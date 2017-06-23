«Защитники воды» или мятежники джихада?

Одним из наиболее заметных событий в сфере социальных протестов за рубежом стал скандал, развернувшийся вокруг противостояния нефтяной компании «Энерджи Трансфер Партнерс» и протестующими против прокладки нефтепровода в Северной Дакоте, США, известного как Дакота Эксес Пайплайн. Ранее мы писали об этом противостоянии.

Индейцы племени сиу, по чьим землям собираются проложить нефтепровод, организовали весной 2016 года несколько лагерей протеста и к осени добились от президента Обамы приостановки строительства, а военный департамент США, через участок земли которого должен был пройти нефтепровод, обещал разработать новый проект и изменить маршрут прокладки трубопровода.

Но демократы проиграли выборы, и через неделю после вступления в должность избранный президент Трамп подписал указ, возобновляющий строительство. 23 февраля полиция штата совместно с бойцами частного охранного предприятия, работающего на застройщика, с применением силы и техники разогнали протестный лагерь в Стэндинг-Рок. На момент разгона в лагере, по оценкам активистов, насчитывалось до 15 тысяч протестующих. Кампания приобрела всеамериаканский и международный размах. Марши протеста проходили в различных американских городах. Протестующие называют себя «защитниками воды», так как прокладка нефтепровода ставит под угрозу загрязнения протекающие рядом реки Кэннонбол и Миссури.

Скандал вокруг этих событий разгорелся с новой силой в конце мая, когда на сайте «Интерсепт» были опубликованы конфиденциальные документы – переписка нефтяной компании и нанятой частной охранной конторы «Тайгерсуон». Из этой переписки стали известны шокирующие американскую общественность факты.

Оказалось, что охранная компания внедрила в движение защитников воды своих информаторов, которые сообщали компании обо всех планах активистов.

Кроме получения информации от внедренных агентов, «Тайгерсуон» взламывали аккаунты активистов в Фейсбуке и читали их переписку. В номера отелей, где жили руководители протеста и наиболее активные участники, устанавливали «жучки» – средства прослушки.

За лагерями активистов наблюдали с воздуха, все были под постоянным внешним наблюдением. Прослушивались телефонные и радиопереговоры активистов.

Полученные сведения наемники использовали для разжигания конфликтов между активистами. Провокаторы манипулировали активистами, провоцировали на необдуманные акции, пользуясь разногласиями между сторонниками мирных протестов и сторонниками активного противостояния.

Все это противоречит законам США. Без решения суда это запрещено делать даже полицейским. Здесь же этим занималась частная охранная компания.

Как выяснилось, у «Тайгерсуон» даже не было лицензии на охранную деятельность в штате Северная Дакота, с компанией-застройщиком у неё был контракт лишь на оказание консультационных услуг.

«Тайгерсуон» — это милитаризированная наемническая компания, основанная полковником Джеймсом Ризом, ветераном войны в Афганистане. На работу туда принимают ветеранов боевых действий США. Эта компания выступает в качестве консультанта для фирмы «Блэкуотер» – частной наемной армии, воюющей в Ираке по контракту с правительством США. Бойцы «Блэкуотер» проходят тренировки на тренировочных базах «Тайгерсуон».

В своих методах противодействия активистам «Тайгерсуон» совершенно не ограничивала себя. В ноябре 2016 года на участников протеста натравливали собак. При разгоне лагеря в феврале 2017-го применяли слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, физическое насилие.

Для непуганых американских граждан все это просто дикость. Демонстрации в США не разгоняют, любой человек может выйти на перекресток и на основании первой поправки к Конституции выступать сколько его душе угодно, реализуя свое право на свободу слова. Точно также активисты в Стэндинг-Рок выходили на дорогу, чтобы заявить о своем протесте. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказалась по этому поводу, что все в США имеют право на мирный протест. Пока Обама был у власти, никто особо протестующих не трогал. Но у Трампа вложен капитал в этот нефтепровод. Он финансово заинтересован в завершении строительства. Поэтому после избрания Трампа все кардинально изменилось.

Из переписки становится понятно отношение наемников к активистам. Противодействие им в «Тайгерсуон» рассматривают как контртеррористическую операцию против мятежников. Активистов называют мятежниками, бунтовщиками, невзирая на мирный характер протестов. Движение защитников воды сравнивают с джихадом, то есть вооруженными исламскими боевиками, террористами-смертниками, и противодействие им соответственно должно быть на таком же уровне.

В своих отчетах «Тайгерсуон» называет движение защитников воды, противостоящее нефтяной компании, «идеологически мотивированный мятеж с сильной религиозной составляющей».

