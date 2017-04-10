Несостоявшееся убийство Плахотнюка

В Молдове при участии президента Украины раскрыли очередной «заговор России». Олигарх Владимир Плахотнюк, фактически захвативший власть в Кишиневе, ищет возможности понравиться Западу посредством антироссийских заявлений.

На прошлой неделе в Молдове разразилась очередная шпионско-криминальная драма, которая, правда, большей частью общества была расценена, как трагикомедия. На сей раз официально было объявлено о предотвращении попытки убийства председателя Демократической партии Молдовы (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка, фактически захватившего власть в стране. Драматичность инциденту добавило то, что в пресечении злоумышленников участвовали и правоохранительные органы Украины. Операцию со стороны Украины по предотвращению убийства молдавского олигарха курировал лично президент «незалежной» – Петр Порошенко.

Представление началось с того, что 7 апреля в Харькове министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе пресс-конференции сообщил об успешно проведенной «международной операции» украинских и молдавских правоохранительных органов, которым удалось нейтрализовать злоумышленников, пытавшихся совершит покушение на жизнь Плахотнюка.

Правда, уже с самого начала эта история начала приобретать комичную ситуацию, т.к. министр Аваков перепутал фамилию Плахотнюка, назвав его по фамилии «Приходько», а должность вице-спикера парламента, которую ранее занимал Плахотнюк, украинский министр перепутал с должностью вице-премьера Молдовы.

Впрочем, это не помешало украинским журналистам начать разносить информацию с уже правильной фамилией молдавского олигарха. Так же глава МВД Украины заявил, что «задержаны все исполнители и все заказчики этого преступления». Позже на совместной пресс-конференции представителей правоохранительных органов Украины и Молдовы, прошедшей в Кишинёве, было заявлено, что всё-таки главный заказчик не арестован, т.к. он находится в Москве. Ещё позже было распространено заявление украинской государственной погранслужбы, что «покушение на Плахотнюка курировали спецслужбы РФ», а «операцией по предотвращению покушения с украинской стороны руководил президент Украины Петр Порошенко».

Всего было задержано 17 человек, имён которых следствие не разглашает. Правоохранительные органы заявили, что заказчики оценили голову молдавского олигарха в $200 тысяч (это на всех 17 человек). Половина суммы — $100 тыс. исполнители уже получили от заказчиков авансом. Само убийство киллеры должны были совершить с помощью выстрела из РПГ с территории детского сада по зданию, в котором находится офис олигарха в Кишинёве.

Это краткое описание той информации, которую сумбурно представили органы Молдовы и Украины.

Несмотря на то, что Владимир Плахотнюк является фактическим правителем Молдовы и единственным олигархом в этой постсоветской республике, а, следовательно, теоретически можно предположить, что какие-то его личные враги могли организовать его убийство, в Молдове эту информацию восприняли однозначно в качестве очередной попытки режима дезинформировать население. Когда источником распространения «громких заявлений» вновь являются силовые органы, находящиеся в тотальном подчинении Плахотнюка, молдаване к подобной информации относятся весьма скептически. Если ранее спецслужбы Молдовы раскрывали одну за другой попытки совершить государственный переворот, то теперь прибегли к попытке представить самого ненавистного в молдавском обществе человека (антирейтинг Плахотнюка свыше 90%)в виде «жертвы покушения».

Однако попытка сакрализировать олигарха обернулась в то, что в молдавском обществе теперь над Плахотнюком смеются.

Начнём с того, почему в Молдове с первых минут не поверили заявлениям украинской стороны и особенно после заявления пограничной службы Украины о том, что операцию лично курировал президент Порошенко.

О личной дружбе между Плахотнюком и Порошенко можно написать отдельный и большой материал. Долгие годы у них был совместный бизнес в Молдове. В 2014-ом году во время предвыборной кампании президент Украины лично приехал в Кишинёв и поддержал Плахотнюка и его Демпартию. Однако самым наглядным примером сотрудничества Порошенко и Плахотнюка стала незаконная «экстрадиция» из Киева в Кишинёв молдавского и украинского предпринимателя Вячеслава Платона, которого даже несмотря наличие украинского гражданства (Украина своих граждан не выдаёт), по сути, похитили из изолятора СБУ и перевезли в личном чартере Порошенко в Кишинёв.

Причиной такой спешки и этих действий, которые позже судом Украины были названы незаконными, стало то, что Платон, являясь одним из ключевых банкиров в Молдове, должен был выступить свидетелем в США против Плахотнюка по делу о кражи миллиарда из банковской системы Молдовы. Арест опасного для Плахотнюка свидетеля произошёл в Киеве в тот день, когда Платон заявил о своём намерении публично в прессе рассказать о преступных схемах Плахотнюка в деле о «краже века» – так в Молдове назвали вывод миллиарда евро из валютного резерва страны на частные счета неизвестных владельцев. Причём, участие Порошенко в этом преступном по законам его же страны действии было раскрыто журналистским антикоррупционным расследованием. Поэтому в Молдове дружбе между Плахотнюком и Порошенко не удивляются. И если украинский глава ради «молдавского друга» пошел на нарушение законов собственной страны, выдав своего же гражданина, да ещё и доставив его на собственном чартере, то соучаствовать в очередном представлении об якобы покушении, да ещё и кодировавшееся российскими спецслужбами, для президента Украины было дело не сложным.

