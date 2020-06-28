Социальные активисты и левые Москвы призывают сказать «Нет»

Близится финальный и решающий день голосования по навязываемых Кремлем поправкам к конституции, а на самом деле — о доверии к власти. Мы знаем, что кремлевская команда играет не по-честному, но ничего иного мы от них и не ждали. Но мы также знаем, что миллионы граждан России — против. И мы призываем их не сдаваться без боя. Мы должны высказать свою позицию.

«Рабкор» публикует Обращение, подписанное представителями КПРФ, «Гражданской солидарности» и московскими социальными активистами, призывающими всех, кто готов защищать свои права мобилизоваться для того, чтобы сказать своё «Нет» в решающий день 1 июля. Это голосование не просто важное — оно может стать последним. И мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы народ не утратил своё право на выбор.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

по вопросу участия в общероссийском голосовании

по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Мы, общественно-политические деятели, депутаты, работники науки, культуры, и образования, гражданские активисты и неравнодушные москвичи:

– выступая за объединение ответственных сил гражданского общества вокруг

общенациональной задачи вывода России из глубокого системного кризиса,

– следуя принципам верховенства права и стабильности конституционного

устройства российского государства и общества,

– руководствуясь требованиями действующего российского законодательства,

Призываем соотечественников признать поспешными и непродуманными итоги конституционной реформы – 2020.

Считаем, что фактически уже принятыми «социальными» поправкам в Конституцию и «пакетным» голосованием за них власть пытается прикрыть внесение изменений в основы конституционного строя в части сменяемости политической власти в стране с целью дальнейшей концентрации власти в руках узкой группы лиц.

Отсутствие в ходе конституционной реформы открытого диалога с максимальным вовлечением в него сил гражданского общества, экспертов и независимых юристов продолжает опасный процесс навязывания обществу односторонних решений по ключевым вопросам развития страны.

Конституционная реформа – 2020, также, как и ранее принятые решения в области оптимизации здравоохранения и образования, о повышении пенсионного возраста, осуществляется вопреки интересам многих групп граждан и их объединений, общества в целом.

Предложенная гражданам процедура общероссийского голосования в формате необязательного соцопроса нарушает конституционное положение о референдуме как высшем непосредственном выражении власти народа.

Невозможность прямой агитации против конституционных поправок и пониженная норма подсчёта голосов увеличивают риски искажения результатов голосования.

В целях уменьшения негативных последствий принятия поправок в Конституцию для страны и всего общества призываем граждан Российской Федерации принять активное участие в общероссийском голосовании 1 июля и проголосовать ПРОТИВ любых поправок в Конституцию, выразив таким образом несогласие с конституционной реформой – 2020.