого берега Красноярска были сняты все три представителя Правобережья, самые неудобные самовыдвиженцы. Вот Грант Абраамян смог правильно собрать и оформить подписи своих сторонников.

Грант Абраамян. О нем практически нет информации — Грант не сообщил избиркому о своем образовании, а также указал, что он «домохозяин». При проверке чуть было не случился скандал, поскольку выяснилось что за Гранта Мишаевича поставили свои подписи давно переехавшие и даже уже умершие люди. Но разве можно отказать в допуске уважаемому человеку? К тому же за него и за кандидата от «Коммунистов России» Николая Сидорчука собирали работники районной администрации.

Смог собрать подписи и Потылицын, что служит явным укором общественникам (одного из которых оштрафовали за подделку подписи избирателя) давно работающим на своём округе, но при этом так и не сумевшим обзавестись должным количеством сторонников.

Александр Потылицын. Постоянный участник всех выборов в Красноярске. Его возраст не имеет значения. В 2012 году объявил себя «теневым губернатором».

— Эй ты, кандидат / ВЦ /, иди работай! — обращается к Потылицыну его напарник, с кем они вместе приехали на УИК в день голосования.

/ ВЦ / ты меня сегодня! — отвечает «теневой губернатор».

Отдельного упоминания стоит досрочное голосование с небольшой статистической иллюстрацией. Явка на «досрочку» была запредельной и превзошла прошлый год в три раза. На тех УИК где был пересчёт, выяснилось что поддержка кандидата от «Едра» была 70-90%. Так за Николая Олюнина всего по округу было отдано 2100 голосов, из которых около 1100 досрочно. Его ближайший конкурент Алексей Бойков набрал 1770, из которых 70 голосов досрочного голосования.

Что уж и говорить, избиратели явно не спешили проголосовать в этот хороший, солнечный день «бабьего лета». Как итог — крайне низкая явка (по округу №4, о котором шла речь, это около 10,5%), что сделало административный ресурс решающим, а итог предсказуемым. В ходе выборов в органы местного самоуправления по Красноярскому краю большинство мандатов (более 70%) получили представители партии «Единая Россия».

Вместо эпилога и оргвыводов

Но, как так? — спросит уважаемый читатель. — Ведь «Едро» пользуется минимальной поддержкой настолько, что достаточно было чуть более высокой явки, и ситуацию можно было бы переломить!

Да, это действительно так. И агитаторов «Единой России» частенько гнали из подъездов крепким, доходчивым словом. Но вот почему люди не пришли проголосовать «против» — это интересный вопрос, требующий специального научного исследования. У нас нет на руках такого, но мы можем предложить свои впечатления от работы на округе.

Первое, что бросается в глаза от общения с населением, это его две самые большие категории: «злые» и «раздражённые». «Злыми» становятся те кто может хоть немного посмотреть вперёд и увидеть какую-то перспективу, которой в сущности-то и нет, а видится лишь сплошная пустота и неопределённость. Это предощущение надвигающегося чего-то нехорошего — тяжёлая, гнетущая ноша. Поэтому, чтобы не стать «злым» человек отводит глаза от этого беспереспективняка впереди и старательно глядит себе под ноги, чтобы лучше решать здесь и сейчас другие проблемы, тоже растущие и всё более раздражающие. И вот он уже становиться «раздражённым». Копни глубже, поговори с таким человеком о будущем, глядь, и он снова начал злиться… ох, уж эта диалектика!

Но ни «злые», ни «раздражённые» не представляют себе, что могут хоть как-то повлиять на ситуацию в стране, городе, на работе, словно эта мысль просто не помещается у них в голове. Что уж там обыватели, ведь и активисты даже не помышляют о пересмотре «правил игры».

Безнадежность и бесперспективность укоренились в картине мира, типичной для большинства граждан. Близкие к власти группы они обычно представляют в виде единой гигантской машины. И надо быть полым идиотом, чтобы идти против такого Джаггернаута. А обыватель идиотом себя совсем не считает. Он не знает кому поверить и на кого опереться. В его руках нет ощутимых инструментов борьбы, а вариант «кровавой революции» хоть и понятен, но неприемлем.

Эх! Вот исправилось бы всё само-собой, или, на худой конец, появился бы настоящий Лидер, хороший мужик и крепкий хозяйственник, да навёл бы в стране порядок. Так нет же, не осталось таких, продались все, никому верить нельзя, сволочи. Ничего — приспособимся! Уж со мной-то ничего плохого точно не случиться. В конце концов, разве может быть ещё хуже?