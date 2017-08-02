Город без интернета

НПР – Норильский промышленный район, так же называющийся Большой Норильск, находится на севере Красноярского края, на полуострове Таймыр. Население превышает 150 тысяч человек, большинство из них – молодежь и рабочие, которые, как и все мы, проводят достаточно много времени в интернете. Тем не менее из-за сильной удалённости от средней полосы Норильск на данное время обеспечивается интернетом лишь через спутниковый канал, который отличается низкой скоростью – всего 2–2,5 гигабит в секунду.

Чтобы решить проблему, в 2013 году на Красноярском экономическом форуме министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель взаимодействия – решение задачи по обеспечению Норильска оптоволоконной связью, которая пойдет по маршруту Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) – Ванкор–Игарка–Снежногорск–Норильск. Общая же протяженность трассы составит 961 км. Значительная часть территории для линии связи – это болотистая тундра и вечная мерзлота полярного круга.

Когда обнародовали эту новость в 2013 году, норильчан уверили, что широкополосный интернет появится в 2015 году, а финансирование пойдет исключительно на средства инвестора, таким образом, правительство Красноярского края изначально не планировало вкладывать какие-либо финансы в прокладку ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) и развитие города за полярным кругом. Изначально ориентировочная стоимость прокладки оптоволокна составляла 2,5–2,7 млрд руб., но, что естественно для нашей страны, для реализации проекта потребовались дополнительные деньги в размере 1,5– 1,8 млрд руб.

Министр связи РФ Николай Никифоров только лишь на этапе создания проекта отмечал, что важность ВОЛС сравнима со строительством автомобильных и железнодорожных магистралей. Качественный интернет между тем нужен в первую очередь градообразующему предприятию и органам власти. «Норникель», ранее называвшийся «Норильский Никель», открыто заявляет о личной заинтересованности в строительства ВОЛС – для успешного развития компании необходима качественная IT-инфраструктура.

Поэтому, когда перед проектом встало много трудностей технического (сложность неосвоенных земель и возможная безалаберность рабочих) и финансового (сторонние инвесторы сочли это нерентабельным) характера, «Норникель» взял на себя значительную часть строительства ВОЛС.

«Я очень благодарен «Норильскому никелю», который взял на себя все финансовые затраты по этой большой и технически сложной задаче: значительные расстояния, участки тундры, где нет ничего, проход Енисея», – отмечал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в беседе с журналистами Норильска.

Но чем это всё обернётся для самых обычных жителей? Большинство людей, проживающих в Норильске, – работники «Норильского никеля», которые не получают особо высокой заработной платы. А ведь именно за их счёт будет затем окупаться проведенный нтернет. Очевидно, что не каждый норильчанин сможет себе это позволить.

Поэтому выгода проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи до одного из самых северных городов страны есть лишь для одной частной компании, которая затем будет в очередной раз использовать в своих интересах жителей Норильска. Власть же Красноярского края будет получать доход в виде налогов за использование ресурсов – земли, по которой прокладывается оптоволокно. ВОЛС – проект, где в плюсе все, кроме народа.

Сроки окончания проекта постоянно сдвигаются. Изначальная дата проведения интернета – 2015 год, затем – 2016, а после реализации ВОЛС на 90% датой сдачи оптоволокна назвали последний квартал 2017 года. Если взглянуть на эту тенденцию, то несложно понять, что норильчане получат хороший интернет ещё не скоро.

Но построить ВОЛС – это полдела и, по мнению Татьяны Моховой, генерального директора компании «Единство» (дочерняя структура, учрежденная «Норникелем» для прокладки оптоволокна в Норильск), необходимо правильно эксплуатировать новую линию связи. Как это будет реализовываться? ВОЛС просто передадут в опытно-промышленную эксплуатацию, а выявленные недочеты и трудности отсрочат появление нормального интернета у норильчан.

Но, несмотря на это, в Норильске есть средней степени развитости локальная сеть, где некоторые люди делятся развлекательным и информационным контентом. Плюс наличие дорогого телефонного интернета позволяет жителям быть не столь изолированными.

К примеру, оппозиционный политик Алексей Навальный известен и на Крайнем Севере, в большей части из-за репортажей по кабельному телевидению.

Его сторонники нашлись и в Норильске. Митингующие, заранее договорившиеся в отдельной группе социальной сети «ВКонтакте», собрались на площади перед Драматическим театром им. Маяковского. И почти сразу, в 15:55 по местному времени, митинг разогнала полиция. По словам одного из активистов, помимо полиции, было задействовано и казачье войско, которое не пользуется особым уважением у жителей города и своим агрессивным поведением 12 июня ещё раз укрепило это отношение к себе.

Организаторов арестовала полиция, которая назвала данный митинг несанкционированным, хотя, опять же, по словам активистов, всё было официально, и разрешение они имели. Таким образом, Норильский промышленный район, до сих пор – даже спустя пять лет – ждущий обещанного быстрого интернета, не отстает от политической жизни страны и вносит в нее свой вклад.

Валентина Тупикова