Возможно российский читатель не знает, но в Молдове в последние годы любую оппозиционную инициативу, которая противоречит интересам Плахотнюка, правоохранительные органы пытались связать с «рукой Москвы».

Ещё за несколько лет до того, как в Черногории вспыхнул скандал о том, что российские спецслужбы, якобы, пытались в этой стране организовать переворот, в Молдове в числе молдавских оппозиционеров десятками арестовывали «агентов Путина». Таковыми «наймитами» представляли фигурантов «дела Антифа» и Социального форума Молдовы», среди которых оказался и автор этих строк, так же «дело бельцких котовцев», «дело гагаузских диверсантов», «дело группы левого политика Григория Петренко» и др. Во всех этих случаях правоохранительные органы квалифицировали протестные действия и оппозиционную деятельность активистов, как попытку государственного переворота – не меньше.

Позже официальные обвинения изменялись на попытку организовать беспорядки либо мирные протесты расценивались, в качестве «беспорядков». Поэтому в том, что в очередной раз след преступников, желавших убить Плахотнюка, уходит в Россию никого не удивляет. С первых минут после выхода в свет информации о попытке покушения на Плахотнюка молдавское общество расценило это, как очередную попытку начать охоту на ведьм среди оппозиции, а также попытаться обелить режим в глазах коллективного Запада. Можно предположить, что за «раскрытым покушением» может последовать новая волна арестов среди оппозиционеров.

Все последние действия олигархического режима, против которого в Молдове выступают и сторонники европейской, и сторонники евразийской интеграции, представляются ответом молдавских властей на «агрессию России», которая препятствует движению Молдовы к своей «европейской мечте». Такое паразитирование на геополитике, особенно после Крыма и во время политики взаимных санкций, довольно долго удавалось Плахотнюку в Молдове получать легитимность Запада. Всё что нужно было делать это время от времени совершать какой-то очередной русофобский или антироссийский демарш: не впускать в страну или депортировать российских журналистов и общественных деятелей, присоединяться ко всем санкционным инициативам Запада, запрещать в Молдове российские СМИ, раскрывать очередные «российские заговоры» против конституционного строя в Молдове и т.д.

Благодаря этим действиям на фоне развернувшейся малой холодной войны до какого-то времени Запад не обращал внимание на то, как Плахотнюк снимал с выборов оппозиционные партии, закрывал оппозиционные телеканалы, арестовывал политиков и активистов оппозиции, перекупал депутатов, превратив нынешний парламент в бессарабский рынок, и украл миллиард евро из банковской системы страны (для сравнения государственный бюджет Молдовы составляет всего два миллиарда евро).

Так же паразитирование на геополитике и противостоянии России и Запада, неоднократно позволяло Плахотнюку разделять молдавское общество на сторонников европейской и евразийской интеграции. Однако в последние годы молдавское общество сумело показать, что способно объединяться, не взирая на геополитические пристрастия. В стане оппозиции сегодня звучит идея о том, что нужно ввести мораторий на геополитические лозунги, а также на все те принципы, которые разделяют молдавское общество, до тех пор, пока не будет устранен режим Плахотнюка.

Снятие с повестки геополитических вопросов просто обезоруживает Плахотнюка, из его рук выпадают инструменты, которыми он разделял общество.

В любом случае, сегодня о Молдове сложилось мнение, как о «захваченном государстве», как внутри страны, так и вне её пределов, причём, как на Западе, так и на Востоке. Все прекрасно понимают, что узурпация власти, которая сегодня наблюдается в Молдове произведена олигархом Владимиром Плахотнюком. А его очередные схемы, связанные с попыткой представить себя в роли «жертвы» от агрессивных действий России вызывают только улыбку, даже несмотря на то, что он привлёк к разыгрыванию этой трагикомедии своего старого друга и бизнес-партнёра, президента Украины Петра Порошенко.

Возможно, если бы следственные органы просто заявили о попытке покушения, то общество могло бы и поверить в эту историю. Мало ли врагов себе за свою жизнь приобрел Плахотнюк. Но, как шутят в Кишинёве, олигарха подвела типичная для диктаторов тяга к театральности и драматизму. Очередную версию про то, что спецслужбы враждебной России пытаются ликвидировать олигарха молдавское общество более просто не может переварить.

Павел Григорчук, журналист, редактор портала «ГРЕНАДА»