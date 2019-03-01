Хайме Пастор: «Правительство Санчеса защищалось»

Хайме Пастор: «Правительство Санчеса в основном защищалось»

Непринятие Конгрессом депутатов испанского парламента законопроекта по бюджету привело лидера испанских социалистов и премьер-министра Педро Санчеса к объявлению досрочных парламентских выборов, которые состоятся в конце апреля. Испания вновь оказалась в эпицентре политического кризиса. О текущей политической ситуации в испанском королевстве мы беседуем с представителем радикального течения партии «Подемос», профессором Национального университета заочного образования Хайме Пастором.

– Дорогой Хайме! Итак, в Испании объявлены досрочные парламентские выборы. Какие прогнозы?

– Очень многие испанские политологи на протяжении последних месяцев предсказывали такой оборот событий. Спор был о том, когда будет принято решение о роспуске Генеральных кортесов и когда быть новым выборам – в день европейских и местных выборов в конце мая, или раньше? Но все понимали, что то хрупкое и слабое правительство Санчеса, которое было сформировано летом, в реальной социально-политической атмосфере сегодняшней Испании, просуществует недолго.

Буквально в самом начале этого года заслуживающий доверия Центр социологических расследований представил комплексное репрезентативное исследование об электоральных предпочтениях в Испании. Это исследование несёт серьёзнейшее предостережение для всех левых прогрессивных сил. Дело в том, что оно даёт внушительное преимущество правому лагерю, я тут имею в виду трём действующим в общенациональном масштабе партиям – Народной партии (НП), «Сьюдаданос» («Гражданам») и крайне правому «Вокс» («Голосу»). В совокупности они могли бы рассчитывать на практически половину голосов. При этом между НП и пресловуто либеральным «Сьюдаданос» идёт упорнейшая борьба за лидерство в оппозиционном блоке. И этой борьбой прекрасно пользуется «Вокс», некоторые опросы дают этой партии 8-9% голосов.

Наоборот, левая в её совокупности продолжает отступать. Если на выборах 2016 г. испанские левые, даже без регионалистских партий, имели определённо более 40% поддержки, сегодня Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и «Подемос» могли бы рассчитывать на 40% голосов. Да, ИСРП сохраняет полученный в период правительства Санчеса статус самой популярной политической силы, но это не меняет общую негативную тенденцию для испанской левой.

– Прорыв партии «Вокс» на декабрьских автономных выборах в Андалузии стал новостью для испанской политики. В итоге в Андалузии было сформировано правоцентристское региональное правительство, но при явной поддержке крайне правых. Аналогичная опция может быть экстраполирована на общегосударственный уровень?

– Да, около 500 тысяч голосов за «Вокс» в таком ключевом для Испании сообществе, как Андалузия, 12 региональных депутатов, это, можно сказать, исторический прорыв для несистемной до последнего времени крайне правой партии. Тут можно много рассуждать об общем европейском тренде, об усталости андалузских избирателей от безраздельного 36-летнего пребывания у власти социалистов с их коррупционностью и клиентелизмом. Всё так. Но в любом случае в 2019 г. мы сталкиваемся с решительно правой администрацией Андалузии, прямо зависящей от голосов «ультра»! Хуан Мария Морено был избран главой автономного правительства только благодаря голосам депутатов от «Вокс», их группа стала, таким образом, частью большинства в региональном парламенте.

Но дело не только в арифмитических калькуляциях. В андалузском «Воксе» немало тех, кто раньше входил в правое крыло НП и они хорошо знакомы с тем, что есть практическая политика. Свою поддержку «Вокс» продал, но за это крайне правые вытребовали у консерваторов и либералов политические преференции – прекращение поддержки женщинам – жертвам семейного насилия, отказ от финансирования социальных и природоохранительных ассоциаций, изменение местного законодательства в отношении исторической памяти; встал вопрос о возобновлении охоты и корриды. На данную минуту мы можем гадать, что будет после 28 апреля и какое количество членов «Вокс» окажется национальными депутатами. Но не подлежит сомнению тот факт, что почти семь десятых избирателей «Вокс» в Андалузии – это бывшие избиратели Народной партии и «Сьюдаданос».

– Некоторые испанские обозреватели полагают, что рывок крайне правых в значительной степени питается «каталонским вопросом». Что ты думаешь о недавно открывшимся в Мадриде судебном процессе над группой каталонских «индепендентистов»?

– Безусловно, результат «Вокс» в Андалузии и последующий всплеск крайне правых и националистических настроений отражает реакцию этих кругов на каталонское движение независимости. Неуспехи и даже провалы управления из центра (здесь можно говорить и о линии прежнего правого правительства Рахоя, и о способах действий, предлагаемых правительством Санчеса) подвергаются критике и слева, и справа. «Вокс» лучше чем какая-либо другая политическая партия эксплуатирует на сегодня каталонскую тематику в собственных политических интересах.

