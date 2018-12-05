Майте Мола: «Прогрессивные силы должны найти возможности действовать сообща

С 9 по 11 ноября в испанском городе Бильбао состоялся Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил. Одним из главных его организаторов является Партия европейских левых (ПЕЛ). Во время пребывания в Бильбао мне удалось взять интервью у заместителя председателя ПЕЛ, одного из лидеров Коммунистической партии Испании Майте Молы.

Почему сегодня так актуальна идея единства левых сил в Европе?

Миллионы европейцев продолжают страдать от атак неолиберализма на их социальные завоевания, на трудовое законодательство, социальные и экономические права. Те, кто говорит «нет» одновременно либерализму и авторитарным отклонениям, нуждаются в координации действий, в продуктивном сотрудничестве, стратегически – в единстве. Сегодня в большинстве уголков Европы левые силы находятся в обороне, мы желаем данную тенденцию изменить. Мы полагаем, что настало время открыть новую эпоху для европейских левых. С тем, чтобы продвигать свою позитивную модель экономического и социального порядка…

Ваш форум именуется как мероприятие левых, зелёных и прогрессивных сил. Однако, будем объективны: среди его участников очень мало представителей социал-демократических и экологистских партий.

Ты прав. Но нужно иметь в виду, что речь идёт всего лишь о втором подобном форуме в новейшей истории. Год назад мы начали данный процесс в Марселе, сегодня продолжаем в Бильбао. Мы, в Партии европейских левых, берём на вооружение, с критическим прочтением, опыт Форума Сан-Паулу, объединяющего латиноамериканских и карибских левых. Там, действительно, мы имеем дело с грандиозным проектом, представленном почти во всех странах, с широчайшим кругом участников от революционных противников капиталистического строя и коммунистических партий до левого центра.

Но не забывай, Форум Сан-Паулу, со всеми подъёмами и спадами, существует с 1990 г., это почти уже тридцать лет! Да, не все, к кому мы обращались с призывами, ответили позитивно и приехали в Страну басков. Но мы видим депутатов из Прогрессивных фракций Европейского парламента, мы слышим товарищей из британской Лейбористской партии и из Европейской зелёной партии, на Форуме есть молодые социалисты из разных стран. Сюда прислали своих делегатов коммунистические партии, которые по каким-то причинам не участвуют в ПЕЛ. Возможно, мы сделали недостаточно, но именно ПЕЛ на уровне Европейского Союза и Европейского парламента, не забывая о реальных противоречиях, продолжает борьбу за единство левых сил Европы.

По каким позициям, согласно Партии европейских левых, возможна более прочная кооперация различных течений европейского левого движения?

Имеются общие вызовы для мира труда, в общем – для будущего европейских народов. Значит, прогрессивные силы должны найти возможности действовать сообща – во имя интересов своих трудящихся, своих народов. Форум в Бильбао выбрал четыре стратегических направления или оси, вокруг которых такая кооперация представляется особенно нужной. Во-первых, речь о борьбе за новую модель социального и экологического развития. Во-вторых, необходимо координировать действия по защите и продвижению прав женщин. Также, силы прогресса должны объединиться в борьбе за дело мира и коллективной безопасности. Наконец, все левые силы заинтересованы в защите и углублении принципов демократии.

Радикальные левые в сегодняшней Европе известны как последовательно антиимпериалистическая сила. Насколько антивоенная тематика сегодня должна быть важна для левых сил Европы?

К сожалению, очень важна. Мы, левые, имеем длинную традицию антивоенной борьбы, это хорошо известно. Сегодня мы являемся свидетелями сильной деградации международных отношений. Вину за это несёт империализм. Если мы вправе говорить об этом во множественном числе (можно посмотреть на Сирию, где имеет место жесточайшая конкуренция империализмов), мы должны также понимать, что почти повсюду в мире именно трамповская администрация стоит у истоков новых обострений, гонки вооружений и увеличения военных расходов.

То, что происходит на Ближнем и Среднем Востоке или даже на Дальнем Востоке, не может не влиять на благополучие европейских народов. Но мы не забываем, что имеется риск, уже перерастающий в стойкую тенденцию – милитаризации Европы. Вот против чего все левые и антивоенное движение в его совокупности, должны протестовать. Идея «европейской армии» здесь рассматривается нашими партиями как провокация. Наоборот, мы выступаем за прочную систему коллективной безопасности для Европы, важной составной частью которой была бы Россия.

Исторически «европейский вопрос» был пунктом, который раскалывал левое движение континента. Возможно, ваш Европейский форум способен преодолеть это различие?

Проблема быть внутри или вне Европейского Союза, принимать европейскую общую политику или нет – это то, что, действительно, разделяет коммунистические партии. Сегодня то же, что и вчера. Но опыт деятельности ПЕЛ показывает: возможно тесное сотрудничество тех, кого относят к «евроскептикам» и тех, кто не ставит вопроса об институциональном отрыве от неолиберализма. Для граждан не так важно, от чего они несут потери – от национального или европейского капитализма. Если мы можем (я уточню – и мы должны) поставить дело народного суверенитета во главу угла, тогда сам по себе придёт общий, объединяющий нас вывод: нам всем нужна иная Европа, построенная на новых принципах солидарности, равенства и демократии. Я уверена, что «Европа» не должна быть проблемой, она может подсказать всем левым пути решения.

На нынешнем форуме особое внимание отводится крайне правой угрозе. Это не случайно.

Это полностью закономерно. Дело не только в приближающихся европейских выборах. Они пройдут, но проблема останется. Мы только что увидели на примере Бразилии, во что может превратиться крайне правая опасность. Сегодня во многих правительствах ЕС крайне правые являются составной частью. Некоторые кабинеты, как в Венгрии и Польше, проводят открыто реакционную политику. Их «альтернатива» либерализму лишь в том, что они ещё более отдалены от демократии.

Я думаю, задача прогрессивных левых сил – повсюду, на улице, в социальных организациях, в профсоюзах, на муниципальном уровне и в парламентах – бороться против реакции во всех её проявлениях. Но если мы сами не объединимся, если не сможем выставить дееспособный альтернативный проект, если партии левого центра по прежнему будут выступать младшими партнёрами правых сил, тогда почва для крайне правого проекта, одновременно националистического и изоляционистского, будет делаться лишь более благодатной…

Интервью брал РУСЛАН КОСТЮК