Работодатели и рабы?

Прокуратура не нашла нарушений трудовых прав рабочего метростройки, которому не выплатили зарплату

Прокуратура Канавинского района Н.Новгорода закончила проверку по жалобе рабочего метро «Стрелка» на невыплату заработной платы. Ранее мы писали о том, что работавшему на строительстве метро Василию В. в качестве электромонтера и еще нескольким рабочим из его бригады не выплатили заработанное. Рабочий написал жалобу в прокуратуру и Роструд. О результатах рассмотрения в Роструде мы уже писали, теперь готов «результат» прокуратуры.

В ответе прокуратуры сообщается, что «факт наличия трудовых отношений» между героем нашей предыдущей публикации и ООО «Импульс» «не нашел своего подтверждения». Заместитель прокурора района Н.Ю. Куманева в письме заявителю отвечает, что прокуратура в ходе проверки изучила штатное расписание, книгу учета движения трудовых книжек, платежные и расчетные ведомости. Исходя из указанных материалов, по мнению прокуратуры, заявитель в штате организации не состоял, оплата труда не производилась.

При этом подтвердился факт проведения работ на строительстве станции метро «Стрелка» субподрядчиком, который был нанят для формирования бригад электромонтажников. Как сообщает зам.прокурора, были проведены собеседования, объяснена суть работ на стройплощадке, однако бригады не были сформированы. Согласно проверенным прокуратурой нарядам-заданиям, все подрядные работы для ООО «Импульс» осуществлял М-в Р.А. (фамилия изменена – прим.авт.) на основании гражданско-правового договора.

Если некритически оценить ответ прокуратуры, то получается, что некий М-в Р.А. в одиночку провел огромный объем работ по электромонтажу. Поскольку о претензиях от М-ва к ООО «Импульс» ничего не известно, то по умолчанию за выполненные работы заказчик с ним рассчитался. Поскольку М-в никого в помощники себе не нанимал (об этом из ответа прокуратуры также ничего не известно), то и делиться ни с кем он не был должен. Такая версия произошедшего выгодна как работодателям, так и безответственным сотрудникам прокуратуры, которые даже не попытались «копнуть» глубже и поинтересоваться, как М-в смог выполнить столько работ в одиночку, неужели это новый Стаханов, ударник капиталистического труда? Но при объективном подходе поверить в такую версию невозможно.

Василий: «В одиночку даже кабель толщиной в руку размотать не получится – мы вчетвером это делали».

Если же верить версии прокуратуры, то трудовой подвиг Р.М-ва нуждается в изучении и взятии на вооружение, прокуратура выявила, ни много ни мало, героя труда!

Наш собеседник в своем интервью упоминал своего мастера, Романа М-ва, который принимал рабочих на работу, давал им задания, контролировал выполнение работ. У нас есть скриншот из профиля Романа М-ва, фотография, на которой Роман и наш собеседник запечатлены вместе на месте выполнения работ. После наших первых публикаций это фото из профиля Романа было удалено, как и видео из тоннеля метро, однако упоминание об этом видео осталось в профиле. Кроме того, в нашей первой статье было использовано публично опубликованное фото из профиля Романа с изображением тоннеля метрополитена. В комментариях к этому фото Романа спрашивают: «Метрострой поднимаешь с колена Роман!!!?» и Роман отвечает: «Так точно … !». Впрочем, прокуратура достоверно установила, что Роман Молчев работал на строительстве метро «Стрелка» и находился в договорных отношениях с ООО «Импульс». Осталось лишь доказать очевидное: работал он не один, а с помощью как раз тех бригад, о которых прокуратура упоминает, но утверждает, что они не были сформированы.

Доказательства этому мы уже приводили, напомним о них еще раз. Это документ «Список инструмента» № 20 от 30.01.2017 на бланке ООО «Импульс» с реквизитами организации, штампами и подписями ответственных сотрудников: бюро пропусков и начальника участка. В этом документе указано: «Список инструмента, принадлежащего и используемого для проведения работ ООО «Импульс»: перфоратор 2 шт, болгарка, шуруповерт 2 шт, лестница-трансформер 5 метров 2 шт». и т.д. «Инструмент закреплен за …» (указаны ФИО работников). Герой нашего репортажа использовал этот документ, чтобы проносить на стройплощадку личный рабочий инструмент и забирать его после работы домой. Невозможно поверить, что работник приносил с собой две лестницы-стремянки, кучу другого инструмента на стройплощадку только для того, чтобы ему объяснили «суть работ на стройплощадке», как указано в ответе прокуратуры. Такой внушительный набор инструмента работник приносит именно для работы, о чем прямо указано в этом документе: «для проведения работ ООО «Импульс». Но прокуратура не дала никакой оценки этому документу.

Василий: «Я рассматриваю данный ответ прокуратуры так, что мной воспользовались как дешевой «девушкой с пониженной социальной ответственностью», меня покастинговали, посмотрели, я там выполнил определенный объем работ, и решили, что я не прошел стажировку».

Наш собеседник также сообщает, что в службе безопасности стройплощадки должны быть и другие документы, подтверждающие факт допуска рабочих его бригады и его самого на стройплощадку. По его словам, его начальство, Р. Молчев в том числе, связывались с ООО «Импульс», руководство которого находится в Московской области, и получало на работников документы, подтверждающие проведение ими работ на стройплощадке. Эти документы передавались в службу безопасности для оформления электронных пропусков. Каждому работнику выдавалась карточка – электронный пропуск, без которого попасть на территорию стройплощадки через две линии охраны невозможно. Эта карточка до сих пор имеется у нашего собеседника. Подделать ее невозможно.

