Пиррорвы победы КПРФ

Итоги прошедшего единого дня голосования продемонстрировали сильное падение уровня поддержки партии власти и очевидный рост рейтингов парламентской оппозиции, прежде всего КПРФ и ЛДПР. Но сможет ли последняя воспользоваться сложившейся ситуацией?

Ответ на этот вопрос в ряде регионов получен уже сейчас. Скажем, много шума вызвал прецедент в Великом Новгороде, где на муниципальных выборах победили выдвиженцы КПРФ. Тем не менее, председателем думы Великого Новгорода стал представитель “Единой России”. Хотя по итогам голосования новгородцев, у членов КПРФ и сторонников партии было 12 мандатов, у представителей «ЕР» – всего 8, у «Справедливой России» – 7, ЛДПР – 2 мандата, и один мандат у «Яблока». Но четыре депутата от КПРФ, а также три эсера всего через несколько дней после выборов легко поддержали единороссов.

Пишут о неких предвыборных закулисных договоренностях, или просто о предательстве. Да, от предательства ведь никто не застрахован. Но давайте посмотрим новгородский список “победителей” от зюгановской партии: начальник группы ФГУП «Охрана» Росгвардии по Новгородской области, и далее — директор ООО «Стройпрофиль», директор автошколы «Водитель Плюс», директор ООО «Партнёр сервис», учредитель СМИ «Пароход Онлайн» и «Серебрянный дождь ВН», специалист по безопасности ООО «Деловой партнёр», индивидуальный предприниматель… Кажется, каким-то чудом в эти монолитные ряды городского бизнеса затесались завотделом по идеологии местного обкома КПРФ, безработный и педагог.

Понятное дело, что про “классовый подход” в зюгановской партии давно забыли. Но предвидеть ситуацию, что на любого, самого «идейного», представителя бизнеса местная власть может надавить, или просто с ним договорится, не так уж и трудно.

Еще более показательная история получилась в Иркутской области, где у КПРФ вроде бы тоже полная виктория на выборах местного парламента. Но плюс к этому там же и губернатор – член КПРФ, так что никакого административного давления на новых депутатов оказать нельзя. Если только в обратную сторону…. Тем не менее, новым руководителем Законодательного Собрания Иркутской области избран представитель «Единой России» Сергей Сокол! Как же так?

Но кто преобладает во фракции КПРФ даже в «красной» области? Те же директора ООО, «разбавленные» руководителями бюджетных учреждений и небольшим количеством профессиональных политиков. Между прочим, если посмотреть на депутатский корпус у единороссов или эсеров в разных регионах – там примерно такая же картина. То есть на основе общих представлений и главное – интересов, взаимопонимание депутатам от разных парламентских фракций найти будет легко. Классовое-то лицо у них почти одинаковое. Да и деловые интересы тоже.

Другой показательный факт на этих выборах — заметный рост числа голосов за спойлерские «коммунистические» партии – КПСС и «Коммунистов России», которые, как пишут эксперты, теперь не маскируются под КПРФ, а резко её критикуют, тем самым акцентируя внимание на различия с зюгановцами.

И похоже, это приносит свои плоды. «Коммунисты России» преодолели 5-процентный барьер на выборах сразу пяти провинциальных парламентов – в Ростовской, Ульяновской, Ярославской областей, в Хакасии и Ненецком АО, а также в целом ряде муниципальных образований. Впервые прошла в региональный парламент и КПСС, во Владимирской области.

Понятно, что итоги выборов в регионах России, в нынешних условиях, с административным ресурсом и подкупом – это как искривленное зеркало. Но представляется, что некую реальность с учетом всех искажений, в нем увидеть можно. Не менее 5 процентов избирателей, окончательно разочаровавшихся в КПРФ, готовы голосовать против «системных» оппортунистов и за «новых коммунистов». Но власть учитывает и эти тенденции. Поэтому левые избиратели видят в бюллетене только попавших туда, не без помощи административного ресурса, спойлеров с клоунскими замашками, безобидных в реальной политической борьбе.