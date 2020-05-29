Давид Пестьё: «Мы увидели, к чему приводит либерализация здравоохранения»

В условиях пандемии европейские левые партии пытаются уточнить позиции по волнующим общество вопросам. Одной из стран, серьёзно пострадавших от коронавируса, является Бельгия. Наш сегодняшний собеседник – заместитель председателя Партии труда Бельгии (ПТБ) Давид Пестьё.

– Уважаемый Давид, похоже, политическая элита вашей страны консолидировалась в период буйства пандемиии COVID-19?

– Да, как и почти во всех европейских странах, что с нашей точки зрения закономерно. То буржуазное правительство, которое существует, получило дополнительную поддержку в парламенте «извне», но стало в связи с этим зависимо от радикального правого Нового фламандского альянса. Впрочем, говорить о реальной стабильности бельгийского политикума я бы не стал. Эпидемия приходит, она проходит свои «рекордные» показатели, но структурные проблемы экономики, социальной сферы и политических институтов никуда не пропадают. Наоборот, на новом витке кризиса они о себе обязательно напомнят. Что касается позиции нашей партии, ПТБ, мы были и остаёмся в решительной оппозиции неолиберальной политике, которую проводит нынешнее федеральное правительство.

– Я регулярно и с большим интересом читаю как материалы сайта вашей партии, так и ваш партийный журнал. ПТБ весьма критично оценила модальности выхода Бельгии из ситуации самоизоляции, запущенного федеральным правительством…

– Но это не имеет отношение к тому, что правые газеты называют «протестным духом Партии труда». С самого начала локдауна давление крупного капитала было громадным. Многие предприятия во Фландрии, Валлонии и столичном регионе продолжали деятельность, не уважая, на деле, санитарные требования. Даже официальная статистика свидетельствует, что в период «самоизоляции» свыше 4/5 предприятий, которые работали, не уважали в полной мере социальную дистанцию. Это не патронат, это трудящиеся и профсоюзы, которые сумели мобилизоваться и заставить приостановить производство, например, на «Ауди», «Вольво» или «Неухаус». Наоборот, это федерации предпринимателей осуществляли весь апрель мощнейшее и интенсивное лоббирование, желая тому или иному предприятию, той или иной отрасли придать «существенное» значение, ради запуска мощностей по максимуму. Это очень явно относится к Федерации автомобильного транспорта. Подобное «выравнивание» приводит к тому, что к последней декаде мая два миллиона из трёх миллионов занятых в частном секторе, получается, работают в «существенных» секторах.

– Многие мои левые друзья, из числа как политиков, так и политических аналитиков, утверждают, что кризис COVID продемонстрировал крупные проблемы для европейского здравоохранения.

– Когда мы посещаем страны Восточной Европы или ещё более отсталые страны Юга, мы часто успокаиваем себя, что есть в мире немало мест, где медицина находится в более плачевном положении. Прежде всего для стран европейского Юга, но не только, мы воочию увидели сейчас все слабейшие места сферы здравоохранения. К сожалению, это распространилось и на такие страны, как Бельгия, Франция или Соединённое Королевство… Переполненные палаты, невозможность вовремя оказать действенную помощь пожилым соотечественникам, отсутствие для врачей уверенности в собственной безопасности, нехватка обыкновенных защитных масок в аптеках – всё это реальность, относящаяся не только к южноевропейским государствам.

Мы увидели, к чему приводит – в самых разных местах – либерализация системы здравоохранения. Но наша партия, ещё когда мы были непарламентской силой, предупреждала об этом, ещё двадцать лет назад. Сегодня не только в Соединённых Штатах или Южной Америке видна и другая глубинная проблема. Я имею в виду тот факт, который обозначился в том числе у нас, он хорошо виден по брюссельской статистике. В большей степени умирают или находятся под угрозой страшной мутации здоровья те, кого относят к уязвимым слоям. Это правда и компетентные медики подтверждают данную крайне несправедливую тенденцию. К сожалению, в Бельгии долю ответственности за процессы либерализации системы здравоохранения, «точечное» закрытие госпиталей или уменьшение количества мест несут социалисты. Наша партия считает, что настаёт время провести общенациональный диалог по будущему нашего здравоохранения.

