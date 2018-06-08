Удальцов в Екатеринбурге

2 июня Сергей Удальцов провёл встречу со своими сторонниками на Урале. На встречу собралось около ста человек, в основном из КПРФ, свезённые со всей Свердловской области (Горный Щит, Сысерть, Нижний Тагил, Верхние Серьги). Это пассионарии пенсионного и глубоко пенсионного возраста, которые ни во что не ставят ни региональное, ни центральное руководство партии. Молодёжка КПРФ – ЛКСМ мероприятие проигнорировала. Даже первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв не явился, так как имел обстоятельную беседу с Удальцовым до встречи с «массами».

Собравшиеся донимали Сергея странными репликами про опасность заговора жидо-рептилойдов, про то, что нужно срочно вооружать народ, про необходимость переноса столицы в Новосибирск, чтобы увеличить время подлёта вражьих ракет, хвалили Путина за бескровное присоединение Крыма и уверенную внешнюю политику. Даже с такой публикой Удальцову удавалось находить общий язык, при этом не кривя душой, оставаясь честным перед самим собой, защищать свои позиции.

Сергей Удальцов прогнозировал рост социальной напряженности, обострение внутриэлитных конфликтов, эскалацию давления Запада и, как результат, закат эпохи Путина. Обострение ситуации и рост протестных настроений, по его прогнозам, может наступить ещё до конца 2018 года. В связи с этим Удальцов заявил, что не вся оппозиция «одинаково полезна». Он призвал научиться различать популистов и открытых врагов (Касьянов, Каспаров, Ходорковский), которые выступают лишь за изгнание из власти отдельных персонажей, и «реальную оппозицию», которая ставит своей целью изменения на структурном уровне.

«Из 77% голосовавших за Путина многие голосовали реально, не будем кривить душой. Но это было голосованием через «не могу». Люди шли, запуганные пропагандой, что если не Путин, то майдан, кровь, инопланетяне прилетят и нас всех оккупируют. А теперь у тех людей, которые голосовали за Путина, чудовищное раздвоение сознания, на грани шизофрении. С одной стороны — пафосные обещания, новые майские указы, у всех будут расти зарплаты, все будем жить по 90 лет. А с другой стороны — Медведев в правительстве, та же самая банда, а Кудрин, этот «светоч разума», в Счетной палате будет их темные дела контролировать», — возмутился он.

Удальцов подчеркнул, что проблема не столько в лживых обещаниях власти, сколько в желании большей части народа обмануть самих себя, в третий раз обмануться в Путине. Это вылилось во влажные мечты, что Путин-де полевеет и начнёт проводить истинно патриотическую линию. Это и стало основным фактором безоговорочной победы. К тому же, лидеры КПРФ даже не продемонстрировали желания усомниться в истинности столь конформистской реакции народа, ограничившись сбриванием усов.

Сергей Удальцов также отметил, что противоречия внутри господствующего класса могут нарастать. «Через два-три года «путинская ОПГ» начнет искать преемника действующему президенту. Так как пахан скоро будет уходить на покой, противоречия обострятся неизбежно. Эта ОПГ — это же не однородная масса, они друг друга ненавидят, каждый готов любого загрызть, задушить, чтобы самому дорваться к лакомому кусочку. Там будут такие разборки, что мало не покажется никому. Это влечет за собой шансы для оппозиции», — предположил он.

В течение пяти лет структуры КПРФ плодили всевозможные объединения типа «Русского лада» и «Детей войны». Главное, что требовалось зюгановцам – на волне справедливых (но очевидно невыполнимых) требований обеспечить все свои беззубо-торжественные мероприятия должным количеством «пехоты». Сейчас, когда внутри этих объединений поддерживать уровень лояльности к высшему и любому другому руководству партии становится всё труднее, КПРФ приняло решение «слить» проблемный актив новой «дочке», в роли которой выступает сейчас ЛФ.

Явление это характерно не только для Свердловской области. Резкое «старение» рядов ЛФ наблюдается и в Москве. Сам Удальцов назвал КПРФ ближайшим союзником Левого фронта, неоднократно говорил о необходимости сотрудничества с партией Зюганова. В частности, о необходимости создания «новой левой коалиции», в числе лидеров которой он видит и Юрия Афонина, и Павла Грудинина. Трагически не совпадает Сергей Удальцов со своей новой паствой. Впрочем, выбора у него нет: сам себя ЛФ с колен не поднимет. То, что ЛФ запылесосит этот пенсионный сор – это проблема ЛФ, а не КПРФ. КПРФ же очищается до совершенных, идеальных карьеристов. Получается такой процесс кристаллизации в среде левых консерваторов: одни будут флагами махать, другие – рубить бюджетное бабло в тиши думских кабинетов. «Пехота» уже разуверилась в КПРФ. Вот и идёт избавление от старых проектов, которые выработали свой ресурс. Пенсионеры, в отличие от закредитованных по уши людей среднего возраста, люди гораздо более принципиальные (неудобные), хотя и наивные. На это и расчёт ЛФ, на это и расчёт КПРФ.

Артем Ерофанов