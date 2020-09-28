Леа Филош: «Надо найти рычаги, чтобы сократить социальное неравенство»

На недавних муниципальных выборах во Франции жители Парижа вновь отдали предпочтение левому лагерю. Исполнительная власть в городе принадлежит союзу левых сил. В новой команде, возглавляемой мэром столицы Франции социалисткой Анной Идальго, пост заместителя мэра, отвечающего за солидарность, борьбу против неравенств и исключения, достался Леа Филош, сопредседателю группы партии «Поколение(я)» в столичном муниципальном совете. Сегодня мы беседуем с Леа Филош о социальных проблемах французской столицы.

– Уважаемая Леа, Париж – богатый и процветающий город. Тогда какими являются основные вызовы неравенств для Парижа сегодня?

Париж является столицей, главным городом, «городом-миром». Со всеми этими титулами он, следовательно, перемешивает образы, которые создают мир. Его жители в особенности покрывают полноту социальных профилей, социальных классов. Тут находятся богатые, очень богатые семьи, как и семьи, требующие комплексного социального сопровождения, семьи в ситуации непрочности и различных трудностей, в особенности в сфере жилья.

Вот некоторые цифры, которые позволят ознакомиться с конкретной ситуацией: на 2 125 000 жителей, у нас имеется уровень бедности 16,2% в Париже – против 14,1% в соседней части Франции. Имеется 30% семей с одним родителем (23% на национальном уровне), 35% из которых живут за чертой низких доходов. И именно 25% парижских семей сами живут за чертой низких доходов. В том, что касается пожилых людей, 15,4% из них живут за чертой низких доходов (15,4% на всей национальной территории). Со стороны молодёжи мы констатируем, что ситуация не лучше, поскольку 17,4% живут ниже уровня бедности (14,1% на национальном уровне).

Следовательно, мы имеем город, который, на деле, принимает людей, покупательная способность которых очень высока, но также, в большем числе, тех личностей, которые пребывают в ситуации социальной и профессиональной нестабильности.

Ставка этого мандата для муниципальной команды, следовательно, заключается одновременно в том, чтобы позволить всем социальным классам продолжать жить в Париже, но также в том, чтобы найти рычаги, чтобы ощутимо и конкретно сократить социальное неравенство.

– «Множественная левая» находится у муниципальной власти в Париже вот уже 19 лет. В общем, является ли эффективной муниципальная политика левых против неравенства?

– Борьба против неравенства является борьбой, которая может действенно вестись на местном уровне, это верно. Но это зависит также от национальной политики, позволяющей лучшее распределение богатств, сокращающей, таким образом, неравенство на всех уровнях. Муниципальное большинство использует все средства, которые есть в его распоряжении, чтобы бороться против неравенств, ожидая, на деле, что реальное изменение национальной политики может начаться…

У нас есть решительная политика в области социального жилья, позволяющая домохозяйствам, как и отдельным людям, остаться в Париже, имея возможность снимать жильё за умеренные цены. Также вот уже 19 лет именно политика в пользу социального жилья позволила исправить огромное отставание, переходя тут от 13,44% социальных квартир в 2001 г. к 21% в 2020 г. Эта энергичная политика является инструментом, необходимым для того, чтобы бороться против обуржуазивания города Парижа, но мы знаем, что её не достаточно. В действительности, несмотря на это, земельная спекуляция продолжалась, и она даже заметно усилилась. Во многих случаях мы поддержали требования к государству, чтобы блокировать цены на съёмное жильё, поднять налоги на пустующие жилища, призывали к реквизициям. Но город Париж не имеет правового основания, чтобы самостоятельно применять эти инструменты…

Мы также сгладили другие углы общественной политики: мы организовали наши социальные службы, чтобы иметь возможность принимать без предварительных условий всех парижан (противоположно другим приведённым в замешательство службам государства, которые закрыли перед людьми свои двери), мы развили культурные, спортивные, гражданские акции в кварталах, рассматриваемых как приоритетные с санитарной и социальной точки зрения, мы много инвестировали в приём людей с улицы, каков бы не был их путь и их происхождение, мы боролись против вредных для здоровья жилищ и в пользу энергетического обновления, чтобы сократить счёт за жилище. И параллельно я могу напомнить о сильных обязательствах, как в финансовых, так и политических вопросах, которые город взял на себя в 2015 г. в области управления кризисом по приёму беженцев.

– Для нынешней команды мэрии, членом которой Вы являетесь каковы крупные приоритетные оси в том, относится к борьбе против социальных исключений?

