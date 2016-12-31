Европейские левые: создавать альянсы – с новым председателем

В середине декабря в Берлинском Конгресс-центре в течение трех дней работал V съезд Партии европейских левых (ПЕЛ). На нем был принят новый политический документ этой панъевропейской партии и избран новый ее председатель.

За последние три года, между IV и V конгрессами ПЕЛ, в Европе, как говорится, немало воды утекло. При всем нелинейном и противоречивом развитии европейских радикальных левых можно констатировать, что они добились немало конкретных политических успехов в тех или иных странах Старого Света. Здесь прежде всего приходят на память прошлогодние победы СИРИЗы, сделавшие эту радикальную левую партию ведущей правительственной партией страны. Без сомнения, на сегодня среди всех представленных в ПЕЛ национальных партий именно СИРИЗА является наиболее мощной политической силой. Конечно, не стоит забывать также о мощном подъеме антикапиталистических левых сил в Испании и Португалии, прыжке левого популизма в Нидерландах и Ирландии.

Успехи на национальном уровне не могли не отразиться и на ПЕЛ как таковой. На европейских выборах в середине 2014 г. представительство унитарной левой группы в Европейском парламенте (ЕП) выросло до 51 человека. Значительное число этих депутатов представляет в ЕП партии, участвующие в деятельности ПЕЛ.

Мало-помалу растет и само «семейство» евролевых. На берлинском форуме было подтверждено вхождение в ПЕЛ еще восьми национальных партий.

В работе самого конгресса приняли участие 220 делегатов и 116 гостей из сорока стран. Очевидно, что на сегодня в европейском радикальном левом движении в организационно-политическом плане именно ПЕЛ является решающей силой, объединяя в своих рядах десятки коммунистических и радикально-социалистических партий Старого Света.

В то же самое время мы видим, что в большей степени на сегодня «политическими плодами» кризиса в Европе пользуются не левые, а правопопулистские, а то и открыто крайне правые силы. Видят это и лидеры современных левых партий Европы, понимающие, что сил одной лишь ПЕЛ, чтобы противостоять реакции, явно недостаточно. Вот почему берлинский конгресс евролевых проходил под лозунгом «Построить альянсы». Как указывается в основном политическом документе, одобренном делегатами конгресса (за текст основополагающей резолюции проголосовали четыре пятых делегатов), «необходимо работать со всеми левыми силами, которые противостоят жесткой экономии и капитализму», двигаться в стону широких альянсов с социальными ассоциациями и движениями, профсоюзами, той частью социал-демократов и экологистов, которые разделяют ценности социальной и солидарной Европы. В этом духе уже действуют евродепутаты, защищающие цвета ПЕЛ в Европарламенте.

Выступая за единство подлинно левых сил, ПЕЛ, что называется, оправдывает таким образом свое название. Тут, правда, не все так просто.

В политическом докладе глава ПЕЛ Пьер Лоран, сложивший на съезде свои полномочия, подчеркнул: «Социал-демократия пришла в тупик, и мы являемся надеждой».

Европейские левые, в отличие от многих социал-демократических партий континента, четко выступают против логики и сущности продвигаемых крупным капиталом международных договоров о свободной торговле, возражают против реализуемых социал-либералами и правыми социал-демократами мер «жесткой экономии», требуют укрепления общественного сектора в экономике и финансовом секторе своих стран, ратуют за качественное расширение социальных и гражданских прав европейцев и иммигрантов.

Многих в ПЕЛ можно отнести к так называемым «левым евроскептикам», это правда. Но в то же самое время этот евроскептицизм, в отличие от правых, носит совершенно иной подтекст. Ведущие в ПЕЛ национальные партии и движения (СИРИЗА, германские «Левые», партии французского Левого фронта, да и португальский Левый блок) не ставят под сомнение вопрос о членстве своих стран в Евросоюзе. Но они выступают за качественно иную европейскую интеграцию. Возможна она или нет при современной логике неолиберализма – другое дело. Но при этом политический текст съезда ПЕЛ исходит из того, что если в ЕС не произойдет «социальной перестройки», то в конечном счете «недемократический, непрозрачный, бюрократический, неравномерный и милитаризованный Союз породит монстров», намекая на крайне правую угрозу.

Безусловно, объективной проблемой европейских левых социалистов и умеренных коммунистов, представленных в ПЕЛ, является не только то, что подавляющее большинство членов ПЕЛ не имеет сегодня отношения к исполнительной власти.

