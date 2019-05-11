Марксизм и Брексит

Кизис вокруг Брексита идет точке завершения. И настало время остановиться, чтобы рассмотреть проблемы, которые представляет такой беспрецедентный политический момент для марксистской теории.

Сложность классовых и политических согласований вокруг Брексита бросает вызов любому политическому анализу, включая марксистский политический анализ. Референдумы касающиеся одного вопроса — это лишь кажущиеся простыми политические события. Фактически, поскольку они существуют вне нормального партийного политического согласования и соревнования, они часто могут создавать сложные альянсы и натыкаться на одномоментное совпадение противоречивых интересов.

И мы можем добавить к этому тот факт, что проецирование экономических интересов на формы политического сознания или политической партийной принадлежности никогда не может быть простой задачей. Более того, все это происходит в то время, когда руководство Лейбористской партии уже не находится в традиционных рука правых социал-демократов, а находится под контролем самого левого руководства, которое когда-либо было у партии.

Но, прежде чем мы попытаемся распутать эти более сложные определения, давайте попробуем очистить почву от общей методологической путаницы. В процессе этого мы надеемся отличить действующий марксистский анализ от тех, которые являются всего лишь «культурными» объяснениями, подчеркивающими шовинистические или националистические аспекты голосования сторонников Брексита, или от некоторых чрезмерно редукционистских объяснений.

Во-первых, давайте проясним регистр, в котором должен проводиться этот анализ. Все еще распространенной ошибкой среди друзей и врагов марксизма является предположение, что простая двухклассовая модель, состоящая из капиталистов и рабочих, которую Карл Маркс использует в своем самом абстрактном экономическом анализе капиталистической системы, применима лишь при рассмотрении сложных, конкретных политических событий.

Сам Маркс никогда не совершал такой ошибки. В его конкретных исторических трудах, например, «Классовая борьба во Франции» или его мастерский анализ Парижской коммуны 1871 года, «Гражданская война во Франции», мы находим не просто классы капиталистов и рабочих, но более десятка других социальных классов, подразделов классов или фракций классов, развернутых в его анализе. Крестьянство, люмпен-пролетариат, мещанство, финансовый капитал и другие играют свою роль в изощренном анализе Маркса.

Вот, например, описание класса, который был представлен в правительстве в «Классовой борьбе во Франции»:

При Луи Филиппе правила не французская буржуазия, а одна ее фракция: банкиры, биржевые короли, железнодорожные короли, владельцы угольных и железных шахт и лесов, часть связанных с ними землевладельцев-так называемая финансовая аристократия . Он сидел на троне, он диктовал законы в палатах, он распределял государственные должности, от кабинетных портфелей до должностей табачных бюро.

Сама промышленная буржуазия формировала часть официальной оппозиции, то есть она была представленная только как меньшинство в палатах.’

Это, конечно, не отменяет более общего заявления Маркса о том, что капиталистическое государство является всего лишь “исполнительным комитетом по управлению общими делами буржуазии”. Это лишь делает это заявление более четким, более определенным в данном конкретном случае.

Это также, как утверждают некоторые комментаторы, не отменяет марксистского экономического анализа, который опирается на абстрагировании от двухклассовой модели из более сложной реальности фактически существующих капиталистических обществ. Это просто вопрос выбора правильного уровня абстрагирования для поставленной цели. Мы все делаем это все время в повседневной жизни. Например, “фрукты” — обобщенная абстракция из фактически существующих яблок, груш, грейпфрута, клубники и т.д. Но если я хочу, чтобы кто-то пошел в магазин фруктов, а не в магазин оборудования, то абстракция “фрукты” очень полезна, чтобы не говорить: “можете ли вы пойти в магазин, который продает яблоки, груши и т. д.”. Однако, если, я хочу, чтобы они купили клубнику для десерта, когда они пойдут в магазин, это не будет достаточно понятно просто сказать “иди в магазин фруктов и купи фрукты”. Для этого необходимо более конкретное описание.

Если мы хотим следовать этой модели, то должны сначала начать с построения фундаментального выравнивания классов, в рамках дебатов по Брекситу. В настоящее время эта модель установлена вне всяких сомнений, хотя, как и многое другое в дебатах связанных с Брекситом, это не мешает существовать все еще спорной точке зрения, что большинство крупных корпораций хотят остаться в Европейском Союзе.

