За что борется «Гражданская солидарность». Интервью с Георгием Федоровым

Добрый день, Георгий Владимирович, расскажите, что представляет собой Движение «Гражданская солидарность»?

«Гражданская солидарность» задумывалась и создавалась как своеобразный координационный, информационный, консолидирующий центр, призванный объединить усилия разрозненных общественных инициатив: от гражданских активистов и инициативных групп до общественных организаций, движений, союзов и т.д. Наше Движение видит своими первоочередными целями оказание информационной, методической, юридической, организационной поддержки таким инициативам, мониторинг социальных проблем, координацию деятельности между участниками объединения и различными ведомствами и органами государственной и муниципальной власти.

«Гражданская солидарность» – это не партия. Надпартийность – один из основных принципов Движения. Да, в рамках своей деятельности Движение активно работает и с политическими партиями, однако одним из условий такого сотрудничества является нацеленность на решение актуальных социальных проблем, а не борьба за власть. Мы рады любой поддержке и готовы сотрудничать с теми, кто видит своей главной целью решение конкретных проблем.

Идея о создании подобного формата взаимодействия общественных, правозащитных, социально-ориентированных инициатив появилась не сейчас. Период моей активной работы в Общественной палате России на должности заместителя руководителя комиссии по Социальной политике и качеству Жизни был сопряжен с тесным взаимодействием с гражданами, оказавшимися в трудной ситуации по причине нарушения их законных прав и преступного бездействия властей. Обманутые дольщики, защитники памятников истории и архитектуры, сотни инициативных групп, занятых борьбой против незаконной застройки, уничтожения дворовых территорий и парковых зон в Москве и других городах страны, отдельные граждане, пострадавшие от произвола бизнеса и власти, обращались в Общественную палату и ко мне лично, уже пройдя трудный путь, столкнувшись с равнодушием практически на всех уровнях.

Главной проблемой таких инициатив, как показала практика, было вовсе не отсутствие административных или финансовых ресурсов, а банальная разобщенность, которая не позволяла эффективно отстаивать свои интересы ни на муниципальном, ни, тем более, на федеральном уровне. В одной Москве насчитывается более тысячи инициативных групп граждан, занятых по большому счету одним делом – защитой своих домов, дворов, парков и скверов, которые хотят отобрать нечистые на руку предприниматели и коррумпированные чиновники. Только активность их, зачастую неумелая, разрозненная тонет в бесконечном бюрократизме городских администраций и безразличия властей. Одна инициативная группа – это два десятка, от силы сотня граждан. А вместе – это сотни тысяч и миллионы людей. С такой силой будет считаться любая администрация любого города. То же касается и обманутых дольщиков, и нищающих бюджетников, попросту брошенных государством, и многих, многих других.

В результате, предложив идею создания такого координационного центра группам, активистам, общественным организациям, с которыми я уже плотно и активно работал, в мае 2016 года мы провели организационный съезд, на котором были закреплены базовые принципы, цели и задачи нашего Движения. В течение двух с лишним лет шла напряженная работа с инициативными группами и гражданами, которым также нужна поддержка в решении их проблем в других городах России. Итогом стало формирование официальных групп и отделений «Гражданской солидарности» в 49 регионах России. Полгода назад мы подали документы на регистрацию Движения в Минюст.

Одной из наиболее болезненных для российского общества проблем сегодня является без сомнения предложенная Правительством России идея повышения пенсионного возраста. Как «Гражданская солидарность» относится к новой пенсионной реформе?

Конечно же, к этой реформе мы относимся отрицательно. Повышение пенсионного возраста в стране, где средняя продолжительность жизни у мужчин не превышает 66 лет, это не ошибка и не абсурд, это преступление.

На фоне снижения реальных доходов населения, уменьшения рабочих мест на предприятиях и тотального обнищания населения государство целенаправленно сбрасывает с себя социальные обязательства: повышаются налоги на граждан и малый бизнес, ликвидируются социальные выплаты и льготы, уничтожается бесплатная медицина и т.д. Повышение пенсионного возраста – шаг в том же направлении. Шаг безусловно антигуманный и людоедский, нацеленный только на одно: в условиях экономического кризиса и дефицита бюджета перераспределить оставшиеся средства в интересах узкого круга богатейших лиц страны, олигархов и их семей.

Россия, настоящая Россия, не приняла эту реформу. Митинги, численность и интенсивность которых только нарастает, показывают реальное отношение народа к таким идеям не хуже любого референдума. «Гражданская солидарность» выступает против этой реформы, за ее немедленную отмену и отставку Правительства, которое расписалось в собственной некомпетентности и неспособности управлять страной. Мы считаем, что Правительство, которое довело ситуацию в России до социально-экономической катастрофы, должно быть отправлено в отставку.

Как «Гражданская солидарность» борется с этой реформой? Правда ли, что первый митинг против повышения пенсионного возраста 18 июля в парке Сокольники в Москве был проведен в значительной степени благодаря инициативе, с которой выступило Движение?

Да, это так. 18 июля именно благодаря «Гражданской солидарности» был проведен первый в России согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Акция собрала порядка 3 000 человек…

Все началось с объединения усилий с Конфедерацией Труда России (КТР) и независимыми профсоюзами, совместно с которыми был создан московский объединенный штаб по борьбе с пенсионной реформой. Штаб привлек большое число сторонников и началась активная подготовка к проведению первой акции протеста против повышения пенсионного возраста. Как и ожидалось, предложенные Штабом площадки в Москве были отвергнуты мэрией: согласованный митинг мог пройти только в гайд-парке Сокольники, на площадке, пользующейся плохой репутацией у москвичей. В результате, у оргкомитета Штаба появились опасения относительно целесообразности проведения митинга в Сокольниках, в штабе испугались, что акция не соберет и нескольких сотен человек и отозвали заявку.

Несогласные с такой постановкой вопроса, инициативу перехватили мы, и «Гражданская солидарность» подала свою заявку на ту же площадку. 19 июля, то есть на следующий день после запланированный акции, должны были пройти первые чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста в Государственной Думе, и мы не могли упустить шанса показать власти отношение народа России к этой реформе. Митинг прошел и оказался очень удачным. Собрав несколько тысяч человек, мы смогли громко и четко заявить о своей позиции. Это была первая акция протеста против пенсионной реформы в столице и безусловно одна из наиболее массовых. Она стала отправной точкой в борьбе с новой пенсионной реформой.

«Гражданская солидарность» принимала активное участие в организации и проведении митингов против повышения пенсионного возраста 2 сентября в Москве, протестных акций в Санкт-Петербурге и других городах.

Под эгидой «Гражданской солидарности» был создан портал «За пенсии» (http://zapensii.ru). Эта площадка призвана объединить усилия всех, кто борется против повышения пенсионного возраста в России, собирать и размещать информацию обо всех акциях против пенсионной реформы, координировать усилия всех несогласных с несправедливой, антисоциальной политикой государства.

Я считаю, следует поддерживать любое сопротивление этой реформе. Если ничего не предпринять сейчас, ситуация будет только ухудшаться. Принятие людоедских изменений в пенсионной системе развяжет Правительству руки, и антисоциальные преобразования в стране пойдут одно за другим. «Гражданская солидарность» будет участвовать во всех акциях и митингах протеста в рамках российского правового поля, требуя отставки действующего правительства и отмены пенсионной реформы.

Каковы дальнейшие планы Движения?

В планах активное развитие организации, поддержка инициативных групп, активистов, общественных организаций, выход на качественно новый уровень работы. Первоочередная задача Движения – сопротивление повышению пенсионного возраста и поддержка всех, кто не согласен с антисоциальной политикой государства.