Религиозная составляющая в Стэндинг-Рок действительно сильная. Это индейцы, коренное население Америки, у них живы их религиозные ритуалы. Они ведут борьбу за свои священные земли. На этих землях – могилы их предков. Все выступления и мирные протесты индейцы начинают с молитвы. Для индейцев сиу и других племен – это священная, духовная война.

По своему размаху и накалу наступление полиции, федеральных сил и частных наемников на индейцев в Стэндинг-Рок, защищающих свои земли, сравнивают с наступлениями на индейские племена времен войны за независимость в XVIII веке. С тех пор в США были подобные столкновения между коренным индейским населением и государством, например, в 1970-х – вспомним легендарного Леонарда Пелтиера, осужденного на два пожизненных срока. Но такого масштаба, как в Стэндинг-Рок, противостояние между индейцами (и поддерживающими их активистами) и государством (действующим в интересах корпораций) не достигало очень давно.

Резервация, на землях которой сейчас живут индейцы сиу, была образована по договору между племенем и правительством США в 1851 году. С тех пор территория этой резервации несколько раз существенно сокращалась, правительство отбирало у индейцев их земли. И теперь для коренного населения это вопрос не только экологии, но и собственного достоинства, они говорят: «Хватит отбирать у нас наши земли!».

Кроме внедрения провокаторов в лагерь активистов, наемническая фирма занималась нейтрализацией активности защитников воды в интернете.

Были созданы аккаунты в соцсетях, начали действовать видеоблогеры, которые пытались изменить восприятие активистов-противников строительства в глазах общественности.

Так, один из видеоблогеров акцентировал внимание на том, что называющие себя коренными жителями активисты на самом деле не коренные жители, а приехали из других штатов, при этом собирают десятки тысяч долларов в интернете на свою компанию, намекая, что эти деньги они тратят на свои личные цели, а вовсе не на защиту воды. При этом нейтрализаторы, конечно же, не сообщали о своей аффилированности с застройщиками и наемниками.

В популярных СМИ также шла соответствующая пропагандистская кампания. С использованием созданных провокаторами ситуаций, «Тайгерсуон» пыталась убедить общественность в том, что активисты сами применяют насилие, нападают на рабочих, разрушают оборудование.

Все свои действия «Тайгерсуон» координировала с федеральными силами и полицией штата. Между правительственными силовыми ведомствами, полицией и наемнической компанией шел обмен информацией и вырабатывались общая стратегия и тактика. Мощная спецоперация по ликвидации лагеря в Стэндинг Рок в феврале была проведена на основе такой координации.

Масштаб утечки документов, опубликованных «Интерсепт», впечатляющий. В оригинале это сотни страниц. Для американской общественности такое отношение к протестующим – это шок.

Активисты, прочитавшие статью по результатам утечки, говорят, что знали о внешнем наблюдении за лагерем, но даже не могли представить, в каких масштабах проводилось это наблюдение и внедрение в их деятельность.

Многим известно, что тактика «разделяй и властвуй» применяется для нейтрализации протестных движений, но здесь активисты оказались совершенно не готовы к тому, что эта тактика будет применяться в их лагере, где все так друг другу доверяли. Сравнение мирных активистов с джихадистами, а разгон мирного лагеря — с контртеррористической операцией также многих шокирует.

Все это происходит на фоне отказа Трампа от участия в Парижских соглашениях по контролю за изменением климата 2015 года, возобновления им прокладки не только «Дакоты пайплайн», но и скандально известного нефтепровода «Кистоун XL».

Для российских активистов этот скандал может быть поучительным. В российских городах постоянно вспыхивают строительные конфликты между жителями и застройщиками по поводу уплотнительной застройки. И многие активисты совершенно недооценивают возможности застройщиков по противодействию кампании против застройки.

Поделюсь личным опытом в этой сфере. С 2007 по 2011 я непосредственно участвовал в организации борьбы против уплотнительной застройки в Нижнем Новгороде. В 2011 году жители проводили митинги и пикеты, о протестах жителей писали СМИ и делали сюжеты по ТВ, на волне протеста жителей началась кампания за отставку главы города мэра Сорокина, застройщика-миллиардера. Эту волну удалось погасить, с одной стороны, уступками жителям, несколько строек были прекращены, а с другой стороны, была проведена кампания нейтрализации, аналогичная той, которую устроила «Тайгерсуон».

Пример «Тайгерсуон» и Стэндинг-Рок наглядно иллюстрирует, как действуют коммерческие компании, отстаивающие свои 300% прибыли.

Все, что применяется для подавления протестов в «демократических» США, применяется и в России, только получить доступ к сведениям об этом у россиян гораздо меньше шансов. Здесь играет негативную роль отсутствие сильных независимых СМИ и низкий уровень солидарности между различными группами протестующих.

По материалам democracynow.org