Около 99 из 100 фирм FTSE остаются. Поскольку крайний срок для ухода из ЕС приближается, многие из этих фирм делают отчаянные и прямые призывы к политическому истеблишменту и более широкому населению, призывая либо к отказу от Брексита либо к самым мягким из мягких форм Брексита. Airbus, все крупные супермаркеты и производители автомобилей — это лишь некоторые из общеизвестных компаний, которые присоединились к хору неодобрения, который также включает в себя CBI, Банк Англии, Financial Times и The Economist .

Но это не означает, будто капиталистический класс полностью объединен против Брексита. Боссы Weatherspoon, и Дайсон, и, наиболее известный из всех, Аарон Бэнкс, вот лишь некоторые из тех, кто связал себя с Брекситом. И они пользовались поддержкой самых реакционных таблоидов среднего класса, The Daily Mail и The Daily Express.

Таким образом, капиталистический класс разделен, с одной стороны, между его крупнейшими международными конгломератами, и, с другой стороны, некоторыми меньшими, часто более ориентированными на внутренний рынок, капиталистами. Методологический момент, который проиллюстрирует этот факт, важен: классовое сознание всегда неравномерно, и это верно как по отношению к рабочему классу, так и по отношению к другим классам. Экономически однородный класс может занимать различные идеологические позиции, поэтому классовое сознание никогда не может быть сведено к классовому положению. Отчасти эта дифференциация может отражать разные социальные обстоятельства, по-разному влияющие на различные слои одного класса. Но, что немаловажно, классовое сознание формирует совокупность социального опыта, а не только непосредственные экономические обстоятельства. Таким образом, хотя класс может иметь свое сознание, сформированное преимущественно его собственным экономическим опытом, он также будет формироваться идеологическими интервенциями других классов, своим опытом борьбы по всему спектру общества, доминирующей идеологией, средствами массовой информации и т.д.

Как это происходит, в данном случае, экономическая дифференциация в капиталистическом классе довольно легко читается в политике, по крайней мере, на правом крыле политического спектра. Большинство членов парламента от Тори против Брексита, точно отражая своё доминирующее положение в капиталистическом классе. Меньшинство депутатов Тори, а также Партия независимости Соединеного Королевства (UKIP), за Брексит.

Это политическое и экономическое разделение отражает давний вопрос лежащий в основе послевоенного британского капитализма. Должна ли Великобритания попытаться сохранить постимперскую глобальную экономическую ориентацию, или она должна бросать жребий с европейскими странами, как торговый блок, конкурирующий с Соединенными Штатами, и, наконец, с новыми промышленными конкурентами за пределами старого сердца капитализма ХХ века?

К концу ХХ века на этот вопрос был дан ответ в пользу Европейского Союза в умах самых могущественных капиталистов Великобритании и более широкого политического истеблишмента. Но старое, ностальгирующее по империи крыло партии Тори при значительной поддержке активистов Тори, продолжило высоко держать антиевропейское знамя.

Маргарет Тэтчер контролировала это разделение, используя сочетание проевропейской субстанции и высокооктановой, антиевропейской исключительности по конкретным вопросам. У Джона Мейджора было больше проблем, по его словам, с антиевропейскими “ублюдками”, но разделение не сделало партию Тори неработоспособной во время его работы на посту премьер-министра. Дэвид Кэмерон, с типичной бойкостью и краснобайством выпускника Итона, думал, что сможет закончить гражданскую войну внутри партии Тори референдумом. Теперь мы знаем, что это был один из величайших просчетов в современной политике.

Пока все довольно просто. До тех пор, пока мы признаем, что один класс может иметь одну или несколько политических стратегий, характер разделения в британском истеблишменте довольно ясен. Но все стало намного сложнее, когда Кэмерон созвал референдум.

Кто впустил народные массы?

Параллелограмм сил, который привел к голосованию за выход из Европейского Союза, несомненно, будет обсуждаться историками в течение многих десятилетий.

Однако серьезный анализ не может оставить без внимания накопившийся гнев в отношении политической системы, который наиболее глубоко ощущается в некоторых беднейших общинах рабочего класса. Большая часть этого гнева была прямо выражена в недвусмысленных выражениях, а также обрушилась по мишеням, таким как мигранты, которые не имели никакой доли вины в состоянии, в котором оказались рабочие люди после периода неолиберальной экономической политики и десятилетий жесткой экономии.

