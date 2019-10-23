Классовая борьба в меняющемся Китае

Редактор журнала “Made in China” Кевин Лин ведёт разговор с Адрианом Бадом о борьбе рабочих в Китае и жестоком подавление протестов со стороны государства.

Нестабильные условия труда и жизни миллионов приезжих рабочих, которые едут из сельской местности в города Китая, за последние десятилетия сделали более развитым организованное рабочее движение. Стали ли условия труда более стабильными? Помогает ли возросшая стабильность развивать классовое самосознание?

Китайские рабочие еще не разочаровались в возможности восстаний против эксплуатации. Быстрая индустриализация и миграция из села в город за последние 20 лет представила плодородную почву для промышленных переворотов гигантских масштабов. Но масштабная борьба рабочих на местном уровне все еще не закрепилась в какой-либо организованной форме на фабриках и не объединилась в организованное рабочее движение.

Ненадежный и недолговечный характер трудовой миграции, который отчасти способствовал готовности рабочих участвовать в борьбе, также препятствовал развитию стабильного и организованного пролетарского движения. Десять лет назад предвидели, что второе, а сейчас уже третье поколение приезжих рабочих, больше осядет в городах, оставив свои сельские привычки и прервав все связи, и сформирует основу для стабильной рабочей силы и движения. В то время как многое указывает на этот процесс, существуют также значительные тенденции, препятствующие этому развитию.

Во-первых, вопреки надеждам на более серьезные реформы системы прописки «Хукоу», китайская государственная политика не полностью устранила институциональную дискриминацию мигрантов. Некоторые города, в том числе Пекин и Шэньчжэнь, усилили социальную изоляцию путем осознанного и явного сокращения численности мигрантов и периодического выдворения мигрантов за границы города. Многие приезжие рабочие, ощущая нестабильность существования в городе, оставили свою прописку на селе вместо того, чтобы придерживаться своих требований на землю как на источник средств к существованию. Поэтому уровня стабилизации миграции пока что не предвидится.

Во-вторых, мировой финансовый кризис привёл в действие процесс деиндустриализации в Южном Китае, что и дестабилизировало формирование рабочего класса. Китайское государство, которое сохранило экспортную экономику во время кризиса и обеспечило отсутствие массовой безработицы, настроено отходить от модели дешевого экспорта и модернизировать обрабатывающую промышленность с помощью отказа от низкоквалифицированных рабочих мест, оно инвестирует и субсидирует автоматизацию производства. Тем временем, подъем сферы услуг вобрал в себя множество приезжих рабочих, бегущих от каторжного труда на производстве, и изменил конфигурацию ландшафта рабочего движения.

В третьих, государство значительно повысило способность реагировать на конфликты рабочих и усмирять их, а также отслеживать и преследовать рабочих активистов. В условиях сужения политического пространства в условиях правления Си Цзиньпина, это ограничило условия, в которых можно организовать движение трудящихся. Несмотря на это, рабочие и активисты развили свою сеть, и рабочие центры, такие как в Гуанчжоу и Шэньчжэне, и не только передали опыт организации, но и начали поддерживать согласованные действия рабочих активистов.

Конфликт на фабрике компании Jasic Technology прошлым летом разбудил надежду на участие в борьбе, в частности, создав связи между студентами-радикалами и рабочими. Можно ли будет оценить влияние противостояния в Jasic год спустя?

Борьба рабочих на Jasic (не забастовка, ведь ее не произошло), которая началась как профсоюзное движение против жестокой управленческой практики, проходила во время спада классовой борьбы между рабочими на производстве в Южном Китае. Хотя процветающий сектор услуг в Китае, который включает в себя учителей и таксистов, сталкивается с подъемом забастовок и протестов вот уже несколько лет, уровень борьбы рабочих на производстве не растет и может быть и вообще снижается. В 2015 году, в частности декабрьские репрессии против рабочих, ознаменовали снижение интенсивности борьбы.