– Давид, если вернуться к вопросу о «классовом подтексте» актуальной ситуации, что ещё можно было бы сказать?

– Даже самые главные менеджеры топ-кампаний, призывая к «возвращению производства», признают, что они не могут обеспечить абсолютно все государственные регламентации по безопасности. Но это касается рабочих и служащих, а не самих менеджеров, которые и после нового запуска мощностей вполне могут действовать в режиме «телеконференций». Многие рекомендации Национального совета здравоохранения, к которым правительство обязалось присушиваться, остались на бумаге.

Мы не говорим, что не надо выходить последовательно из самоизоляции. Но мы полагаем, что это выход должен опираться на социальную сторону, не рыночную, не требующую коммерческой выгоды. Вопрос стоит именно так: чему должен быть дан приоритет при осуществлении этого процесса – здравоохранению или экономическим интересам? Если власти и патронат ставят на второй показатель, ПТБ – на первый. Мы вновь увидели, что «социальное королевство» Бельгия является классовым обществом, где равенство по закону не означает реального равноправия. В магазинах, на заводах, офисных фирмах наши наёмные трудящиеся ежедневно подвергаются опасностям быть инфицированными. Это страшная правда нашей действительности…

– Сегодня в Европейском Союзе различные левые партии ставят вопрос о том, что пришло время перехода к более справедливому налогообложению. На Ваш взгляд, эта тема актуальна и для бельгийского государства?

– Наша партия говорит: надлежит заставить платить за кризис по-настоящему богатых, держателей капитала и акций. Если посмотреть номианальные цифры, можно сказать, что в Бельгии высокий по европейским меркам уровень налогообложения на капитал, он почти доходит до 40% от доходов. Но при этом забывают, что незначительное меньшинство сверхбогатых бельгийцев имеет различные «налоговые подарки». Скажем, за движимое имущество люди платят один и тот же процент, каков бы ни был их реальный доход. Налог на регистрацию жилья опять же платят все собственники, но это подавляющее большинство населения! На практике богачи обходят трудные ловушки налогообложения наследства. Если сорок лет назад средний налог на фирмы и компании нередко составлял половину их прибыли, сегодня он упал к показателю четверти доходов. Но мы знаем, что для транснациональных компаний и здесь можно уйти от налогов.

В федеральном парламенте депутатская группа ПТБ уже сформулировала инициативу – установить специальный и временный налог «корона-солидарности». Реально она бы коснулась лишь 2% бельгийцев, тех, чьё имущество в совокупности составляет более 3 млн евро. Мы считаем, что такая чрезвычайная «такса» могла бы быть доведена до 5% с их сверхдоходов. Когда умирают бедные старики, когда под угрозой жизнь и здоровье рабочих и служащих, это было бы справедливо – заставить толстосумов дать что-то на общее благо!

– Я также читал в ваших партийных изданиях об инициативе, связанной с национализацией воздушного транспорта…

– Сегодня практическим все авиакомпании мира стремятся получить кредиты или субсииии со стороны отдельных государств. Примеры «Люфтганзы» или «Эр Франс» — перед глазами. Ведущий бельгийский авиаперевозчик под предлогом кризиса принял решение сократить примерно на тысячу мест свой персонал, но «Брюссельские авиалинии» принадлежат к группе «Люфтганза». Сегодня эта группа требует от бельгийского правительства выделения пакета помощи в 290 млн евро. ПТБ не только твёрдо поддерживает наёмных трудящихся «Брюссельских авиалиний», но мы полагаем, что суверенное государство имеет право осуществлять многомерное давление на зарвавшуюся транснациональную группу. В том числе и через опцию национализации, как средства давления и как политическую альтернативу шантажу со стороны крупного капитала. В любом случае поддержание рабочих мест должно находится в центре забот «Брюссельских авиалиний» и «Люфтганзы».

Интервью брал Руслан Костюк