Исследование намерений голосования до референдума пришло к такому выводу:

«Здесь результаты делятся по социальным классам. Существует четкое различие между двумя половинами; в трех высших социальных классах (A, B и C1) большинство голосов за то, чтобы остаться частью Европейского Союза, однако в трех нижних социальных классах (C2, D и E) основная часть желает выйти».

Эта схема была сохранена в ходе фактического голосования, как подтвердил Ипсос Мори в своем исследовании референдума. Первый из их пяти ключевых выводов показал, что “более молодые, средний класс, более образованные и чернокожие этнические меньшинства предпочли остаться; более старые, рабочий класс, менее образованные и белые избиратели предпочли уйти. Второй ключевой вывод показал, что в то время как возраст был основным фактором того, голосовали ли люди за или против, тем не менее, «в каждой возрастной группе средний класс чаще голосовал за то, чтобы остаться, а рабочий класс-за то, чтобы уйти».

Исследование Ипсоса Мори также показало некоторую дифференциацию в рабочем классе:

“Работающие люди (полный или неполный рабочий день, государственный сектор или частный сектор), студенты, ипотечные держатели и частные арендаторы проголосовали за то, чтобы остаться. Те, кто владеют своим домом, социальные арендаторы, пенсионеры и те, кто присматривают за домами, все проголосовали за то, чтобы уйти».

Но более четкое и более важное описание дифференциации в рамках рабочего класса последовало из третьего исследования . Фонд социального рынка пришел к выводу, что “целых 9 процентных пунктов 52 процентной поддержки «выхода» – около 3 миллионов голосов были сделаны из-за беспокойства по поводу жесткой экономии и связанных с этим вопросов”. Короче говоря, мы можем сказать, что те, кого больше всего затронула жесткая экономия, более бедные слои рабочего класса, скорее всего, проголосовали за «выход».

Но кто представлял этих избирателей политически? На примере капиталистического класса мы видели, что было относительно просто отобразить экономический интерес, политическое сознание и политическое представление. В случае с избирателями из рабочего класса, это отнюдь не так просто.

Голосование на референдуме — это пример того, что происходит, когда экономический интерес, и политическое сознание, которое он дает, не находят точного политического представления. Таким образом, миллионы людей рабочего класса проголосовали за «выход», но ни одна массовая организация в движении рабочего класса не представляла их интересы — ни профсоюзы, ни Лейбористская партия. Таким образом, по умолчанию, оказалось, что правая Тори и UKIP были представителями 17 миллионов человек, когда на самом деле, их идеология отражала только мнение меньшинства.

И, конечно, связь между политическим сознанием и политическим представлением не является линейной или односторонней. Отсутствие адекватного политического представления сужает кругозор тех, кого оно должно представлять, исключая некоторые элементы их политического сознания и преувеличивая другие. UKIP бы подчеркнул националистические элементы сознания голосующих за «выход» и подавил бы их более глубокую и фундаментальную озабоченность строгой экономией.

Как бы то ни было, нельзя отрицать, что британский политический истеблишмент был сильно расстроен поражением, которое он потерпел. Во-первых, партия Тори, самая успешная Консервативная партия в любой парламентской демократии, теперь разделена более чем когда-либо. Еще более серьезно, партия Тори теперь была связана результатом референдума с политикой Брексита, политикой, против которой яростно выступают большинство ее депутатов и большинство капиталистического класса, который она представляет.

Есть некоторая ирония в том, что большинство британского капиталистического класса теперь находится в состоянии, которое обычно испытывает британский рабочий класс: политическая партия, которая должна представлять их интересы теперь не может этого сделать.

Тот факт, что может произойти такой разрыв между интересами большинства британского капиталистического класса и его политическими представителями и институтами, указывает на фундаментальный факт о природе политики и экономики в капиталистическом обществе.

Капиталистическое общество обязательно производит разделение политики и экономики. Экономический мир должен быть естественным порядком, а свободный рынок — необходимой и неизбежной формой экономической жизни. Политика должна проходить вне экономической сферы, и она не должна мешать функционированию свободного рынка. Это институционализирует тот факт, что непосредственно экономические классы не представляют себя политически. Государственная машина, по крайней мере в значительной степени отделенная от экономических интересов, является той сферой, в которой происходит политика. Экономические субъекты, будь то капиталисты или профсоюзные деятели, не представляют себя непосредственно в этой сфере, а формируют политические партии и другие организации, в которых преобладают их интересы, чтобы быть эффективными в политическом мире.