Таким образом, борьба на Jasic произошла в момент снижения масштабной и длительной борьбы рабочих в таких местах, как Шэньчжэнь, и в момент всеобщего подавления и ослабления рабочих центров. Китайское государство уже отказалось от поддержки объединяющихся рабочих и коллективных переговоров, и, таким образом, почти не существовало такого политического пространства, которое бы позволило трудовым конфликтам перейти в стадию серьезной борьбы. Однако, масштаб последующих репрессий застал всех врасплох.

Случай на Jasic очень существенный как с точки зрения того, что сделано, так и с точки зрения того, что не удалось. Он сделал то, что не удавалось ни одному недавнему трудовому конфликту: мобилизовал и наладил связи различных классов, в данном случае, произошел альянс студентов и рабочих, пусть и в небольшом масштабе. Это, таким образом, превратило трудовую борьбу в политическую и породило дискуссию левых и классовый спор, которые бросили вызов государственной монополии на использование марксизма.

Однако, это не привело к росту противостояния рабочих в других местах, но возможно этого и не следовало бы ожидать. Каждое из этих столкновений должно оцениваться по заслугам, а некоторые из них подвергаются суровой критике от других рабочих активистов. Но сейчас, любая оценка ситуации на Jasic неизбежно формируется и омрачается масштабом акций подавления, которые она спровоцировала.

Некоторые писатели отметили напряжённость внутри Всекитайской федерации профсоюзов, которая в течении долгого времени использовалась как рука государства. Как то вы отмечали, что сторонники рабочих на Jasic приобрели некоторое влияние внутри районных комитетов ВФП, но также вы писали о том, что ВФП способствовала коллективным переговорам, чтобы разрешить конфликты и помешать забастовкам. Какие вы видите возможности для появления более независимого профсоюзного движения, внутри ВФП и вне её?

ВФП является продолжением партии-государства. Ее лидеры — это кадровый состав партии-государства, и у она не обладает политической независимостью вне партии-государства. Она находится под давлением, чтобы сделаться полезной и соответствовать партии-государству посредством поддержания производственного спокойствия. В течении более чем 10 лет, ВФП была дана некоторая свобода действий и, порой, поддержка от государства, чтобы экспериментировать с реформами региональных профсоюзов, такими как предоставление рабочим юридической помощи, профсоюзными рабочими местами, организацией профсоюзных выборов для того, чтобы подобрать рабочие места и контролировать переговоры о коллективных контрактах. На деле, результаты были очень неоднородны и большая часть из них по документам выглядела лучше, чем в реальности.

Более либеральная обстановка в провинции Гуандун в конце 2000-х и начале 2010-х положила начало некоторым относительно серьезным попыткам реформ под руководством участливого лидера профсоюза. Это также дало активистам некоторое пространство для маневрирования. На самом деле, в период интенсивных рабочих противостояний репрессии от государства были не очень желательны, поэтому на ВФП оказывалось давление, чтобы она взяла на себя активную и авторитетную роль.

В середине 2010-х, однако, многие самые серьезные эксперименты начали терять политическую поддержку на правительственном уровне, так как они были не совсем успешны в том, чтобы предугадывать волнения рабочих и со своим толерантным отношением могли бы способствовать еще большему росту активности.

Одно менее известное наследие профсоюзных реформ в Шэньчжэне — это так называемая «профессионализация профсоюзных кадров». Из-за нехватки в профсоюзах персонала, способного и заинтересованного в поддержке рабочих, в профсоюзы нанимали выпускников колледжей для работы с трудовыми конфликтами.

Персонал включает в себя студентов, которые возможно являются радикалы, а возможно и нет, но все они однозначно действуют в интересах рабочих, а некоторые из них являются членами районных профсоюзов, которые поддержали движение за объединение на Jasic и были впоследствие задержаны. Однако, эта «профессионализация» никогда не распространялась до руководства профсоюзами, которое всегда оставалось очень консервативным. В период после конфликта на Jasic ВФП будет внимательно следить за развитием слоя персонала, имеющего некоторую независимость, и китайского государство аналогично будет относиться с недверием к независимым рабочим организациям.

