Левые на митинге Навального в Нижнем Новгороде

5 мая нижегородские левые активисты вышли на митинг “Он нам не царь”. По сравнению с другими городами России, где прошли такие митинги, если судить по официальной трансляции в «перископе» Навального, только в Нижнем Новгороде над площадью и собравшимися, а пришло на митинг 1,5 – 2 тысячи человек, гордо реяли красные флаги, заметно выделяясь на фоне триколоров. А баннер левых «Мы не рабы» оказался единственным из крупных, стоявших в первом ряду. Выступающие подхватывали лозунг левых и тысяча голосов скандировала: «Мы не рабы!».

В митинге также приняли участие нижегородские автономы, они стояли отдельной группой сбоку от участников митинга. С собой они принесли плакаты, с которыми ранее ходили на акцию против выборов, и баннер «Права не дают, права берут» с изображением М. Горького.

Митинг в Нижнем Новгороде был согласованным, поэтому полиция никого не задерживала. Произошел единственный инцидент, связанный, скорее, с глупостью одного из участников митинга. Молодой человек стал писать комментарии в официальной группе штаба Навального в Н.Новгороде, призывая после митинга собраться на площади Маркина и пройти шествием до площади Минина через кремль.

Полицейские из Центра «Э» вычислили этого молодого человека и задержали прямо на остановке, как только он покинул площадь, где проходил митинг. Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий. Суд состоится 8 мая, молодой человек отпущен до суда. Пример того, как не следует вести себя в соцсетях.

В этом году нижегородский митинг, организованный Штабом Навального, существенно отличался от предыдущих в лучшую сторону. В штабе сменился координатор, теперь это Дмитрий Силивончик, и видимо это серьезно повлияло на стиль работы, он улучшился, стал серьезнее и демократичнее. Во-первых, на митинг пригласили левых. Координатор штаба пригласил всех желающих взять слово для выступления, независимо от политических взглядов.

Раньше левые тоже приходили на митинги «навальнистов», но выступать их не приглашали, митинги были, по большей части, междусобойчиком для либералов. Во-вторых, в этот раз не было детсадовских приемов типа запускания шариков, песен под гитару и выставки детских рисунков с призами. Выступления были жесткими и динамичными. В-третьих, кардинально изменился состав выступающих. Если раньше костяк составляли известные в городе либеральные оппозиционеры и представители оппозиционно-настроенной элиты старшего возраста, то в этот раз из известных личностей было всего два-три человека, а остальные – молодые активисты.

Полное видео с митинга можно посмотреть тут.

Автор настоящей заметки выступил на митинге по проблеме невыплаты заработной платы трудящимся, в частности, строителям метро в Нижнем Новгороде. Должен сказать, что мне было довольно сложно выступать перед либерально настроенной аудиторией. Я не стал говорить марксистскими терминами, а просто рассказал о том, что бизнес не отдает рабочим заработные деньги, и способствует этому сращивание бизнеса с государством. Видео выступления доступно по ссылке.

Проблема борьбы с бедностью и неравенством впервые была заявлена как одна из основных тем митинга навальнистов. И никто, кроме левых, не может лучше выступить на эту тему. Хотя либеральная публика к восприятию социализма еще явно не готова. Перед митингом я и несколько моих товарищей раздали всем участникам митинга листовки с текстом о борьбе против экономического неравенства. В листовках содержалось требование пересмотра итогов приватизации 1990-х годов и национализации промышленности и природных монополий. Не все соглашались с таким призывом, некоторые говорили: «Мы либералы». На митинге, кстати, были сторонники либертарианства и анархо-капитализма. Свой желтый флаг они растянули на фоне монумента Ленину.

Митинг по оценкам самих участников в личных беседах и в соцсетях прошел успешно. Многие расставались друзьями. Были налажены новые контакты. Штаб Навального приглашает левых принимать участие в дискуссионном клубе, который проходит по четвергам, в 19-00. На нескольких встречах мы уже поучаствовали, в этот четверг в клубе будут обсуждать тему «РПЦ, религия и государство». Также в штабе можно записаться для получения направления в качестве члена УИК с правом решающего голоса.

Нижегородские СМИ опубликовали по итогам митинга крайне односторонние, небольшие репортажи. В одном из изданий перепутали фамилии докладчиков, и автора настоящей статьи окрестили “Юрием Шапошниковым”. В другом СМИ, в статье известной нижегородской либеральной авторки, умудрились не опубликовать ни одного фото с нашим баннером, хотя по своим размерам он не мог не попасть в кадр, только если целенаправленно избегать фотографировать красные флаги и надпись “Мы не рабы”. В публикацию федерального СМИ наш баннер и красные флаги попали без проблем. Организаторы митинга предоставили левым возможность выступить, а либеральные “свободные” СМИ подвергли участие левых в митинге цензуре.

Между тем, на митинг пришел известный левый автор Алексей Цветков, который в этот день, 200-летия со дня рождения Карла Маркса, должен был читать лекцию о марксизме в нижегородском культурном центре “Арсенал”. Перед лекцией Алексей Цветков решил принять участие в митинге и постоял с красным флагом рядом с обоими группами левых.

Нижегородские сторонники ортодоксального марксизма-ленинизма крайне отрицательно оценили участие других левых в митинге штаба Навального. Даже не смотря на полнейший провал собственных акций (пикет на 1 мая проходил в формате одиночного), ортодоксальные коммунисты не хотят делать из этого никаких выводов и предпочитают поливать критикой тех, кто принимает участие в массовых народных протестных акциях, если не они сами организаторы этих акций.

Автор же настоящей статьи считает, что не смотря на политические противоречия, тактическое объединение левых с либерально настроенной молодежью возможно ради, с одной стороны, левой пропаганды в либеральной среде, а с другой ради общей борьбы против тоталитаризма и авторитаризма.