Колумбия, олигархи и Вашингтон

В прошлом году, 21 ноября, колумбийский народ массово вышел на улицы, чтобы отвергнуть политику правительства во главе с президентом Иваном Дуке. В частности, народ призвал правительство отказаться от двух направлений политики.

Во-первых, народ хотел, чтобы правое правительство Дуке продвигало мирные соглашения 2016 года между правительством и левым движением FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии). Эти соглашения, заключенные в духе доброй воли, положили бы конец войне, которая длится уже шесть десятилетий; 70 процентов колумбийского общества родилось во время этой войны.

Во-вторых, народ хотел покончить с жесткой политикой жесткой экономии, проводимой правительством Дуке, которая включает в себя урезание государственных университетов, урезание пенсионной системы и урезание социальных расходов. Главная профсоюзная федерация — Центральный профсоюз трудящихся Колумбии (CUT) — призвала к этому протесту, который затем перерос в массовое восстание против Дуке и всей плитической системы Колумбии.

Генеральный секретарь CUT и пресс-секретарь народного конгресса Эдгар Мохика ежедневно находился на баррикадах, помогая формировать массовый подъем. Было видно, что колумбийское общество больше не хочет быть заложником капризов своей склеротической олигархии и правительства Соединенных Штатов. Это настроение господствовало в стране. Это было ясно по лозунгам и граффити, которые появились в Боготе, столице Колумбии, а затем распространились на ее более мелкие города и поселки.

Подорвать власть олигархов и Вашингтона

Эти два требования — о заключении мирных соглашений и прекращении жесткой экономии — взаимосвязаны. Колумбийская олигархия опасается, что если она заключит полноценный мир, то выход FARC на политическую сцену укрепит левых, а более сильные левые получат возможность не только отменить программу жесткой экономии, но и прекратить проамериканскую ориентацию правящих классов Колумбии.

Другая левая организация — Национально-освободительная армия (ELN) — добросовестно пыталась вести переговоры с правительством Дуке, но неоднократно видела, как дверь захлопывалась перед ее носом, как Пабло Белтран, лидер ELN, сказал Клаудиа Король в прошлом году. Дуке усилил военную кампанию против ELN.

Если мирные соглашения с FARC и переговоры с ELN углубятся, это подорвет власть олигархии и Вашингтона. Как сказал Олимпо Карденас из Народного конгресса (Congreso de los Pueblos) одному из нас два года назад: “Существует сектор колумбийской олигархии, который извлекает выгоду из войны”.

Венесуэла как отвлекающий маневр

Бывают дни, когда кажется, что президент Иван Дуке не может принять решение, не посоветовавшись с правительством США и своим наставником Альваро Урибе. Совет, который он получает, — это керпить союз с США, даже ценой общественного мнения в Колумбии. Было бы уместно назвать политику Дуке по отношению к Соединенным Штатам политикой «коврика» — политикой, в которой он предлагает Колумбию, чтобы Соединенные Штаты вытирали ноги перед тем, как маршировать в соседнюю Венесуэлу.

Когда мы недавно говорили с Мохикой, он сказал: “Колумбийское правительство — это покорное правительство. Оно склонно следовать любым решениям североамериканского правительства”. Это не новое явление. Что действительно ново, говорит Мохика, так это то, что Дуке сделал все, чтобы облегчить как блокаду против Венесуэлы, так и потенциальную военное вмешательство в Венесуэлу.

Когда североамериканцы (Канада и Соединенные Штаты) призвали своих партнеров в Латинской Америке создать платформу против Венесуэлы, которая в 2017 году стала “Группой Лима”, Колумбия стала её самым ревностным участником. В феврале 2019 года Дуке приветствовал “Группу Лима” в Боготе в разгар азартной игры с высокими ставками со стороны Соединенных Штатов, направленной на свержение венесуэльского правительства Николаса Мадуро. В январе того же года США выбрали в качестве своей марионетки малоизвестного венесуэльского политика Хуана Гуайдо, и они усилили гибридную войну против Венесуэлы.

В то время Мохика и другие лидеры общественных движений критиковали то, как колумбийская олигархия и Соединенные Штаты используют их страну в узких целях, вопреки интересам колумбийского народа. Мохика сказал нам: “Мы осуждали это в течение последнего года, начиная с того момента, когда президент Дуке дал согласие признать Гуайдо и узаконить позиции, которые Лимская группа занимала по отношению к Венесуэле”.

Повышение военной напряженности с Венесуэлой соответствует повестке дня правительства Дуке. Это означает, что власть может отложить любые разговоры о полном выполнении мирных соглашений и отбросить любую критику своей политики жесткой экономии. С 2016 года по всей Колумбии были убиты сотни лидеров общественных движений; это насилие затушевывается тем вниманием, которое средства массовой информации уделяют колумбийско-венесуэльской границе.