Это важная часть объяснения того, почему в период Брексита в партии политическое выравнивание остается до сих пор достаточно сильным, чтобы помешать большинству депутатов Палаты общин объединиться, чтобы выразить четко выраженное предпочтение капиталистическому классу. Капиталистический класс, обычно доволеный разделением политики и экономики, поскольку это выводит из строя рабочий класс, теперь оказывается в невыгодном положении из-за этого самого разделения. Только сейчас, когда решение уже почти принято, депутаты даже рассматривают тот факт, что им, возможно, придется отказаться от партийной лояльности, чтобы избежать Брексита, либо смягчить его. И, в необычном маневре, капиталистический класс выходит, чтобы попытаться навязать свою точку зрения.

И здесь, конечно, в дело вступает Лейбористская партия.

Любовь лейбористов утрачена

До того, как Джереми Корбин стал лидером Лейбористской партии, разногласия внутри партии по поводу Европы следовали по традиционным левым и правым линиям. Руководство и правые в партии были проевропейскими, а левые внутри партии, в том числе Тони Бенн, Джереми Корбин, Джон Макдоннелл, были против ЕС как двигателя неолиберальной экономической политики и как института, над которым не существовало эффективного демократического контроля.

Но в первые дни руководства Корбина была заключена сделка с правым крылом партии, которое обязало лейбористов голосовать против «выхода» на референдуме. Если бы референдум был выигран в пользу тех, кто хотел «остаться», политика, без сомнения, вскоре бы вернулась к обычному и нормальному положению дел.

Но в числе проголосовавших за «выход» так много лейбористов, что для Лейбористской партии уже не было ничего невозможного. Конечно, если бы лейбористы шли к референдуму на левой платформе, они бы возглавили восстание против истеблишмента и проложили путь к досрочным всеобщим выборам. Эта возможность была упущена из-за страха отчуждения правых лейбористов, руководство попыталось извлечь выгоду из ситуации, выступив против жесткого Брексита Тори, сохраняя веру в проголосовавших за «выход» и настаивая на досрочных всеобщих выборах.

Этот «план Б» может сработать, если лейбористы будут придерживаться его. Но теперь весь британский политический истеблишмент и средства массовой информации подталкивают лейбористское руководство к “спасению нации”, присоединяясь к кампании единства, вдохновленной Тори, направленной на достижение, казалось бы, политически невозможной задачи осуществления сделки Терезы Мэй по Брекситу.

Трудно переоценить, насколько катастрофическим будет такой курс действий. Если голосующие за «выход» представители рабочего класса посчитают, что лейбористы присоединились к проистеблишментскому фронту с Тори, только чтобы осуществить Брексит на словах, то их разочарование и гнев могут легко быть использованы крайне правыми. UKIP, слившийся теперь с уличными бандитами Томми Робинсона, просто ждет теперь возможности, чтобы восстановить своё положение. Правительство Тори и руководство Терезы Мэй будут спасены. В трудовом праве будет полная неразбериха. Всеобщее голосование будет перенесено в далекое будущее, а позже сделают так, что трудящимся будет гораздо труднее победить. По всей вероятности, перед голосованием Джереми Корбин столкнется с еще одним вызовом своему руководству.

Главный урок всего фиаско Брексита заключается в следующем: классы, как эксплуататоры, так и эксплуатируемые, должны бороться, чтобы построить политическую организацию, способную точно выражать свои классовые интересы. В британской политике, по крайней мере, в вопросе Брексита, и на данный момент, как капиталистическому классу, так и рабочему классу не хватает такой организации. Лейбористская партия Джереми Корбина, по крайней мере, по этому вопросу, имеет потенциал для обеспечения такого руководства. Но для этого она не должна позволять своему правому крылу, которое всегда более лояльно к политическому истеблишменту, чем к своей рабочей базе, подталкивать партию к спасению британского капиталистического класса, в то время, как собственная политическая партия буржуазии оказывается не способна на это.

Джон Риз

Перевод: Терентьева Екатерина МГЛУ