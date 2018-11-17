Мария Козловская: считаю социальные вопросы приоритетными!

•9 сентября 2018 г. в подмосковном городе Красногорск состоялись муниципальные выборы в городской совет. Выборы прошли почти всецело по плану действующей городской и областной администрации с соответствующим результатом. Партия «Единая Россия» получила 48,8%, 9 из 16 мандатов по партийным спискам. Также в горсовет попали представители 5 партий (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Коммунисты России). По одномандатным округам убедительную победу одержали представители команды мэра города Радия Хабирова, и.о. Главы Башкортостана. Однако, есть исключение: в округе № 1 убедительную победу одержала Мария Витальевна Козловская, общественный активист и кандидат от партии КПРФ. Данная победа представляет собой

наглядную иллюстрацию того, что системная политическая работа позволяет общественным активистам уверенно побеждать на выборах даже более сильных в

административном и финансовом отношениях соперников. Мария Витальевна согласилась дать интервью для сайта Рабкор.ру

• Мария Витальевна, не могли бы вы рассказать о том, как вы решили заняться политикой, что вас на это подвигло, какие были первые шаги?

Так получилось, особо не планировала Но если честно, то я всегда была общественно активна, всегда хотела и занималась общественной работой, начиная еще со школы/ Я не считала и не считаю до сих пор местную власть и местные выборы политикой, на уровне сельских поселений это действительно скорее общественная работа, постоянное взаимодействие с людьми, изучение проблем, возможность найти способы решения, иногда очень сложные жизненные ситуации, обстоятельства в которые попадают люди. На местном уровне – это не политика, это скорее желание и умение помогать людям. Выдвинули меня на мои первые выборы мои товарищи по

партии. Тогда я стала одним из первых молодых депутатов сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального района.

• Как проходила ваша избирательная кампания, какая у вас программа, как вам удалось победить? Сложно… Очень сложная ситуация в этот раз была в плане

расстановки политических сил. Основная партия умеет выигрывать выборы и тратит на это немалые ресурсы. Помог опыт и определенные знания в области избирательного права. Приоритетными в своей программе я, конечно, считаю вопросы социального характера. И в первую очередь, наша главная боль –

нехватка мест в детских садах и работа школ в две смены. Эта проблема не новая, но почему-то сегодня до сих пор нерешенная. В мой округ входит несколько районов Красногорска – это часть Павшинской Поймы, микрорайон «теплый бетон» и район улицы Кирова и Народного Ополчения. Вторая проблема транспортная,

сложная ситуация сегодня с выездом на Волоколамское шоссе, все с нетерпением ждем открытия новой развязки. Но уже сегодня понятно, что одной развязкой мы проблему не решим, нужны альтернативные пути выезда из города. В микрорайоне «теплый бетон» проблемы старого жилого фонда, требуется ремонт в подъездах, ремонт фундаментов, крыш.

• Что подвигло Вас выдвинуться от КПРФ? Близки ли вам левые, социалистические или коммунистические убеждения?

Давняя связь с партией. Они, можно сказать, толкнули меня в общественно-политическую жизнь. Радикально левые взгляды я не принимаю. Я, скорее, сторонник социалистических идей. Конечно, если говорить о сегодняшней ситуации, то, на мой взгляд, возникла серьезная проблема расслоения общества.

…

• Каковы ваши ближайшие планы на работу в муниципальном собрании? Какие инициативы вы планируете продвигать?

Самые ближайшие планы – это ознакомиться с бюджетом городского округа, посмотреть основные программы, разобраться что входит, что необходимо доработать. Конечно же, организовать и проводить встречи с избирателями. В период избирательной кампании я собрала список вопросов, нужно работать, люди ждут.

• Как вы охарактеризуете политическую и социально-экономическую ситуацию в Красногорске и в Московской области?

Политическая ситуация, как и во всей стране – стабильная: стабильно побеждает одна партия. Конечно, если честно говорить, то в Красногорске многие годы есть запрос на диалог между властью и обществом. Искусственно созданные общественные организации и институты гражданского общества никогда не смогут заменить реальную местную власть. На мой взгляд, ликвидируя институт местного самоуправления, власти с одной стороны упрощают себе работу, но с другой стороны, в отсутствие нормального диалога между властью и обществом, нарастают протестные мнения. В конечном итоге это отражается и на результатах выборов. Жителям

необходимо участвовать в общественной жизни хотя бы на местном уровне, иметь возможность решать самостоятельно свои бытовые проблемы, иметь

возможность их обсуждать и доводить до власти, а власть в свою очередь обязана слышать и работать в интересах жителей. Для этого как раз и избирают депутатов, они как связующее звено между властью и обществом.

• Каково Ваше отношение к пенсионной реформе? Поддерживаете ли вы протест против нее?

В том виде, в котором ее провели – я против. Реформировать пенсионную систему, конечно, необходимо. Другой вопрос – как это сделать, чтоб учесть мнение большинства жителей России. А большинство явно против повышения пенсионного возраста. Значит, необходимо искать альтернативные способы и/или

источники финансирования. Конечно, один из самых лучших способов – развивать свою экономику. Национализация минерально-сырьевой базы и ключевых

отраслей промышленности, введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Под национализацией понимаю конкретное перераспределение доходов от природных ресурсов в пользу решения социальных проблем.