Теперь, когда правительство США абсурдно заявило, что Венесуэла является источником наркоторговли, несмотря на то, что все доказательства, указывающие на наркоторговлю, уходят корнями в Колумбию, давление на Колумбию, направленное на решение проблемы наркотиков, снято; действительно, интимные связи между олигархией и наркоторговцами теперь скрыты галлюцинаторным утверждением о том, что Мадуро сам вовлечен в эту торговлю.

Отвлечение внимания от наркомании

Когда Дуке находился в Белом доме 2 марта, он сидел рядом с Трампом и с энтузиазмом рассказывал президенту США, как он снова начнет опрыскивать колумбийскую сельскую местность токсичными химикатами для борьбы против производства кокаина. Основываясь на исследовании Всемирной организации здравоохранения, правительство Колумбии в 2015 году прекратило использовать фумигацию на основе глифосата, проданную ему компанией Монсанто.

В прошлом году колумбийский конституционный суд заявил, что такое опрыскивание не должно допускаться до тех пор, пока правительство не выполнит определенные требования, в том числе в отношении контроля за состоянием здоровья крестьян на местах; этот стандарт считается очень жестким и недопустимым для правительства.

Мохика сказал нам, что вся наркополитика является “отвлекающим маневром”, потому что она игнорирует реальную проблему. “Мы отвергаем политику опыления урожая и политику шантажа, проводимую колумбийским правительством, потому что производство мелкими фермерами в Колумбии является самым слабым звеном в цепи, — сказал он. — Эти мелкие фермеры, чьи фермы и тела будут насыщены токсичными химикатами, не являются главной заботой правительства Дюка”.

Главным элементом являются крупные колумбийские наркокартели, которые переправляют наркотики через Мексику и Центральную Америку в Северную Америку, наркомафия в самой Северной Америке и огромный спрос потребителей на южноамериканский кокаин. Ни один из них не сталкивается с основной проблемой, связанной с политикой искоренения наркотиков.

“Производители коки и их семьи, — сказал Мохика, — не имеют никакой альтернативы с точки зрения финансовой поддержки, если их урожай будет уничтожен”. Они стали жертвами этой войны.

Гаванские мирные соглашения 2016 года действительно обеспечили механизм для оказания помощи фермерам в переходе от выращивания незаконных культур к новым видам продукции. Однако, как и многое другое в мирном процессе, протокол не соблюдался; крестьянские общины неоднократно осуждали инциденты, связанные с принудительным уничтожением посевов армией. Убийства лидеров этих общин часто совершаются военизированными группами, картелями и одним из подразделений вооруженных сил, известным под названием “Общественные силы” (Fuerza Pública).

Военное вмешательство

Соединенные Штаты и администрация Дуке, говорит Мохика, используют вопрос о наркотиках для продвижения программы смены режима в Венесуэле. Вопрос настолько серьезен, что колумбийское правительство разрешило американским войскам войти на свою территорию — как на Карибском побережье, так и на венесуэльско-колумбийской границе, например, в районе Кататумбо. “Мы думаем, что оттуда они готовят сухопутное вторжение”, — говорит Мохика.

Действительно, США направили в Карибский бассейн транспортную группу и подготовили войска к сосредоточению на венесуэльско-колумбийской границе. Сейчас напряженные времена, когда военные маневры уже могут стать началом реальной войны”.

Президент Дуке, по словам Мохики, “нарушил национальный суверенитет и полностью проигнорировал Сенат”.

Колумбия отвергает его

Сенат, как отмечает Мохика, решительно выступает против использования колумбийской территории для дестабилизации Венесуэлы. В апреле группа колумбийских конгрессменов направила Дуке открытое письмо, в котором заявила, что их страна не должна участвовать в смене режима в Венесуэле. Если президент хочет участвовать в этой затее, он должен получить разрешение от Конгресса.

Мохика сказал нам, что колумбийские общественные движения “полностью отвергают” повестку дня Трампа. “Мы не ее задний двор”, — сказал он о Соединенных Штатах, а значит, и не ее «коврик для ног». “Мы не потворствуем североамериканской антинаркотической политике; мы не потворствуем ее политике разграбления наших природных ресурсов и нашей окружающей среды”.

Эта статья была подготовлена Globetrotter, проектом Независимого института средств массовой информации.

Виджай Прашад – индийский историк, редактор и журналист. Он является автором книги “Красная звезда над третьим миром” (LeftWord, 2017) и главным редактором книги LeftWord Books.

Паола Эстрада работает в секретариате Международной ассамблеи народов и является членом бразильского отделения Движения ALBA (Континентальная координация общественных движений в направлении Боливарианского Альянса для народов нашей Америки).

Ана Мальдонадо работает во Фронте Франсиско де Миранда (Венесуэла).

Зои ПК – журналист, работающий в “Народном диспетчере” и освещающий народные движения в Латинской Америке. Она также связана с колумбийским конгрессом “Конгресс де лос Пуэблос”.

Статья https://socialistproject.ca/2020/04/colombia-oligarchs-washington/#more

Перевод А.Ф.Хисматулиной