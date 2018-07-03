«Гражданская солидарность» начинает кампанию за отставку Медведева

2 июля 2018 года «Гражданская солидарность» запустила на Change.org петицию за отставку правительства Российской Федерации. Петиция отправлена с личного аккаунта основателя организации Георгия Федорова.

Разумеется, никто не думает, будто сбор подписей на Change.org сам по себе приведет к отставке кабинета министров. Однако сама по себе эта платформа создает очень благоприятные условия для сбора единомышленников и продвижения информации. Петиция против повышения пенсионного возраста, запущенная Конфедерацией Труда России за первые две недели в сети собрала 2,5 миллиона подписей. Это говорит о высокой степени недовольства в обществе.

Во время акций протеста, проходивших по всей стране 1 июля, постоянно звучали призывы к отставке правительства. Это требование должно быть сформулировано, а кампания организована.

Важнейшим требованием общества по-прежнему остается отмена пенсионной реформы, но необходимо понимать, что отсюда неминуемо вытекает и требование отставки правительства, пытающегося проводить антисоциальные меры. Инициатива «Гражданской солидарности» направлена на то, чтобы консолидировать наиболее последовательные силы в рамках общей кампании протеста

«Рабкор» полностью поддерживает требования, изложенные в петиции.

Прочитать и подписать петицию можно тут: https://www.change.org/p/президенту-российской-федерации-федеральному-собранию-рф-конституционному-суду-рф-правительство-медведева-в-отставку?recruiter=176333304&utm_source=share_petition&utm_medium=vk&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=368401