– В моих предыдущих ответах я уже немного описала это. Но я могу дополнить также уточнением о «Плане борьбы с большим исключением», который мы развиваем с 2015 г., который позволил мобилизацию, координацию и особенно увеличение средств, выделяемых всем тем, кто каждодневно участвует в сопровождении людей с улицы. Мы также сформулировали Парижский План по включению через занятость, который предполагает сопроводительные механизмы по подготовке, повышению квалификации работников, но также и особенно по интеграции людей в городе: помочь отцовству, открыть отделения для багажа и бани с душем, предоставить приют семьям, защитить одиноких подростков… Мы ещё далеки от того, чтобы добиться успеха по всем целям, которые выдвигаем, но, ещё раз, вопрос национальной политики оказывает на нас громадное воздействие, и наши поля для манёвра не достаточны, чтобы положить конец неравенствам и крупным исключениям.

– Вопрос, на мой взгляд, интересный для наших читателей: каковы формы сотрудничества мэрии и социальных акторов, которые на муниципальном уровне борются за солидарность?

– Мы выстроили мобилизационные планы всех сообществ, которые поддерживают принципы солидарности. Именно так родились проекты большого размаха. «Ночь солидарности», например, позволяет мобилизовать одновременно профессионалов социальной работы, активистов ассоциаций и анонимных парижан, чтобы – в одну ночь на весь Париж – сделать подсчёт людей, которые спят зимой на улице. Мы проведём 4-ю «Ночь солидарности» в 2021 г., которая позволит нам не только получить чистый подсчёт бездомных, проживающих в Париже. А также иметь возможность для нас предъявить счет государству, чтобы поставить его перед лицом его ответственности. Но эта «Ночь солидарности» также является моментом, когда мы встречаемся с бездомными и можем, следовательно, установить их «социальный портрет» благодаря простому вопроснику, который мы раздаем им. Также мы придумали в 2016 г. создание единого места приёма беженцев. Это место позволяло рассмотреть санитарную, социальную, административную ситуацию всех тех, кто приехали в Париж в ужасных условиях, и после путешествия, часто очень травматического.

На всех этапах этих проектов мы ассоциировали тех, кто желает, чтобы Париж был ещё на высоте своей истории: город-убежище, солидарный город, ангажированный город…

– Париж руководим разными левыми силами. Это громадный козырь. Но каждый политический союз конфликтен. И если говорить о социальной политике, имеется ли единство внутри парижских левых?

– Левые силы и экологисты управляют Парижем вот уже около 20 лет. В действительности, зачастую дискуссии могли быть бурные, иногда даже очень сложные. Но они также являются нашей силой. Из этих тонких различий и компромиссов рождаются часто наилучшие решения, и мы не должны за это краснеть. Социальный вопрос в своей совокупности иногда приводит к дискуссии, но редко к разногласиям. У нас есть общая, разделяемая цель, которая нас объединяет: цель, чтобы Париж мог оставаться доступным городом, где умеют хорошо жить как с социальной точки зрения, так и с экологической точки зрения. И заметно, это равновесие нравится парижанам, поскольку они снова оказали нам доверие на последних муниципальных выборах.

– Как я знаю, Вы представляете политическую формацию «Поколение(я)», которая борется за единство всей французской левой. По-Вашему, случай Парижа (как пример или даже модель) может подойти для всей Франции к электоральным баталиям 2022 г.?

– Я всегда работала над единством левых и экологистов, с самого начала моего членства, с моих 15 лет в Социалистической партии, а сегодня – как член Национального коллектива молодой партии «Поколение(я)», созданной Бенуа Амоном три года назад. Я убеждена, противоположно немалому числу моих товарищей, впрочем, что ценности, которые мы несём, которые являются одновременно гуманистическими, эгалитарными и республиканскими, но также несут глубокую трансформацию нашей экономической системы, другой политический, демократический проект, позволяющий, наконец, ответить на неотложные социальные и экологические проблемы, являются мажоритарными в нашей стране. Но они не станут ими, пока мы не положим конец разделениям, непонятным для общественности, и часто несерьёзным, создавая в итоге выгоду тем, кто нами правит, чтобы защищать завоевания наиболее богатых этого мира. Значит, да, для меня, разумеется, муниципальное управление, которое имеется у нас в Париже, является примером, служащим нам, чтобы нести обязательную идею о том, что союз левых сил и экологистов, несущий проект борьбы против неравенств, а также политический проект, закрепившийся слева, является дорогой, которая позволит нам реально прийти к власти, чтобы глубоко трансформировать общество.

Интервью брал Руслан Костюк