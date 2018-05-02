1 мая в Нижнем Новгороде: официоз и малочисленные левые

1 мая в Нижнем Новгороде состоялось несколько мероприятий. В 11 утра на площади Единства ФНПР и власти города проводили митинг в честь Дня «Весны и труда». В этом году никому, в т.ч. и ФНПР с «Единой Россией» проводить шествие власти города не разрешили. Главная улица Н.Новгорода Б. Покровская закрыта для публичных акций, в городе введены повышенные меры безопасности в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Поэтому ФНПР выбрали вариант с митингом, который неминуемо превратился в путинг.

Антон Тюмков, активист РКСМ:

«При мне ораторы топили за армию и силовиков, против экстремистов, за промышленников и предпринимателей, за государственную поддержку бизнеса и налоговые льготы, за мир и единство. Вообще много интересного говорили. В этом смысле митинг ФНПР лучше демонстраций, т.к. на них все ограничивалось проходом народа перед трибуной с профсоюзными боссами и властью».

Интересно и то, что на митинг пускали только с плакатами, заранее согласованными организаторами. ФНПР официально приняли список лозунгов, которые было разрешено писать на плакатах, и всех, у кого плакаты не соответствовали утвержденному списку, на митинг не пускали. Площадка была огорожена металлическими рамками и на входе стояли сотрудники полиции, которые проводили досмотр вещей и проверяли соответствие лозунгов на плакатах разрешенным.

Такие меры, вполне возможно, нижегородский «Облсовпроф» предпринял из-за того, что о своем желании прийти на общий митинг объявили либералы, традиционно проводящие в Н.Новгороде клоунское шествие под названием «Монстрация». В этом шествии часто участвуют некоторые нижегородские левые, в основном феминистки и антифа, «новые левые».

В этом году власти города поставили (в устной форме, во время переговоров по поводу согласования мероприятия) организаторам «Монстрации» заведомо невыполнимые условия: для соблюдения антитеррористических мер перекрыть дороги большегрузами, обнести всё ограждениями, поставить рамки, нанять ЧОП и досматривать каждого участника на входе. По подсчетам организаторов, это вылилось бы в сумму около 400 000 рублей. Конечно же, требовать по закону «О митингах» обеспечения таких мер от организаторов власти не вправе. Но отказ в согласовании мероприятия власти выдали по давно обкатанной схеме: заявка подана на место, не внесенное в список «разрешенных мест», а все разрешенные места заняты (как оказалось, очередным карманным благотворительным фондом, подыгрывающим администрации).

Получив отказ и проиграв в суде иск по поводу этого отказа, организаторы монстрации анонсировали в соцсетях, что придут на общий митинг «Облсовпрофа». И действительно пришли, со своими плакатами. Но пройти на митинг им не удалось, т.к. «Облсовпроф» выдал полицейским на входе список разрешенных лозунгов и «монстрантов» с неправильными плакатами на путинг не пустили. Около 30 человек после этого собрались на Покровке и провели нечто наподобие перфоманса.

Как автор настоящей статьи выскажу мое личное мнение по поводу монстрации. На мой взгляд, это мероприятие является глумлением над Днем международной солидарности трудящихся и борьбой рабочих за трудовые права. Участвующие в монстрации антифа как будто забыли, что 1 мая празднуется в память чикагских анархистов, которые погибали в 1886 году в боях с полицией в борьбе за 8-часовой рабочий день. Память этих героев оскверняют участники монстрации, которые вместо солидарности с трудящимися глумятся над идеей борьбы за трудовые права и справедливость.

Также неприемлемым представляется участие в мероприятиях, которые в Н.Новгороде проводила КПРФ. Шествие КПРФ власти также не согласовали, но разрешили митинг на площади Ленина. КПРФ давно дискредитировала себя и зарекомендовала как партия не коммунистов, а капиталистов. Так, от Нижнего Новгорода в Госдуме капиталист, владелец холдинга в С.Петербурге с доходом около 600 миллионов в год. Митинг КПРФ собрал в основном партийный актив, число участников едва ли было более 100 человек.

Коммунистам из РОТ-Фронта нижегородские власти отказались согласовать первомайские мероприятия. В ответ на это руководитель регионального отделения РОТ-Фронта и РКРП-КПСС Петр Типаков провёл одиночный пикет под лозунгом «1 Мая – день протеста и борьбы» на пл. Горького вместо несогласованных демонстрации и митинга. Несмотря на то, что мероприятие проходило в форме одиночного пикета, его удалось провести с относительным размахом за счёт того, что партийный лидер украсил площадь многочисленными растяжками и флагами. На некотором расстоянии стояли активисты левых организаций, а активисты РОТ-Фронта и комсомола распространяли газеты «Трудовая Россия», «Москва. Садовое кольцо» и листовки.

Первоначально активисты собрались у кинотеатра «Октябрь» на Б. Покровской, но полицейские заставили их уйти оттуда на площадь Горького. При этом полицейские запретили одной из участниц разворачивать плакат, т.к. о проведении одиночного пикета заявил П. Типаков, больше никому держать плакаты не позволяли.

На площади Горького П. Типаков под пристальным вниманием полиции на протяжении двух часов разворачивал баннеры, привязывая их к фонарным столбам, втыкая в газоны. Всего было развернуто более 10 баннеров, несколько флагов. Полиция не вмешивалась, только фиксировала происходящее на видеокамеры. Затем П. Типаков выступил с речью, около 40 минут, которую слушали несколько собравшихся вокруг него активистов.

