ДОИНА ПАНЭ: «СДП желает демократии для всех граждан»

Внутриполитическая обстановка в Румынии спокойна лишь на поверхности. Перед левоцентристским правительством этой страны стоит немало вызовов, как во внутри-, так и во внешнеполитической сфере. О некоторых их них мы беседуем сегодня с депутатом парламента, заместителем председателя Социал-демократической партии (СДП) Доиной Панэ.

– Уважаемая госпожа Панэ, в мае в вашей стране состоялись референдум и европейские выборы; наблюдатели оценивают, что их результаты были негативны для социал-демократов?

– Как и в любой стране партии, отвечающие за осуществление власти могут переживать кризисные явления, избиратели используют европейские выборы, чтобы попытаться дать сигнал тем, кто стоит у власти. Мы не рады, что Социал-демократическая партия заняла на этот раз только второе место на выборах, но не делаем из этого большой проблемы. Это послание избирателей будет услышано, наша партия имеет достаточно опыта для правильных выводов.

Что касается референдума, который так продвигала сторона Президента Клауса Иоаханнеса и национал-либеральная оппозиция, я хочу отметить, что мы заняли нейтральную позицию. Да, мы учтём, что более 85% избирателей высказались за запрет на амнистию лиц, приговорённых по коррупционным статьям и мы понимаем обеспокоенность румын: сколько средств каждый год уходит из национального бюджета из-а коррупционной опухоли, это ужасно. Но я хочу также сказать, что в референдуме в мае приняли участие 44% избирателей… Наша партия выступает за жёсткую, но в законных рамках борьбу со всеми видами нарушений, включая коррупцию.

Но мы требуем честной юстиции для всех, поскольку СДП желает демократии для всех граждан. К сожалению, президентская сторона и оппозиционные силы продолжают использовать «антикоррупционную карту» именно и прежде всего против социал-демократов. Они используют для этого специальное антикоррупционное ведомство и свои ресурсы в судебной власти. Именно так мы интерпретируем решение о тюремном заключении для бывшего председателя нижней палаты румынского парламента и экс-председателя СДП Ливиу Драгня, которое, такое совпадение, было принято как раз по референдум. Но мы знаем старую истину: нас бьют, но мы становимся сильнее. СДП в своей истории сталкивалась и с более тяжёлыми вызовами…

– В конце года в Румынии должны состояться президентские выборы. Ваша партия уже приняла решение об участии в этой кампании?

– Выборы намечены на 10 ноября, у политических партий имеется ещё фора для внесения своих кандидатов, хотя кандидат номер один, он же действующий Президент Иоханнес, уже проявляет свою активность. Вы знаете, президентская должность могла бы не играть столь политизированной роли и я бы даже сказала: вот в Италии, Австрии или Португалии президенты принадлежат не к правительственному лагерю и это нормально для баланса сил, для демократического развития. Но в Румынии президент часто пытается выйти из своих функций арбитра, войти в схватку и одновременно фактически полагает своей бывшей партии, национал-либералам.

Иными словами. Для социал-демократов не столько важен сам пост, сколько важно то, чтобы на нём оказался политический деятель, пекущейся больше о счастье румын, а не пытающийся постоянно интриговать и помогать одному из политических лагерей. На деле, СДП, действительно, ешё не заявляла о номинации какого-либо кандидата, хотя у нас были такие обсуждения. Но наш главный политический союзник, Альянс либералов и демократов, только что выдвинул от своей партии кандидатом в президенты своего лидера Кэлина Попеску-Тэричану. Возможно ли, что СДП поддержит эту кандидатуру? Полагаю, да, это опытный государственный деятель, сегодня он возглавляет Сенат, в прошлом занимал должности премьер-министра и министра иностранных дел, он имеет хорошую репутацию в Европе… Однако, надо отметить, что сейчас, согласно опросам общественного мнения, господин Иоханнес заметно опережает других реальных и потенциальных соперников, что показывает стремление румын сохранят баланс властей.

– Госпожа Панэ, в начале июня в Молдавии произошли серьёзные политические изменения. Это может повлиять на выстраивание отношений между Румынией и Молдавией?

– Вы знаете, мне понравилась публикация в одной из популярных бухарестских газет в те дни, где автор спрашивает: «Если правда, что нам всё время говорят из-за рубежа, о том, что Румыния хозяйничает в Республике Молдова, почему мы допустили это?» Всё просто: мы, я имею в виду правительство страны и нашу партию, уважаем право граждан Молдавии и её парламента самостоятельно определять путь своего развития. Я знаю, что даже ваши газеты и телевидение сообщали, кто тогда только не прилетал в Кишинёв, включая эмиссаров Европейского Союза и высокопоставленных российских политиков. Но никто не говорил о том, что румынский посол позволял себе советовать молдавским политикам, кого им избрать премьер-министром и какую правительственную коалицию создавать.

Очевидно, что все соглашения, касаются ли они гуманитарных, культурных, научных или экономических направлений, с нашей стороны будут неукоснительно соблюдаться. Румыния готова к углублению отношений со своим ближайшим соседом и мы учитываем, что в нынешнем правительстве Молдовы большинство составляют министры, которые публично призывают к вхождению Республики Молдовы в состав Румынии. Мы также надеемся, что нынешнее большинство не будет заниматься политическим мстительством и сохранит в Молдавии пространство плюрализма и свобод.

Не претендуя на звание Кассандры, я рискну тоже отметить, что не верю в долгую жизнь коалиции социалистов и блока ACUM. Вы знаете, у них абсолютно разная геополитическая ориентация и их внешние, скажем так, ориентиры, я имею виду Россию и ЕС, они же, будем откровенны, может быть, заморозили, но никак не приостановили свою борьбу за перетягивание Молдовы.

– Недавно власть поменялась также ещё в одной соседней для Румынии стране – Украине. Как оценивается, по крайней мере, в кругах вашей партии, СДП, перспектива развития отношений с украинским государством?

– Смена, я бы подчеркнула, радикальная смена власти в Украине, есть симбиоз внутренних и внешних причин, о которых хорошо известно в вашей стране, я думаю. Мы не ждём чуда от новой власти, которая стала властью на глубочайшей протестной волне, но эта тенденция сегодня становится трендом не только в Восточной Европе.

У нас были и есть основания переживать за развитие Украины. Мы хотим видеть в своём восточном соседе суверенное, стабильное и демократическое государство. Мы хотим, чтобы ничто не угрожало национальной идентичности украинских румын, мы желаем восстановления территориальной целостности Украины, наши предприниматели хотят заниматься там бизнесом по прозрачным правилам, и мы хотим быть уверены, что из Украины отсутствует угроза нашей безопасности (здесь я имею в виду те проблемы, которые имеются у их атомных станций, это известно нашей общественности). То, что для достижения всех этих целей нужно сцепление внутренних и внешних факторов, очевидно.

Социал-демократы, но также большая часть других парламентских партий, выступают в пользу дружественных отношений с Украиной. Когда Румыния председательствовала в ЕС, Виорика Дэнчиле, премьер-министр и нынешний председатель СДП, подтвердила, что наше государство поддерживает европейскую перспективу для всех тех стран «Восточного партнёрства», которые этого хотели бы и которые были бы адекватно готовы к такой перспективе. Это наша принципиальная позиция и Румыния готова содействовать в этом как Молдове,так и Украине.

Интервью брал Руслан Костюк