Возможно, даже хуже то, что самая «знаковая» в ПЕЛ национальная партия (я имею в виду СИРИЗу) этой властью хоть и обладает, но проводит-то в целом политику, очень мало чем отличающуюся от столь нелюбимого в радикальных левых кругах ЕС социал-либерализма. К слову, в сложившей на конгрессе в Берлине полномочия руководящей команде ПЕЛ премьер-министр Греции Алексис Ципрас (выступление которого было с овацией встречено делегатами съезда) занимал пост заместителя председателя транснациональной партии. И большая часть партий — членов ПЕЛ неоднократно выражала свою солидарность как с греческим народом, так и с правительством Ципраса.

Но доктринально ПЕЛ, и это подтвердила основная резолюция конгресса, как и раньше, выступает за «модель альтернативного европейского развития», создание Фонда европейского социального и экологического развития. Для российских читателей важно, что ПЕЛ из всех общеевропейских политических субъектов является наиболее антимилитаристским. Представленные в ней партии последовательно выступают против расширения НАТО на Восток. В принятой в Берлине резолюции подчеркивается необходимость формирования новой европейской системы коллективной безопасности (на основе механизмов ОБСЕ), не противостоящей России, а включающей ее в эту орбиту.

После шестилетнего пребывания на посту председателя ПЕЛ Национального секретаря Французской компартии П. Лорана делегаты форума в берлинском Конгресс-центре избрали новую руководящую команду своей партии. Избрали не без дискуссий, ведь за назначение новым главой ПЕЛ немецкого левосоциалистического политика Грегора Гизи отдали голоса лишь немногим более двух третей делегатов. В его команду вошли в качестве заместителей экс-глава ПЕЛ Пьер Лоран, один из лидеров компартии Испании Майте Мола, лидер «Болгарской левицы» Маргарита Милева и генсек Партии коммунистического преобразования Италии Паоло Ферейро.

На мой субъективный взгляд, избрание Г. Гизи, хоть и критически встреченное представляющими более радикальный спектр ПЕЛ партиями, весьма сильный ход. Дело в том, что, как и П. Лоран, Г. Гизи является прекрасным «коммуникатором», способным найти общий язык и с критическими коммунистами, и с левыми социалистами, и с экосоциалистами.

Новому руководителю ПЕЛ 68 лет. Он хорошо известен «левой Европе» уже более четверти века. После малопочетной отставки Эгона Кренца с поста Генерального секретаря Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) этот молодой в ту эпоху восточногерманский адвокат, защищавший в 1970-е и 1980-е гг. политических диссидентов в ГДР, становится лидером находящейся в состоянии полного разложения СЕПГ. Именно он, неоднократно переизбираясь на высший партийный пост в 1990-е гг., способствовал трансформации СЕПГ в Партию демократического социализма (ПДС).

Г. Гизи известен как талантливый трибун; долгое время он возглавлял депутатскую фракцию немецких «Левых» в Бундестаге. Гизи ассоциируется в Германии, да и во всей Европе, с идеей и практикой единства левых сил.

Возможно, следует согласиться с точкой зрения французского левого политолога Филиппа Марльера, когда он утверждает, что «Гизи является ярким представителем правой тенденции немецких «Левых», но факт в том, что самим своим появлением партия «Левые» во многом обязана именно ему!»

Г. Гизи многое сделал для того, чтобы объединение ПДС и западногерманских левых социал-демократов во главе с Оскаром Лафонтеном в 2007 г. стало реальностью.

Гизи известен в Германии и как сторонник единства всех левых сил, сотрудничества с социал-демократами и «зелеными». В 2001-2002 гг. он на практике демонстрировал это, занимая в берлинском правительстве (Сенате) пост сенатора по экономике и труду. Думаю, мы могли бы классифицировать Г. Гизи как политика лево-социал-демократической ориентации, при этом одновременно являющегося горячим адептом единства левых сил, но не на платформе социал-либерализма.

Г. Гизи, безусловно, является политиком-интернационалистом. В Бундестаге он последовательно критикует внешнеполитический и европейский курс кабинета Ангелы Меркель, считая, что возглавляемое ею правительство несет громадную ответственность за антисоциальный крен ЕС. Как отмечал Гизи в недавнем интервью газете «Юманите», «господствующие европейские руководители должны понять, что они идут к тому, чтобы убить Европу».

Гизи, как и другие лидеры ПЕЛ, вовсе не являются «антиевропейцами» как таковыми. Они призывают построить жизнеспособные левые и социальные альянсы на европейском и национальном уровнях против «неолиберальной Европы», но также и против правопопулистских, националистических и крайне правых сил, в которых они – справедливо – видят большую опасность. Удастся ли это новой команде лидеров ПЕЛ, покажет время.