Прохожие, в большинстве случаев, оставались равнодушны к происходящему. Одна женщина с сыном сфотографировались на фоне развернутых баннеров, и мы задали ей несколько вопросов.

А.П.: «Что побудило вас поддержать нашу акцию, сфотографироваться на фоне баннеров?»

Нижегородка: «Я давно ничего подобного не видела. Ностальгия по тем временам».

АП.: «А как вы относитесь к социализму?»

Нижегородка: «Затрудняюсь ответить. Даже и не знаю».

Сами организатор акции и активисты РОТ-Фронта оптимистичны и достаточно резки в своих оценках.

Петр Михайлович Типаков, руководитель РКРП в Н.Новгороде:

«Сегодняшняя власть все делает для того, чтобы из этого праздника – Дня международной солидарности трудящихся – выхолостить его первоначальный смысл. Смысл этого праздника заключается в борьбе трудящихся за свои права, против капитализма за самый прогрессивный и гуманный строй – социализм».

Сокращенный вариант выступления П. Типакова можно посмотреть в видео: 1 мая в Н.Новгороде. Пикет Типакова

Максим Зарубин, активист РОТ-Фронт в Н.Новгороде, дал нам развернутый комментарий:

«Политическая ситуация в Нижнем Новгороде, да и во всей России, такова: капиталистическая власть достигла пика оболванивания трудового народа, и это нагляднее всего видно 1 мая. Полностью из сознания граждан вытравлен смысл Дня 1 мая – дня борьбы рабочих и всех угнетённых за освобождение от эксплуатации. Сегодня 1 мая даже не праздник “весны и труда”, а просто выходной в середине недели. Такой политический маразм трудно было представить несколько лет назад: традиционные демонстрации протеста левых, и даже липовая демонстрация ФНПР под лозунгом единства господ и рабочих – запрещены, по причине ЧМ 2018. Для меня же и моих соратников из РОТ-Фронта и РКРП совершенно ясно, что нелепый повод придуман, высосан из пальца только потому, что власть решила уничтожить протест во всех проявлениях. На фоне протестов в Армении, пусть и происходящих по оранжевому сценарию, на фоне катастрофических внешнеполитических неудач, перед лицом нового небывалого кризиса, власть думает найти спасение в проведении непопулярных мер – повышении возраста выхода на пенсию, поддержки олигархов, спасении их от санкционных последствий, распространении платности всего и вся, закручивании гаек, антикоммунистической истерии. Как результат – полнейшее пренебрежение Конституцией, попрание элементарных свобод граждан, права на изъявление своих взглядов. Поэтому мы, активисты движения “Трудовой Нижний Новгород”, провели одиночный пикет вместо несогласованного митинга на площади Горького в окружении обнаглевших полицаев. Мы увешали всю площадь десятками лозунгов, флагов и транспарантов, на глазах у тысяч прохожих плюнули в лицо буржуйским порядкам, наш лидер Пётр Типаков выступил с обличающей речью. Тем самым мы как бы намекаем властям, что мы не то что живы, но и в любой момент утроим свои силы, как только положение властьпридержащих пошатнётся. Мы не теряем время даром, тренируемся. И я уверен, что политика запретов даст сбой, а рабочий народ воспользуется моментом и под нашим руководством пойдёт вперёд на баррикады добиваться справедливой жизни, победы социализма».

Некоторые несистемные левые были не в восторге от того, что П. Типаков анонсировал несогласованную акцию, не акцентируя внимание на том, что она не согласована как митинг, а проводится как одиночный пикет.

Изабель Курыгина, координатор Левого Социалистического действия в Н.Новгороде:

«Поскольку проведение Монстрации запретили, а общегородскую демонстрацию я проспала, я пришла на пикет к П. Типакову. Считаю, что анонсировать несогласованное мероприятие не совсем корректно. Это было несогласованное мероприятие, при этом на него звали, как на согласованное, но люди узнавали, что пикет не согласовали, думали, что он не состоится, и не приходили. Я их вполне понимаю. Также я считаю, что нам очень повезло, что никого не задержали, ведь было видно, что мы все заодно».

По Закону «О митингах» одиночные пикеты могут проводиться на расстоянии друг от друга, региональные власти определяют его в 50 метров. Но если пикеты объединены единой темой, то это может быть расценено как коллективный пикет. Ранее в Н.Новгороде трех участников перфоманса и одиночных пикетов задержали и арестовали на 20 суток за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. В Дзержинске также ранее был задержан организатор одиночного пикета А. Рудой, который пригласил на этот пикет публику. Судом это было расценено как коллективный пикет. В этот раз на акции П. Типакова никто задержан не был.

Вот так прошли первомайские публичные мероприятия в Н.Новгороде. По сравнению даже с прошлым годом, гораздо слабее. Мероприятия ФНПР и КПРФ представляют собой бессмысленный официоз, к которому власти совершенно безразличны. Попытки проведения коллективных публичных мероприятий несистемными левыми и даже либералами, пусть и немного оппозиционно настроенными, власти пресекли в зародыше. Хотя левые несистемные активисты и так не выходят на публичные акции, как на несогласованные, так и на согласованные, что показала проведенная недавно серия пикетов в защиту трудовых прав. Активисты предпочитают публичным акциям неформальное общение в интернете, в кафе, на лекциях и кинопоказах, на концертах.