Социальные активисты и левые Москвы призывают сказать «Нет»
Близится финальный и решающий день голосования по навязываемых Кремлем поправкам к конституции, а на самом деле — о доверии к власти. Мы знаем, что кремлевская команда играет не по-честному, но ничего иного мы от них и не ждали. Но мы также знаем, что миллионы граждан России — против. И мы призываем их не сдаваться без боя. Мы должны высказать свою позицию.
«Рабкор» публикует Обращение, подписанное представителями КПРФ, «Гражданской солидарности» и московскими социальными активистами, призывающими всех, кто готов защищать свои права мобилизоваться для того, чтобы сказать своё «Нет» в решающий день 1 июля. Это голосование не просто важное — оно может стать последним. И мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы народ не утратил своё право на выбор.
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу участия в общероссийском голосовании
по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Мы, общественно-политические деятели, депутаты, работники науки, культуры, и образования, гражданские активисты и неравнодушные москвичи:
– выступая за объединение ответственных сил гражданского общества вокруг
общенациональной задачи вывода России из глубокого системного кризиса,
– следуя принципам верховенства права и стабильности конституционного
устройства российского государства и общества,
– руководствуясь требованиями действующего российского законодательства,
Призываем соотечественников признать поспешными и непродуманными итоги конституционной реформы – 2020.
Считаем, что фактически уже принятыми «социальными» поправкам в Конституцию и «пакетным» голосованием за них власть пытается прикрыть внесение изменений в основы конституционного строя в части сменяемости политической власти в стране с целью дальнейшей концентрации власти в руках узкой группы лиц.
Отсутствие в ходе конституционной реформы открытого диалога с максимальным вовлечением в него сил гражданского общества, экспертов и независимых юристов продолжает опасный процесс навязывания обществу односторонних решений по ключевым вопросам развития страны.
Конституционная реформа – 2020, также, как и ранее принятые решения в области оптимизации здравоохранения и образования, о повышении пенсионного возраста, осуществляется вопреки интересам многих групп граждан и их объединений, общества в целом.
Предложенная гражданам процедура общероссийского голосования в формате необязательного соцопроса нарушает конституционное положение о референдуме как высшем непосредственном выражении власти народа.
Невозможность прямой агитации против конституционных поправок и пониженная норма подсчёта голосов увеличивают риски искажения результатов голосования.
В целях уменьшения негативных последствий принятия поправок в Конституцию для страны и всего общества призываем граждан Российской Федерации принять активное участие в общероссийском голосовании 1 июля и проголосовать ПРОТИВ любых поправок в Конституцию, выразив таким образом несогласие с конституционной реформой – 2020.
|1. Денис Парфёнов, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ
2. Николай Зубрилин, руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе
3. Елена Янчук, депутат Московской городской Думы
4. Георгий Федоров, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданская солидарность»
5. Борис Кагарлицкий, политолог, главный редактор журнала Рабкор.Ру
6. Александр Саверский, президент Общероссийской общественной организации «Лига защиты пациентов»
7. Андрей Бабушкин, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
8. Мария Паскалова, сообщество наблюдателей выборов, Москва
9. Ольга Кравчук, депутат МО Ростокино, Москва
10. Вадим Марченко, депутат МО Ростокино, Москва
11. Константин Рогов, депутат МО Ростокино, Москва
12. Виктор Хамраев, политический обозреватель, Москва
13. Галина Курашова, почетный житель Ростокино, Москва
14. Руслан Боровский, депутат МО Отрадное, Москва
15. Михаил Вельмакин, депутат МО Отрадное, Москва
16. Наталия Пахомова, общественный деятель, район Отрадное, Москва
17. Елена Якушева, общественный деятель, район Алексеевский, Москва
18. Андрей Элингер, гражданский активист, район Алексеевский, Москва
19. Юлия Деева, гражданский активист, район Алексеевский, Москва
20. Михаил Степанов, депутат МО Останкинский, Москва
21. Сергей Семенов, депутат МО Останкинский, Москва
22. Наталия Хархардина, общественный деятель, район Останкинский, Москва
23. Ольга Покровская, гражданский активист, район Останкинский, Москва
24. Константин Фомин, общественный деятель, район Останкинский, Москва
25. Раиса Цыганкова, гражданский активист район Алтуфьевский, Москва
26. Ирина Александрова, гражданский активист, район Алтуфьевский, Москва
27. Екатерина Калинина, гражданский активист район Алтуфьевский, Москва