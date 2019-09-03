Выборы в Мосгордуму: записки прохожего

Как уже многим известно, восьмого сентября этого года пройдут выборы в Мосгордуму. Проходят они необычно бурно для выборов регионального масштаба. Мой небольшой очерк будет посвящен уличной агитации, которую автор этих строк заметил на улицах Москвы, а также анализу материалов, которые раздавали волонтеры кандидатов. Этот очерк не претендует на полноту и охват материалов из всех округов, это просто наблюдения прохожего. Заметки будут касаться агитации поддерживаемых мэрией кандидатов.

Самую курьезную агитацию организовал кандидат по 11-му округу (районы Алтуфьевский, Мафино, Отрадное) Евгений Нифантьев. Его промоутеры ездили на велосипедах, к которым были прикреплены флаги с агитацией. Всех кандидатов, которых поддерживает мэрия можно узнать по оформлению их агитационных материалов: красные и зеленые полосы на белом поле. Флаги и плакаты Е. Нифантьева оформлены в этой стилистике.

В Беговом районе (9-й округ) волонтеры кандидата Андрея Медведева раздавали листовки с требованием остановить застройку этого района. Листовки опять белые с красными и зелеными полосами. Андрей Медведев работает на телеканале «Вести», на эти выборы пошел самовыдвиженцем при поддержке мэрии. Такое фрондерство кандидата возможно связано с тем, что даже кандидат власти в текущей ситуации вынужден критикавать власть, чтобы не провалиться.

В районе Покровское-Стрешнево (в 3-ем округе) рядом со станцией метро Тушинская другой кандидат мэрии Сабина Цветкова развешала флаги все в том же узнаваемом стиле. Также ее промоутеры раздавали листовки. В листовке указано, что С. Цветкова руководит благотворительной организацией, которая оказывает помощь семьям погибших военнослужащих, а также организует концерты. Цветкова провела встречи с жителями района, в результате которых, в двух дворах были отремонтированы лестницы, другой двор был очищен от мусора, а еще в одном дворе была посажена живая изгородь. Фотографии прилагаются. Такая деятельность говорит о предметно-конкретном отношении депутата к проблемам района. Еще в листовке изложены причины, по которым стоит голосовать именно за этого кандидата. Например, такая: «Сабина Цветкова вне партий, а поэтому никому и ничем не обязана. Она отвечает перед людьми и совестью». С людьми, которые ее изберут, если изберут, кандидат может и не общаться, а с совестью, как известно, можно заключить сделку. «Сабина Цветкова станет эффективным депутатом. Ее деятельность пользуется уважением у властных структур…» Дело за малым, нужно, чтобы властные структуры пользовались уважением у избирателей. И наконец, «Сабина Цветкова – замечательный человек, патриот, энтузиаст и организатор». Кто бы сомневался? Кстати, вы когда-нибудь видели кандидата, который честно признадся бы, что он плохой человек?

Рядом с метро Сходненская промоутеры Светланы Воловец раздавали газеты. Светлана Воловец – кандидат в депутаты в Мосгордуму по второму округу (районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино) и член партии «Единая Россия», о последнем факте в своей газете она предпочла умолчать. Газета у Светланы Воловец небольшая – четыре полосы. Все та же знакомая стилистика: красное и зеленое на белом фоне. Первую страницу занимают фотографии, сделанные во время встреч с избирателями. Даже кандидат от правящей партии вынужден в своей газете замечать, что москвичей волнует реновация. С. Воловец – действующий муниципальный депутат района Южное Тушино, поэтому она может решать проблемы жителей хотя бы ради избрания на более высокий пост. На второй странице можно узнать о плодах этих трудов. С. Воловец добилась переноса строительства отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта, удовлетворив просьбу жителей района Куркино. На следующей третьей странице газеты разместилась заметка о починке столов для настольного тенниса в парке «Маяк» в Южном Тушино. Однако, не все идет гладко у госпожи Воловец. В Северном Тушино она борется с ГБУ «Жилищник» за возвращение дорожных знаков и ускорение работ по благоустройству в районе Южное Тушино. ГБУ «Жилищник» пока побеждает. И наконец, последняя страница отдана проблемам, которые надо будет решить. Это, например, проблема чрезмерного использования реагентов всесильным «Жилищником», а также проблема наличия заброшенного гаража в районе Куркино. Проблемы целого Молжаниновского района были сосланы на последнюю страницу. Судя по заметке, в этом районе не хватает школ, нет поликлиники, зато есть проблема транспортной доступности и даже уличного освещения. Напрашивается вопрос, а кто планировал такой замечательный район?

На этом мы закончим рассмотрение агитационных материалов. Как читатель уже заметил, они все выполнены как будто одной организацией по одному шаблону, все оформлены в одной цветовой гамме. Так же стоит отметить, что кандидаты от партии власти или мэрии в своих агитационных материалах не ставят вопросы городского масштаба. Все что они обещают – это решить проблемы конкретного района, если не конкретного двора. Проблема системного изменения городской политики перед ними не стоит, потому что текущая городская политика их, очевидно, в целом устраивает.

Лилия Светлова