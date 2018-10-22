Донецк: это не выборы!

29 сентября в здании Горкома КП ДНР произошел взрыв, в результате которого пострадало 4 человека. Безусловно, целью террористов была не кровавая баня с массовыми жертвами, поскольку сработало небольшое устройство и никто не погиб и даже не потерял какие-либо части тела.

С нашей точки зрения, этот теракт совершили политические противники партии для того, чтобы не допустить нас к выборам. Ведь 29 сентября, когда КП ДНР удалось собрать учредительный съезд для выдвижения кандидатов в депутаты в Народный Совет, был последним днем для сдачи всех необходимых бумаг для регистрации партии в ЦИКе.

На съезде, в соответствии с правилами учредительного съезда, присутствовали проверяющие законность съезда и определяющие численность его участников ( не менее 300 человек ) представители ЦИКа – это необходимое условие в ДНР для организаций, выдвигающих кандидатов в депутаты. И сразу же после съезда, когда большая часть его участников уже разошлась, произошел теракт. И после того, как все активисты партии помогали раненым, возили их в больницы и затем ходили по ментам для дачи показаний, КП ДНР опоздала вручить Цику все документы. И чиновники заявили, что мол теракт – это частное дело и коммунисты на этих выборах пролетают.

Тогда Партия попросила Генпрокуратуру выдать ЦИКу бумагу, подтверждающую, что в здании Компартии произошел теракт. Это же уважительная причина для опоздания сдачи документов вовремя!

Однако после совещания Минюст вдруг заявил нам, что мол КП ДНР была закрыта ещё в 2016 году, хотя в 2016 была проверка и все было хорошо. На вопрос о том, почему нас об этом не предупредили ещё 2 года тому назад, чиновники издевательски сказали, что мол они не могли найти руководство партии.

Странно, не правда ли?!! Ведь КП ДНР до недавнего времени проводила митинги, пикеты и шествия, получая на это официальное разрешение. О нас писали газеты и интернет, нас показывали по телевидению. С нами брали интервью. У нас к тому же есть официально зарегистрированное здание на Хлебодарной!

Это не единственный пример того, как решаются в ДНР сейчас вопросы с выборами. В начале октября ЦИК ничтоже сумняшеся отказал в участии в выборах Павлу Губареву якобы в связи с тем, что у него имеются какие-то там нарушения с подписными листами.

Напомню, что до снятия Паши бюрократы из ЦИКа для видимости честности и демократичности избирательного процесса проводили адресную проверку достоверности подписных листов. Члены ЦИКа ездили по указанным адресам, пока не нашли какие-то нарушения.

Я не сторонник Губарева, поскольку он – правый, ранее состоял в РНЕ и занимается бизнесом, а я – левый коммунист, большевик, марксист-ленинец и другоросс-лимоновец.

Но Павел был одним из искренних лидеров нашей Народно-Освободительной Революции в 2014 году, был избран народным губернатором ДНР и попал в плен СБУ, где подвергался пыткам. Губарев – активист первой волны, один из тех, кто начинал наше движение.

Совершенно ясно, что на выборах президента ДНР российские кураторы республики решили любой ценой навязать нам представителей олигархата, а заодно и “интеграторов”, ведущих Луганскую и Донецкую народные республики обратно в Украину. Это Пушилин и связанные с ним лица.

Выборов у нас не будет.

Как заявил недавно бывший премьер ДНР и весьма влиятельный российский политтехнолог Бородай, таково решение Кремля и, несмотря на то, что Пушилин крайне непопулярен, он станет главой, поскольку, мол, именно он постоянно контактировал с Москвой, будучи спецпредставителем в минской группе и председателем Народного Совета. Мол, этого человека нам назначила Москва, и мы должны смириться.

Кстати, по данным СМИ, чуть больше месяца назад в Донецк из России прибыли два куратора с позывными «Чайка» и «Патриот» от В. Суркова. Эти люди работали на Донбассе в 2014–2015 годах. А неделю назад у нас появились еще два московских куратора, которые позиционируют себя как «политтехнологи администрации президента»: Денис Лотов и некая София.

Пушилин и стоящие за этой группой московские кураторы убирают с выборов и таких активистов первой волны, как первый министр обороны ДНР Хакимзянов, коммунистов и бывшего командира бригады “Восток” Ходаковского, которого просто не выпустили из России, где он находился с деловым визитом.

А мелкобуржуазному социалисту Пургину власти ДНР, несмотря на то, что он проживает в Донецке и имеет официальную работу, просто не дали паспорт ДНР, без которого нельзя баллотироваться.

Народ Донбасса возмущён творящимся беспределом и силовым снятием с предвыборного процесса всех конкурентов Пушилина и не собирается голосовать за него. Но понятно, что никто считать голоса не будет.

Пушилин – одна из самых непопулярных и мрачных фигур в ДНР. Его не любит большая часть наших жителей, включая военнослужащих.