Василий: «В первый день, после нашего приема на работу, мы проходили службу безопасности, и Роман Молчев запрашивал документы в московском офисе ООО «Импульс». В этих документах работодатель просил допустить на стройплощадку нас как своих сотрудников. Никто не запрашивал и не собирается запрашивать эти документы».

По словам рабочего, руководитель на стройплощадке делал фото всех нанятых работников и посылал эти фото, очевидно, субподрядчику в качестве подтверждения найма рабочих. Этот факт можно легко установить с помощью оперативно-розыскных мероприятий, которые так любят проводить полицейские в отношении оппозиционеров: изъятия и осмотра переписки в соцсетях и электронной почте. Эти данные уничтожить невозможно, в соответствии с «Пакетом Яровой» они в течение 3-х лет хранятся на серверах мессенджеров, соцсетей и почты, лица, которые делали эти фото и пересылали в головной офис, известны. Нужно лишь посмотреть их переписку, это делается элементарно. Но прокуратура про это «забыла».

Есть и свидетели – рабочие из бригады. В заявлении в прокуратуру их контактные данные были указаны, но прокуратура не озаботилась опросом свидетелей.

Все это свидетельствует о крайнем формализме при проведении проверки. Прокуратура ограничилась лишь проверкой документов ООО «Импульс», а о том, как обстоят дела на практике, даже не задумывалась. По бумагам – все в порядке.

Современные рабы

Незаключение договоров с работниками на стройках – обычное явление. Многие рабочие вынуждены идти на это, т.к. иначе они вообще не получат работу. Вместо тех, кто требует соблюдения трудовых прав, работодатель возьмет тех, кто на все согласен, а таких гораздо больше, чем желающих качать права. Автор настоящей статьи много лет работал на стройках именно на таких условиях: без каких-либо договоров, на основе лишь устного соглашения и полагаясь только на порядочность подрядчика. Огромное количество рабочих работает точно так же: без оформления трудовых отношений. Капиталисты при таком способе экономят на налогах, не обязаны обеспечивать рабочим никаких трудовых прав (отпуск, больничный), а в случае претензий рабочих могут вообще заявить, что рабочих тут и не было. Очевидно, что именинно так происходило и на строительстве метро «Стрелка». Но прокуратура не стала в это вдаваться и помогать рабочему отстоять свои права.

Василий: «Я рассматриваю это как систему, целенаправленно построенную вертикаль. Строить все равно нужно, но одновременно с этим нужно воровать. Они выходят из этого положения таким образом: нанимают бесплатных рабов и им не платят зарплаты – это уже половина стоимости объекта. Также они всячески кидают поставщиков стройматериалов, потом они судятся годами. В итоге получается, что они медленно, с опозданием, но все-таки строят, и в то же время воруют нормально».

Рабочий оказывается совершенно бесправен перед произволом работодателя. Рабочего не защищает ни Инспекция по труду (об «отфутболивании» нижегородским отделением Роструда жалобы в Роструд в Московской области мы писали), ни прокуратура. Обращение в суд требует юридической подготовки или помощи юристов, которым нужно оплачивать их работу, при этом результат ничем не гарантирован: суд может отказать в иске. Экономически сильная сторона – работодатель – оказывается в выгодном положении, а рабочий – в положении бесправного раба.

В таких условиях рабочим могла бы помочь солидарность и решительность в отстаивании своих прав. Возможность создания профсоюза для защиты своих прав или обращение в действующие профсоюзы никто не отменял, но большинство рабочих предпочитают полагаться на «честное слово» капиталиста, чем создавать рабочие союзы для защиты своих прав или выходить на акции протеста. Тому есть объективные причины: фактическое бесправие профсоюзов в современном трудовом законодательстве и неограниченные возможности работодателя по увольнению неугодных сотрудников. А если рабочие и вовсе не оформлены как работники, то с их правами можно вообще не считаться. Их просто нет для проверяющих органов и прокуратуры.

Повод для протестов

Кроме нарушения трудовых прав, история Василия касалась и экологии. Получил косвенное подтверждение его рассказ о возможном попадании содержимого биотуалетов на стройплощадке в Мещерское озеро. По словам Василия, биотуалеты никто не очищает и из них все течет прямо в почву. На днях поступили сведения о том, что поверхность воды на Мещерском озере покрыта хлопьями желтого цвета. Очевидно, это растаявшие продукты человеческой жизнедеятельности из туалетов и канализации, вполне возможно, и со стороны метростройки. Чем такое отношение к экологии лучше свалки отходов под Волоколамском?

Пора уже перестать закрывать глаза и на нарушения трудовых прав, и на загрязнение окружающей городской среды, оправдываясь тем, что «меня это не касается». Жители Подмосковья тоже так считали, пока не произошло массовое отравление детей.

Как нам стало известно, нижегородские несистемные левые силы, такие как «Левый блок» и другие, подали в понедельник 9 апреля уведомление о проведении серии пикетов на площади Ленина в защиту трудовых прав рабочих и экологии. Пикеты были согласованы, теперь только от самих нижегородцев зависит, заставят ли они власти принять меры.

Мы будем следить за развитием событий. История еще не окончена. Василий готовит иск в суд, а также жалобу в вышестоящую прокуратуру. Также готовит жалобу и его коллега по бригаде, также оставшийся без заработанных денег. Нижегородские левые активисты приглашают рабочих метростройки и неравнодушных нижегородцев прийти на пикеты и выразить протест против нарушения трудовых прав рабочих и загрязнения окружающей городской среды.