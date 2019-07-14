Санкт-Петербург: как «разводят» метростроителей

Город Санкт-Петербург известен на весь мир разводом мостов. Однако, администрация города и руководство питерского Метростроя так же успешно «разводит» еще и своих работников. Уже больше года питерские рабочие “Метростроя” терпят от своего работодателя настоящее издевательство. Очень сжатые сроки выполнения работ, оборудование 70-х гг, постоянная нехватка рабочих рук. Ко всему этому добавляются постоянные задержки по зарплатам, которые идут повсеместно – практически по всем бригадам различных станций метро.

На март 2018 года задолженность по зарплатам в СМУ-11, копившаяся не один месяц, составляла более 70 млн.рублей. Тогда порядка 30 работников воспользовались своим правом по 142 статье ТК РФ и написали заявления о приостановке работ в связи с длительной задержкой заработной платы. Руководство «Метростроя» тогда было вынуждено начать частичные выплаты.

Затем задержки зарплат возобновились уже через два месяца после сдачи станции Новокрестовской, расположенной на западном берегу Крестовского острова рядом с новым футбольным стадионом. Станции Беговая и Новокрестовская форсированно достраивалась перед началом Чемпионата мира по футболу, и были торжественно открыты 26 мая 2018 в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко. Рабочих постоянно просили войти в положение властей и закончить станции к ЧМ. В итоге станции Новокрестовская и Беговая были сданы раньше срока, но проходчики, работавшие сверхурочно (а часть из них к тому же была задействована в строительстве стадиона), не получили ни премий, ни благодарностей — напротив, сразу же после этого на всех шести участках СМУ-15 начались сокращения, под которые попали несколько сотен человек. Так как «Метрострой» практикует краткосрочные трудовые договоры, оформить такое «сокращение» юридически не составляет труда.

С октября 2018 задержки зарплат начались опять. По 2-3 недели. Расчетные листы людям приходили на одну сумму, но по факту они получали гораздо меньше – всего по 10-15 тыс., вместо заявленных 40-50 тыс. В конце концов, в декабре, терпение рабочих лопнуло.

26 декабря утренняя смена метростроевцев из СМУ-11, занятых на проходке туннелей продолжения Правобережной линии на Васильевский остров, объявила забастовку, отказавшись подняться на поверхность после окончания смены. В результате, 28 декабря состоялась встреча вице-губернатора Николая Бондаренко и около 50 работников “Метростроя” (задержки по зарплатам на тот момент были практически у всех метростроевцев в Петербурге, а это порядка 2000 человек, часть рабочих продолжили забастовку в шахте).

По результатам переговоров, длившихся более двух часов за закрытыми дверями, было сообщено следующее: город перечислил на счета Метростроя 469 млн. рублей. 197 млн. из них – на погашение долга перед Ленметрогипротрансом — проектным институтом метро, которому задолжал “Метрострой”. 11 млн. – перечислено в банк Санкт-Петербурга; 230 млн. – в Россельхозбанк, откуда 142 млн. должны быть выделены на зарплаты рабочим.

Перевод денег через банки власти города объяснили частичным погашением долгов Метростроя перед банками и выплатой долгов по зарплатам через специальные комиссии по трудовым спорам (КТС). Мол, субподрядчики почему-то не предусмотрели создание таких комиссий сами в случае непредвиденных обстоятельств с зарплатами, хотя они должны быть.

Уверенно заявив о том, что перевод денег через КТС – единственно верное решение, а также что город никакой вины перед рабочими не чувствует, вице-губернатор Бондаренко поспешно удалился со встречи. А ведь осталось еще много вопросов.

Например, о том, куда должны пойти еще 31 млн. (469-197-11-230=31 – элементарная математика)? Почему из 480 млн. рублей (а именно таков был общий долг по зарплатам перед рабочими), на погашение долгов перед людьми было выделено только 142? К чему нужна такая сложная схема с переводами денег сначала через банки, потом через КТС?

При этом есть еще один момент: чтобы работники получили свои деньги, они должны были еще раз написать об этом заявление работодателю и только после этого претендовать на компенсации. Власти, как всегда, торжественно клялись, что все в скором времени будет выплачено. Однако оперативно решать проблему, не путая рабочих туманными обещаниями, они не собирались. Как и не собирались решать проблему “Метростроя”, который набрал в кредит 400 млн. под 15 % годовых. Компания постепенно становилась банкротом, а администрации Петербурга было это выгодно, чтобы забрать метростроительный бизнес себе.

В результате, долги по зарплатам опять были погашены частично (кстати, к слову, тем, кто изначально остался в шахтах и не поверил обещаниям властей, деньги перечислили сразу же и в полном объеме).

