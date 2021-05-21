Александр Рогожкин: “Масштаб махинаций на выборах будет зависеть только от того, смогут ли им противостоять на местах”

Александр Рогожкин – молодой депутат горсовета Пензы от КПРФ, который за репост публикации Навального, призывающей выйти на митинг, получил в этом году 20 суток ареста (сейчас этот приговор он намерен обжаловать в ЕСПЧ). Тем не менее, он не теряет бодрости и говорит о том, что его соратники готовятся дать на предстоящих выборах бой партии власти. Он согласился ответить на несколько вопросов “Рабкора”.

– Александр, Пензенская область прогремела недавно на всю Россию двумя событиями: арестом губернатора Ивана Белозерцева, у которого в доме нашли гигантскую сумму наличными, и выявленным фактом фальсификации на одном из УИКов. Там тоже возбуждено уголовное дело. Как вы полагаете, это повлияет на членов избиркомов в регионе? Может быть, они, опасаясь уголовного преследования, побоятся совсем откровенно нарушать закон, делать вбросы бюллетеней?

– Сложно сказать, приговора суда еще нет, продолжается расследование. Хотя что там долго расследовать, если все очевидно? Как закрывали картонкой видеокамеру, как вбрасывали… Конечно, мы следим за делом по вбросу на участке. Но мы видим, что дело пытаются замять, стараются увести пойманных за руку от ответственности. Система их защищает. Так что я бы не возлагал очень больших надежд на то, что для фальсификаторов эта история станет холодным душем.

– В регионе сменился губернатор. Новый человек – ему нужно будет “рисовать” себе заоблачные показатели на предстоящих выборах? Как он вообще себя показывает?

– Мне сложно говорить за него и его планы. Но мне очевидно, что он, если бы захотел, вполне мог бы избавиться от приставки врио и избраться губернатором без всяких “рисовок”. Губернатор Олег Мельниченко делает некоторые популистские шаги, которые людям нравятся. Например, вернул название Дому офицеров, возвратил на постамент танк, который ранее оттуда сняли. Принципиально это ничего не меняет, но люди это воспринимают позитивно. А вот сказать, какой он политический курс будет проводить, я пока затрудняюсь.

Его предшественник ставил на ответственные посты преданных, но откровенно неумных людей, над которыми вся область смеялась. Новый врио Мельниченко ставит вместо них неглупых и образованных. Но это не значит, что они обязательно начнут общественный диалог, устроят “оттепель”. Боюсь, как бы не было наоборот.

– Есть такое мнение, что у вас в регионе такой “менталитет” у людей, который включает в себя покорность, забитость?

– Я не согласен. Я помню случаи, когда область буквально бурлила. Та же пенсионная реформа – на акции протеста выходило более 4 тысяч человек. Когда мы в Пензе сквер защищали, народ главную улицу перекрывал. И та же история с Чемодановкой… Нет, я не могу сказать о какой-то особой забитости, чрезмерном конформизме в нашей области.

Давление на оппозицию есть, это я и по нашим комсомольцам вижу. На школьников давят через директоров школ, на студентов, участвующих в нашей работе, через деканаты. Добиваются, чтобы политикой они не занимались. Но все равно наши ряды растут.

– Как вы видите свое участие в осенних выборах?

– Разумеется, мы будем агитировать и за партийный список, и выставим кандидатов по обоим одномандатным округам в Пензенской области. Конференция будет в июле, тогда мы утвердим кандидатов, но предварительно это будут действующие депутаты горсовета Пензы от КПРФ.

Что же касается выборов главы области, то тут многое зависит от наших оппонентов. Мы кандидатуру, естественно, выдвинем. Но есть такая вещь, как муниципальный фильтр. Если будет сопротивление региональной власти, то достаточного количества подписей муниципальных депутатов мы собрать, очевидно, не сможем. Нужны ли Мельниченко выборы вообще без конкуренции, или не нужны – это он сам решит.

Разумеется, там, где пройдут муниципальные выборы, у наших кандидатов тоже будут шансы. И мы формируем команды, которые займутся наблюдением на участках. Сейчас ведь даже не трехдневное голосование идет, а реально одиннадцатидневное — если считать с досрочкой. Этот процесс требует тщательного контроля. Собственно, именно от уровня низовой активности зависит и масштаб возможных злоупотреблений на выборах: насколько им смогут противостоять на местах, готовы ли будут активисты фиксировать все нарушения, а потом, если надо, и на улицу выходить, чтобы отстоять честный выбор.

– Планируете ли продолжить сотрудничество с Максимом Шевченко, который сейчас начал формировать свою партию?

– Мы много общались, в прошлом году даже был проект, что он от левой оппозиции будет баллотироваться на губернаторский пост в Пензенской области. Шевченко — хороший публицист, он здесь для наших активистов проводил семинар о том, как работать в социальных сетях. Не знаю, что там с ним случилось, но в его нынешнем формате сотрудничество наше с ним, конечно, невозможно.

– Скажите, вы в вашей работе делаете акцент на Сталина, и вот в этом помещении, где мы ведем разговор, у вас небольшой музей его имени, а во дворе бюст Сталина стоит. Но к этой фигуре очень неоднозначное отношение в обществе. Вы полагаете, стоит на него опираться?

– Я больше скажу, не только в обществе в целом, в левом движении к нему отношение неоднозначное. И кстати, когда мы ставили этот бюст, а члены партии “Яблоко” (синхронно с властями, кстати) по этому поводу издавали стоны, мы, коммунисты, пошли и привели в порядок памятник жертвам политических репрессий в Пензе. Для нас обращение к данной фигуре — это не лозунг “Сталин, Берия, ГУЛАГ!” Потому что помимо очевидных всем ошибок, у него были великие достижения. И для нас Сталин — прежде всего мощь страны и ее победы.

Интервью взял: Алексей Василивецкий