Этот человек даже не имеет полного высшего образования, поскольку не удосужился окончить Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры, где он учился на факультете экономики, маркетинга и менеджмента.

Некоторое время он работал в казино крупье, а потом торговал сладостями с 2002 по 2010 годы в кафе “Сладкая Жизнь”. С 2011 года Пушилин являлся функционером движения «МММ» Сергея Мавроди. За короткий отрезок времени он занял одну из ключевых ролей на Донбассе в данной финансовой пирамиде, а затем, когда на основе «МММ» была создана одноименная партия, Пушилин стал её членом. От этой политической силы в 2013 году он баллотировался в Верховную Раду на перевыборах в 94 округе в Обухове в Киевской области, но с треском проиграл, заняв 19 место и получив лишь 0,08 % (77 голосов). Интересно, что партия “МММ” с Пушилиным во главе оставалась легальной на территории Украины до 2015 года, пока Минюст не аннулировал ее регистрацию.

Напомню, что МММ считается классической и крупнейшей в истории России по количеству пострадавших (10—15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам, 3 млрд руб). Сам Мавроди в 2003 году был осужден в России за мошенничество в крупных размерах, и на суде потерпевшими было признано 10 454 человека.

В 2014 Пушилин сам себя провозгласил заместителем народного губернатора Донетчины Павла Губарева, который был ранее арестован боевиками СБУ. Уважением среди активистов Русской Весны, несмотря на придуманную себе громкую должность, он не пользовался.

В свое время глава ЛНР Валерий Болотов называл Пушилина “трусом” и “сопливым индюком” .

С 2014 года Пушилин менял должности, как перчатки: то он и.о. президента, то он сопредседатель Временного правительства, то председатель президиума Верховного совета ДНР, то сопредседатель «Народного фронта Новороссии», то депутат Народного совета ДНР, то заместитель председателя Народного совета ДНР, то глава футбольной ассоциации ДНР, то постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы в Минске. Затем – председатель Народного совета ДНР, затем – глава исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика», затем руководитель “Русского центра”…

И при этом Пушилин не воевал за Донбасс, а коллекционировал хлебные должности и мотался то в Минск, то в Россию.

Пушилин, фактически назначив сам себя и.о. Главы республики (в нарушение нашей конституции) и “сослав” команду Захарченко в РФ, подкупает бизнесменов и проталкивает реакционные экономические реформы. Он начал возвращать национализированные предприятия бывшим собственникам (хотя за национализацию наш народ стоял на митингах в марте, и курс на национализацию подтвердил Народный Совет в 2016 году).

На днях Пушилин заявил, что собирается учредить в ДНР некие коммерческие банки. Понятно, что экономика только начала развиваться и банковская система не создана. Но в таких условиях совершенно преступно создавать частные структуры ростовщиков, лишая при этом наших жителей возможности делать вклады в государственном Республиканском Банке.

Это, с моей точки зрения, делается для того, чтобы сделать большой процентную ставку и выкачивать последние гроши из нашего небогатого населения.

В своей программе Пушилин ставит задачей номер один максимальную государственную поддержку бизнеса (в частности, снижение налогов), а не трудящихся.

Пушилин начал злоупотреблять административным ресурсом для своей политической рекламы еще до начала предвыборной кампании. Так, на днях он обещал освобождение от уплаты коммунальных услуг для семей погибших. Недавно в Москве он встречался с В. Сурковым. Тот пообещал своему протеже скорое благоденствие народа Донбасса и увеличение наших зарплат и пенсий. А Пушилин добавил, что «сдерживание роста цен по некоторым товарам первой необходимости признано приоритетом».

Увы, заверения Суркова вскоре были опровергнуты безжалостными «устами президента»: Дмитрий Песков заявил о том, что он не в курсе даже того, что встреча Суркова и Пушилина состоялась, и уж тем более, ни о каком грядущем повышении зарплат слыхом не слыхивал.

Кроме того, в сентябре, после того, как Пушилин стал и.о., определенные политические силы в ДНР заявили, что скоро будут повышены денежные довольствия военнослужащим. При этом наши ополченцы приобретут статус госслужащих и будут платить налоги. Появится стаж, налоговые книжки, социальные гарантии и т.д.

Но вот читаем его сегодняшнюю предвыборную программу, в частности – пункт, посвященный “защитникам отечества”. Тут он говорит абстрактные вещи о том, что одна из главных задач государства – поддержка высокой обороноспособности Вооружённых Сил Республики, и в дальнейшем армия будет снабжена всем необходимым: техникой, обмундированием, питанием и боеприпасами. Также, мол, необходимо обеспечить социальную защиту ополченцев. Но нет никакой конкретики, и даже не указаны сроки выполнения обещаний.

Люди от власти предупредили всех работников заводов, что те, кто не проголосуют за Пушилина, будут уволены, а в список кандидатов от ОД “Донецкая Республика” внесены 15 человек, которые даже не имеют паспорта ДНР.