В январе, как и предсказывали многие, долги по зарплатам так и не были выплачены всем (некоторые работники даже были без основания уволены). Тогда метростроевцы подготовили коллективное обращение к врио губернатора Петербурга А. Беглову с требованием разобраться с задержками по зарплате и привлечь новые трудовые коллективы к строительству станций метро. Перед этим прошла новость о расторжении всех контрактов между Смольным и «Метростроем» из-за того, что последний не выполнил работы в установленный срок.

«Получается, что при принятии решения о расторжении контрактов никто из городских чиновников даже не задумался о том, когда и как будет выплачена зарплата, уже наработанная к моменту расторжения. В целом даже не понятен механизм, как мы можем её получить в сложившейся ситуации, – писали метростроители. – Для того чтобы приостановить работы по сооружению метро на какое-то время и не создать аварийную ситуацию, на объектах необходимо выполнить ряд работ по закреплению выработок, для чего работы должны быть продолжены в течение какого-то периода. Как мы можем работать дальше, если нет понимания, когда получим зарплату даже за выполненные работы?»

После сложных событий декабря метростроители откликнулись на звучавшие тогда призывы городских властей (мол, надо еще чуть-чуть потерпеть и скоро все будет выплачено, но и метро-то открывать надо, ведь гражданам-то тоже надо как-то ездить) и продолжили работать в сложных условиях нехватки необходимых материалов, спецодежды и механизмов.

«И вот теперь, объявив о расторжении действующих контрактов на строительство метро в Санкт-Петербурге, представители заказчика не только не знают сроков и механизма выплаты заработной платы за предыдущий период, но и не могут указать, когда строительство объектов продолжится по контрактам с новыми генподрядчиками, будем ли привлечены к ним мы, метростроевцы Санкт-Петербурга, а если будем, то когда, на каких условиях, кто станет нашим работодателем и т. д. Нас просто поставили перед фактом, а по сути — выкинули за дверь, как ненужный хлам. А ведь у каждого из нас есть семьи, дети, родители-пенсионеры, кормильцами которых являемся мы, метростроевцы!» – писали тогда рабочие.

Чиновники, готовившие и принимавшие решение о расторжении существующих контрактов по строительству метро, не задумывались ни о том, что будет завтра, ни о судьбах многотысячного коллектива, ни об обеспечении безостановочного продолжения строительства метро, а решали совсем другие задачи. Они специально банкротили “Метрострой”, чтобы убрать конкурента, а перспективный бизнес “отжать” под себя.

В конце января в СМИ промелькнуло, что Смольный отправил всё же «Метрострою» 179 млн. рублей и компания перечисляет их на зарплату рабочим. И снова долги по зарплатами были погашены только частично!

Затем в феврале 20 работников ночной смены отказались выйти из шахты № 573 на Театральной площади в Санкт-Петербурге из-за долгов по зарплате. Более 600 сотрудников «Управления-15 Метростроя» так и не получили зарплату за декабрь 2018 года. Забастовка началась в три часа ночи по московскому времени и прекратилась после встречи с гендиректором «Управления-15 Метростроя», которой опять пообещал, что долги по зарплате выплатят до 12 февраля. В итоге «Метрострой» выплатил долги по зарплате 60% рабочих из 5 подрядных организаций за декабрь 2018 года. Снова обещания, снова рабочих просят войти в положение кого-то, но никто не собирается ставить себя на их место.

В конце февраля “Метрострой” приостановил работы на ряде объектов, фактически обанкротившись. Часть работников оказалась в простое, а часть была вынуждена выйти в неоплачиваемый отпуск. Несмотря на то, что сейчас работы возобновились, зарплата всё ещё поступает нерегулярно, ключевые проблемы (старое оборудование, нехватка кадров, невыполнимые при всём при этом сроки работ) так никто и не решил.

Данная история – урок всем рабочим, что нужно идти в своих требованиях до конца и не вестись на обещания работодателей и чиновников. Обещать они мастера, но выполнять могут почему-то только при сильном давлении на них со стороны трудящихся. Но питерские метростроители это также и пример всем, доказывающий, что даже небольшие победы достижимы лишь коллективно. Ведь удачи всё-таки были, рабочим просто не хватило времени, ведь у всех есть семьи, всем необходимо кормить родных и близких. Питерские метростроители еще и пример рабочей солидарности – так перед Новым 2019 годом, когда у СМУ-11 совсем не было денег из-за задержек зарплат, рабочие из других СМУ, у которых финансовая ситуация была чуть лучше, скидывались, чтобы их товарищи хоть как-то встретили Новый год.

Ирина Бойко