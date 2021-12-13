СДС: Строим социал-демократию вместе

СДС – «Союз демократических социалистов» – это коалиция организаций, объединяющая в своих рядах социал-демократов и демократических социалистов России. В СДС существует как коллективное, так и индивидуальное членство.

На данный момент в коалицию входят: Российский Социал-демократический Союз (РСДС), Российский Социал-демократический союз молодежи (РСДСМ), Левое социалистическое действие (ЛевСД), редакция журнала «Демократия и социализм» (ДиС), сайт Логика Переворота, Молодежное гражданское общество (МГРОБ), Социал-демократическая партия России (интернационалистов), субъект индивидуальных членов (СИЧ) и наблюдатели от РСД.

В России существует множество разных левых демократических организаций и групп, особенно в регионах, но все они раздроблены и обособлены друг от друга. Итог – каждая их них по отдельности мала и не представляет из себя какой-либо существенной силы, способной серьезно влиять на российскую политику. Чтобы выдвинуть своих кандидатов на выборах, им приходится выдвигаться отконсервативно настроенной КПРФ или от либерального Яблока.

Цель коалиции – создание основы для эффективной координации действий демократических левых, продвижение наших общих позиций через СМИ и соцсети. Для этого каждая организация, входящая в Союз, выдвигает двух своих представителей в КС (координационный совет), а также по модератору в группы в соцсетях.

Коалиция уже скоординировала одновременное проведение в разных городах акции против силового подавления протестов в Беларуси, одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. На выборах в Думу и заксобрания городов СДС поддерживал кандидатов лево-демократических взглядов независимо от того, какие партии их выдвинули.

Призыв к объединению годами звучит среди левых, однако ни одна из организаций не хочет отказываться от своего наработанного бренда, и поэтому на практике слияния уже давно не происходят (исключение составляют региональные группы, согласные вливаться в общероссийские организации).

Формат СДС позволяет организациям объединяться, не теряя своей самостоятельности, бренда, аудитории в социальных сетях и т.д. Если КС принимает какое-либо решение, то входящие в СДС организации не обязаны его исполнять в случае, если их представитель в КС голосовал против.

СДС позволяет людям с левыми демократическими взглядами вступать не в конкретную узко идеологическую организацию со всеми ее недостатками, а сразу в общий Союз, где взгляды варьируются от социального либерализма до демократического социализма.

Идеологические рамки СДС достаточно широки, но ограничены: мы не принимаем в свой состав коммунистов, правых либералов, националистов и консерваторов. Под коммунистами мы понимаем не тех, кто верит в коммунизм как в светлое будущее человечества, носталинистов, большевиков, троцкистов, маоистов, полпотовцев и сторонников идеи существования социализма в СССР. Иными словами, всех, кто оправдывает диктатуру в том или ином виде. Кроме того, для нас неприемлемыми являются тотальная национализация предприятий и плановая экономика без рынка.

СДС выступает за:

* Парламентскую республику. Поскольку власть, концентрируемая в руках одного человека в России (монарха, ген. секретаря или президента), неминуемо превращается в диктатуру.

* Местное самоуправление и прямую электронную демократию.

* Социальное государство. Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии не ниже реального прожиточного минимума.

* Перераспределение доходов от более богатых к менее обеспеченным слоям населения. Прогрессивное налогообложение.

* Социально ориентированная рыночная экономика с индикативным и бюджетным планированием. Разные формы собственности.

* Национализация стратегических оборонных предприятий, естественных монополий и природных ресурсов.

* Постепенный переход предприятий в управление трудовых коллективов. Распределение акций крупнейших коммерческих компаний среди населения.

* Взаимопомощь и усиление независимых профсоюзов.

* Бесплатную качественную медицину в полном объеме, включая лекарства.

* Бесплатное качественное образование, включая высшее.

* Бесплатное жилье по минимальным социальным нормам.

* Интернационализм и право народов на самоопределение.

* Мир с Украиной. Участие России во внешних военных операциях только с санкции ООН.

* Защита прав ЛГБТ, нацменьшинств, атеистов и других дискриминируемых групп.

* Справедливые выборы с допуском оппозиции к центральным СМИ или демократическая революция, если иным путем честных выборов добиться невозможно.

* Более подробно наши принципы изложены в декларации социалистов https://vk.com/doc-468023_442274984 .

Позиции входящих в СДС организаций могут различаться в вопросах, касающихся конкретных аспектов претворения в жизнь указанных ценностей.

Краткая формула:

Социал-демократия = парламентская республика + социальное государство + регулируемый рынок + прогрессивное налогообложение + участие трудящихся в управлении предприятиями

По вопросу вступления можно писать сюда: @UraIoffe, @smeagorlhelking (Телеграм); https://vk.com/ura_sd, https://vk.com/id22405404 (ВК), https://www.facebook.com/ura.ioffe, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589921783(ФБ) или https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWbEE40LNIkLwxfp0G9DA2ZsSxT2LcMemEwkgU_pf1yt5Giw/viewform

Сооснователь СДС

Юрий Иоффе