После Jasic правительство начало применение суровых мер по отношению к рабочим мятежникам и неправительственным рабочим организациям, в частности, к производственным центрам на юге. Это следует после более раннего «закручивания гаек» в сети феминисток и рабочих юристов, которые помогали делать из рабочих районных представителей и переговорщиков. Это более ранее подавление кажется успешным в ограничении рабочего активизма после 2015. Почему сейчас опять применили суровые меры, даже по отношению к тем, кто не участвовал в конфликте? Насколько это важно для дальнейшего развития рабочего движения?

Рабочая борьба на Jasic спровоцировала «закручивание гаек» в совершенно разных сетях. Это сеть активистов и студентов-радикалов, в большей степени из лучших университетов Китая, которая работает через марксистские учебные группы прямо в университетских кампусах по всей стране. Государство осведомлено об этой сети и ее деятельности, но в основном терпит ее существование и только иногда преследует и внедряется в ее работу.

В конце 2017 государство уже разогнало какое-то количество студентов, которые возглавляли читательский клуб в кампусе. Но то, как они продемонстрировали дисциплину и открытые политические убеждения во время борьбы на Jasic, было достаточно тревожно для китайского государства. В основном, именно эту сеть государство в данный момент искореняет.

Значительно изменяющиеся репрессии против трудящихся были более превентивны. Они скорее нацелены на людей, имеющих позицию поддержать рабочих и в будущем усилить борьбу, нежели на тех, кто напрямую связан с ситуацией на Jasic или другим недавним трудовым конфликтом. Вследствие чего, они окажут еще более удушающее влияние на деятельность, чем ожидалось.

Это результат повышенной чувствительности к перспективе рабочих беспорядков в период экономической непредсказуемости, обостренный геополитическим противостоянием с Соединенными Штатами, который вполне может спровоцировать кризис легитимности власти. Как я уже писал, сейчас чувство паники и кризиса усиливается в части китайского государства-партии, которое предполагает возможность трудовых и других социальных беспокойств, возникающих из-за экономического спада.

Насколько вы уверены в своём высказывании о том, что несмотря на «закручивание гаек» «рабочие несомненно продолжат независимо объединяться»? Есть ли какие-то тому подтверждения?

Борьба китайский рабочих никогда не зависела от поддержки посторонних активистов и организаций. За последние два десятилетия они всегда объединялись независимо, и никакие меры этого не изменят, какими бы суровыми они ни были. Однако, борьба рабочих может перемещаться как в промышленности, так и между регионами. Производство уже не будет таким эпицентром забастовок, может быть его обгонят сфера услуг и логистика. Например, до конфликта на Jasic, без всякой помощи рабочих центров, дальнобойщики и крановщики самостоятельно организовали забастовки национального характера, которые продолжались сутки. Учителя и работники санитарно-гигиенической службы также самостоятельно объединялись в последние годы.

В конце концов, онлайн протест технических работников 996:ICU, хотя и не является конфликтом или забастовкой на рабочем месте, но все же это признак того, что нужно обратить внимание не только на промышленные забастовки и забастовки на фабриках(хотя и промышленные забастовки несомненно продолжатся, в большей степени в провинциях, далеких от прибрежных регионов) но и на другие формы борьбы рабочих, которые появляются в Китае.

Кевин Лин – активист и исследователь китайского рабочего движения и его работа нацелена на то, чтобы создать всемирную трудовую солидарность. Он является соредактором журнала в свободном доступе Made in China о труде и правах в Китае.

Перевод с английского языка Анастасии Ширениной

Источник: «Socialist Review», сентябрь 2019

http://socialistreview.org.uk/449/new-sites-struggle-changing-china