Власти РФ на фоне санкций и тяжелой экономической ситуации крайне боятся народных волнений и роста популярности левых идей. Российская власть курирует многие политические процессы на Донбассе, она нам навязывает и экономическую систему по своему образцу и подобию. Москва показала, что не желает реализации красного проекта в ДНР, который, в случае его воплощения в жизнь, неизбежно пустит свои корни на всем постсоветском пространстве, включая Россию.

Таким образом, “выборы без выбора” на Донбассе – это продолжение происходящей в России буржуазной реакции. Это движение все дальше в сторону от народа, это закручивание гаек в интересах самых реакционных слоев буржуазии.

Некоторые считают, что Кремль навязывает Пушилина, чтобы запихнуть Донбасс обратно в Украину, и вот уже сейчас, якобы, к нам возвращаются бизнесмены ахметовской команды, которые будут делить свой бизнес с российскими олигархами.

Честно говоря, я так не думаю. Россия с 14-го года вложила просто огромные деньги в Донбасс. И сейчас все это отдавать Украине и терять политическое лицо Путина в связи со сливом Донбасса глупо. Вряд ли олигархи хотят потерять ДНР с принадлежащими им крупными компаниями. Ведь Донбасс – это один из крупнейших промышленных центров в Европе. У нас десятки мощных предприятий металлургической, химической, электротехнической промышленности, а также масса угольных шахт. К тому же, на Донбассе найдены крупнейшие в мире запасы сланцевого газа. Это гигантские деньги!

Ведь тот же Ахметов до Евромайдана был самым богатым человеком Европы и СНГ – более 23 миллиардов долларов. Он был богаче любого из российских олигархов – Абрамовича, Дерипаски, Ходорковского – в периоды расцвета их бизнеса.

При этом 90% всех предприятий Ахметова находилось здесь. И я думаю, российские олигархи не захотят лишиться столь лакомого куска.

Я считаю, что у нас будет в течение долгого времени приднестровский сценарий. Ни мира, ни войны. Олигархам даже выгодно, что у нас ситуация “ни мира, ни войны”, тяжёлое экономическое положение, безработица и низкие доходы. Ведь все это повод для того, чтобы списать на издержки окопного быта крайне маленькие зарплаты и жестокую эксплуатацию.

Почему РФ не признает Донбасс? Российские чиновники и олигархи не хотят тратить деньги на интеграцию, плюс они боятся расширения западных экономических санкций и мечтают об отмене или ослаблении существующих санкций. Пушилин – проводник такой политики в ДНР.

Активисты КП ДНР, комсомола и ” Другой России ” считают, что проведение выборов в настоящее время следует отложить до принятия закона о выборах в ДНР, особенно беря во внимание тот вопиющий факт, что кандидаты изначально были поставлены в заведомо неравные условия. У нас нет закона о гражданстве (лишь немногим более 10% нашего населения имеют паспорта ДНР и могут баллотироваться), закона о партиях, закона о центральной избирательной комиссии, нет реестра избирателей, нет более или менее удобоваримого закона о выборах главы и народных депутатов. Наши власти должны отменить эту совершенно никому не нужную чудовищную процедуру — сбор подписей для выдвижения кандидатов. Ведь желающие жители ДНР и так смогут проголосовать (либо не проголосовать) за определенных кандидатов во время выборов. Возможность выдвигаться в депутаты должны получить все постоянные жители ДНР — следовательно им необходимо выдать паспорта. До выборов должны быть допущены все общественные организации ДНР, включая КП ДНР и т.д.

Партия власти и и.о. главы должны быть лишены возможности использовать административный ресурс для политического пиара. Место Пушилина должен занять Народный Совет.

Я вместе со своими товарищами по Компартии ДНР и партии « Другая Россия» недавно обратился ко всем репрессированным политическим силам Донбасса и командирам: к Компартии ДНР, к Союзу Левых Сил ДНР, к луганским коммунистам и нашему кандидату на пост главы ДНР Игорю Хакимзянову; к товарищам Пургину, Ходаковскому, Губареву; к находящимся в России славным полководцам Новороссии Стрелкову и Безлеру, а также к левым политическим организациям России – “Другой России” и её вождю Эдуарду Лимонову, РКРП, ВКПб, АКМ, РКСМб, Левому Фронту, Рот Фронту, Трудовой России, СКП-КПСС, СКМ, ОКП, РРП, «За Каддаффи», «Левому блоку», «Новому коммунистическому движению – НКД, «РКСМ», «Межрегиональному Объединению Коммунистов – МОК», «Рабочей Коммунистической Партии», «Рабочему компасу» и т.д., известному русскому писателю и замполиту легендарного 4-го ОРШБ Захару Прилепину – с просьбой создать единый политический фронт, который бы требовал бойкота нынешней нелегитимной выборной кампании и назначения нормальных демократических выборов на более поздний срок.

Нашу петицию мы передадим властям ЛДНР, РФ и в ООН.

Бенес Айо, военнослужащий армии ДНР, активист компартии ДНР, активист партии ” Другая Россия “.