Лично я и мои товарищи однозначно признаём открывшийся судебный процесс как политический. Здесь мы согласны с каталонскими «индепендентистами», хотя я должен сказать, что само движение за независимость сегодня глубоко фрагментировано, оно «потеряло ветер», существуют серьёзные тактические расхождения между двумя правительственными каталонскими партиями, а также между ними и общественными «индепендентистскими» движениями, если мы говорим о Каталонской национальной ассамблее, “Omnimum cultural” и Комитетах защиты Республики.

Прискорбно, но испанские левые не сумели выработать унитарной и вызывающей доверия позиции по каталонскому вопросу. Педро Санчес был вынужден вибрировать, пытаясь успокоить и каталонские партии, и «централизаторское» крыло в своей партии. Только «Подемос» требует проведения демократического референдума в Каталонии. Недостаток солидарности с каталонскими радикальными левыми в испанском государстве, за исключением баскского и галисийского сообществ, очевиден.

– Какова перед досрочными выборами внутренняя ситуация в «Подемос» и в целом в испанской радикальной левой?

– Я, к сожалению, не могу сказать о том, что это благоприятная ситуация. Можно утешать себя тем, что основные силы радикальной левой вновь окажутся в рамках единой предвыборной коалиции во главе с «Подемос», но и здесь есть серьёзные сомнения: на данный момент нет полноценных договорённостей о слияниях в валенсианском и галисийском сообществах, под вопросом ситуация в Каталонии.

Но хуже всего новая фаза внутреннего конфликта в «Подемос», знаменующая окончательный развод между «паблистами» – руководящей командой Генерального секретаря «Подемос» Пабло Иглесиаса и бывшим человеком номер два в «Подемос» Инниго Эррехоном. Я не хотел бы вдаваться в глубинные причины, на мой взгляд они проистекают прежде всего из персоналистских моментов. Тем более, что «еврокоммунистическая» тенденция Иглесиаса, на деле, переняла тактику «левого популизма».

Этот раскол ещё больше ослабит «Подемос», который все месяцы пребывания кабинета Санчеса у власти продолжал увеличивать отставание в прогнозах от Социалистической партии. Мы сегодня уже находимся в другом «Подемос», не в том плюралистическом движении, которое было основано как ответ на чаяния недовольных политикой «строгой экономии». Этот «Подемос» глубоко централизован, иерархизирован, в нём подавляется мнение, отличное от руководящей команды. Этот «Подемос» более сегодня теми же болезнями, что и «Объединённые левые» или коммунистическая партия. И как результат – опросы не дают нынешнему блоку вокруг «Подемос» более 15-16 пунктов…

– Многие испанские обозреватели говорят о том, что победа правых сил в апреле чуть ли не предопределена. Это и результат невразумительной политики правительства Педро Санчеса во второй половине 2018 г.?

– Я не буду защищать Санчеса, хотя мы должны понимать, что с 85 мандатами на 350 депутатов в нижней палате кортесов невозможно было представить себе энергичную политику. На деле правительство Санчеса больше защищалось, это так. Да, были приняты законы о регулировании цен на сдаваемые квартиры и электричество, повышены минимальные пособия и пенсии для ряда категорий населения, приняты эмблематические решения в контексте исторической памяти. Но общество ждало большего.

Кроме того, надо дать должное правой оппозиции, которая действовала сообща и очень оперативно, фиксируя все промахи и проблемы исполнительной власти. Я включу сюда и «Сьюдаданос», которые показали своё истинное лицо, лишний раз продемонстрировав на чьей стороне стоит испанский либерализм. Наоборот, радикальные левые в парламенте были вынуждены вести тактику адаптационизма во имя «противостояния реакции» в лице Народной партии.

Есть политический закон, согласно которому в кризисные моменты находиться в оппозиции более выгодно, поэтому электоральный подъём испанской правой в её совокупности сейчас видится закономерным. Нельзя забывать в этой связи и всё ещё остро стоящую проблему статуса Каталонии. Также я бы добавил, что все эти месяцы деятельности правительства социалистов Санчес подвергался тяжёлому прессу со стороны социалистических «баронов» и «фелипистов», тоскующих по временам правления Фелипе Гонсалеса. Как и в английской Лейбористской партии, в аппарате ИСРП социал-либерализм никуда не пропал. На самом деле, перед вызовом апрельского голосования тревога в рядах испанских левых активистов за их исход будет усиливаться.

Интервью брал Руслан Костюк