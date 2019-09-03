Взгляд простого рабочего

Изучив множество статей на “Рабкор.Ру”, я не увидел главной — той, которая была бы написана российским или украинским (белорусским) рабочим.

Тем самым, простым слесарем/механиком/наладчиком/разнорабочим. Или хотя бы “воротничком” из офиса. Взгляд левых на рабочий класс с одной стороны идеализирован, а вот с другой — явно пораженческий. О либералах мы тут не говорим, у них априори все, кто работает — дармоеды, объедающие бедных атлантов.

Начну издалека. С миром труда я познакомился в 2011 году, устроившись (через отца) на предприятие в родном городе N. Будучи студентом крайне левых убеждений, я ожидал увидеть сознательных пролетариев, таких, какими они были на советских плакатах. Реальность быстро уничтожила воздушные замки, ведь я увидел не пролетариев и не рабочих, а людей, для которых работа — это средство для поддержания полунищего существования.

“Смену принял, смену сдал — на … я всех видал”. Это первая фраза, которую я услышал в цеху. Старшее поколение рабочих жило (и живет) ностальгией по СССР и советским порядкам, младшее живет по принципу “нас не трогай — мы не тронем”. Профсоюз, как и на многих предприятиях, существовал только на бумаге.

Кумовство, коррупция, откровенное лизоблюдство — все это процветает на частном (!!!) предприятии. Либеральный миф об “эффективном” частнике не выдерживает критики при столкновении с реальностью. А в этой самой реальности побеждает тот, кто нравится начальству, а не тот, кто работает.

Однако, это только вершина айсберга. Сама работа, сам её характер вызывает отвращение. Принцип “нам не важно, чтобы вы работали, нам важно, чтобы вы устали” пронизывал всю структуру предприятия. Прибыль? Она волновала только вышестоящее начальство, нижестоящее делало то, что считало нужным.

Мои же коллеги жили особой жизнью. Выпивали прямо на рабочем месте, изменяли женам с любовницами, “стучали” друг на друга начальству и просто так — ради интереса в тесном кругу. Солидарность? Нет. Сплоченность? Тем более нет. Организация? У одного семья, у второго семья, у третьего семья, четвертому просто плевать. Зато много так называемого “понта”, когда в кредит берут дорогие телефоны, ноутбуки, одежду. Кредитная кабала с каждым годом затягивается удавкой на шеях работяг, и начальство это прекрасно видит.

Но кроме кредитов, рабочий класс разъеден пьянством и наркоманией, сплетничеством, атомизирован. Я не говорю, что так везде — это было бы ложью и пораженчеством. Но в большинстве случаев я встречал именно такой порядок дел, из которого выросло пренебрежительное “завод — дно”. Хотя будем справедливыми — в большинстве случаев даже самая низкая зарплата на предприятии превышала заработную плату в сфере услуг.

И все указанные проблемы ростут из одной-единственной. Рабочие не понимают, что они отчуждены от труда и его плодов. От созидания и развития. Это смутно осознается, но нет тех, кто бы грамотно и четко изложил это.

Тех моих коллег, которые интересовались левыми идеями, отпугивало снобство левых активистов и интеллигентов. Люди, которые заступаются за рабочий класс, плохо себе представляют, как на них смотрит этот самый класс. Самая натуральная реакция заключалась в нецензурных выражениях. Самое распространенное мнение: “достали эти клоуны”.

Рабочий класс сегодня потерял мораль производителя. Старые идеи пролетарской сознательности могут рассмешить, если не разозлить. Умные слова раздражают больше, чем низкие зарплаты.

Я не раз пытался завести разговор о независимом профсоюзе, о стачке, о рабочем самоуправлении. И раз за разом меня поднимали на смех коллеги. Рабочее самоуправление — это прекрасно и актуально, но оно требует дисциплины и отказа от алкоголя и прочих мелочей, дорогих сегодняшнему рабочему.

Начальство и собственники прекрасно это понимают. Алкоголизм выгоден — алкголиков легче взять на крючок, в отличие от трезвенников. Закрывают глаза на брак и прогулы в обмен на лояльность. И такая схема устраивает всех. Итальянская забастовка? Да кому она нужна?

Покрутившись в рабочей среде от души, я понял одну простую вещь. Прежде чем говорить языком Маркса, с рабочими — коллегами, родителями, родственниками — с ними следует говорить на языке прагматизма. Почему? Да потому, что сегодня левая сфера является для большинства террой инкогнита, непонятной сферой, о которой помнят только по обрывкам советского прошлого.

И никакое движение в рабочей среде не добьется успеха до тех пор, пока не начнет строить свою политику с самодисциплины и пропаганды нормального образа жизни. Не обязательно здорового или сверхздорового — нормального. И тем более следует отказаться от снобского отношения в духе “мы лучше всех знаем, как построить стальные колонны пролетариата”.

Да, наш рабочий класс переживает сегодня тяжелые времена. Неолиберальные реформы поставили промышленных рабочих в положение “работающей нищеты”, которая по своему является уникальным явлением в мировой практике. Даже на буржуазно-демократическом Западе трудно представить такой порядок дел, при котором рабочий не имеет средств к существованию, работая и получая заработную плату.

Любой рабочий кружок или профсоюз на предприятии должен начинаться с самодисциплины и её пропаганды. Алкоголики, наркоманы, откровенные эгоисты и сплетники должны вычищаться на уровне первичной организации — как это делали народовольцы в свое время. Следующим шагом уместно будет грамотно и простым языком объяснять основы экономики и классовой борьбы. Без пафоса, сложных терминов и снобства.

Это трудно. Тяжело. Особенно непросто будет продираться через дебри социал-дарвинизма, который пустил крепкие корни в рабочей среде. Но уж лучше такой упорный труд, чем постоянные “кружочки и заводы”, в которых погрязло сегодняшнее левое движение.

Александр Револьверт