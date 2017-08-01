Чем закончатся грядущие муниципальные выборы?  

Сравнительно недавно выборы муниципальных депутатов не вызывали особого интереса. Но в 2017 году ситуация изменилась. Отчасти это связано с тем, что кандидатам в мэры Москвы, которые попытаются участвовать в выборах 2018 года, предстоит пройти «муниципальный фильтр», получив поддержку достаточно большого числа депутатов. Власти столицы делают всё, чтобы такой возможности у их соперников не было. Об этом и о многом другом «Рабкору» рассказал московский муниципальный депутат Вячеслав Ванеев.

– Насколько серьезно предстоящие выборы отличаются от всех предыдущих?

– Масштаб изменился. Если раньше в них участвовало по 8 кандидатов, то сейчас только одна «Единая Россия» на каждый избирательный участок может послать более 12 кандидатов. Скажем, по нашему многомандатному первому округу в Черёмушках, где 4 места, и «Единая Россия» всегда заполняла по 4, сейчас, насколько я знаю, «Единая Россия» готовит список на 8-12 кандидатов. Они, естественно, это не афишируют, а кандидаты выдвигаются как самовыдвиженцы. У КПРФ теперь каждый участок тоже закрыт. От «Яблока» тоже очень много кандидатов, много сторонников Навального, гудковцев. Иными словами, возникла ажиотажная ситуация.

Более того, хотя фальсифицировали всегда, сейчас фальсификация будет стопроцентной. Парадоксальным образом именно при Чурове была тенденция к прозрачности избирательного процесса. Это выражалось организации видеонаблюдения. Сейчас все иначе. Во-первых, на московских выборах не будет видеонаблюдения, во-вторых, экстренно постановили, что, оказывается, на избирательном информационном плакате, который вывешивается на избирательном участке, не будет портретов кандидатов. Для чего это делается? Фактически они лишили граждан возможности осознанно, объективно делать свой выбор.

Как я уже сказал многие кандидаты от «Единой России» будут идти самовыдвиженцами. Даже при подаче документов я видел, как избирательные комиссии полностью готовят за таких кандидатов пакеты документов, а те в лучшем случае лишь приходят расписываться. Я знаю, ребятам в комиссиях тоже не сладко: им запрещается давать комментарии или помогать другим кандидатам, кроме как от «Единой России».

На сайте Московской городской избирательной комиссии нет полного пакета документов. Нам говорят: обращайтесь в какие-то информационные юридические базы. Поэтому сами можете сделать вывод, что это будет очень сложная избирательная кампания.

– Каких успехов смогли добиться депутаты сегодняшнего состава?

– Это уже мой третий созыв. Если в своё время депутат мог влиять на строительную политику, с нами согласовывали любое строительство в районе, то, к сожалению, изменения строительного кодекса, начатые ещё при Лужкове, особенно усилились при Собянине. По большому счету муниципальные депутаты ни на что повлиять не могут. Да, им передали отдельные полномочия от мэрии Москвы. В частности по приёмке строительных работ, связанных с ремонтом домов и благоустройством. Однако депутат не должен подменять профессиональные технические надзорные органы.

Кроме того, средствами муниципального образования вроде как командуют муниципальные депутаты. Эти средства мы можем пускать на поддержку жилого фонда, например, на ремонт квартир социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся и т. д. Можем оказывать помощь социально значимым объектам, к примеру, школам, детским домам и т. д., можем проводить какие-то праздничные мероприятия. Но по факту под давлением управы все средства уходят почему-то именно на благоустройство.

Сейчас город переложил ответственность за капитальный ремонт на самих жителей.

Причём все деньги в основном уходят на дэсовские дома, тогда как ТСЖ и другим не выделяется дополнительно ни копейки. Я как председатель ТСЖ хрущевского дома могу сказать, что ничего, кроме средств на ремонт аварийных балконов, по требованию мосжилинспекции ни разу не получил, а ДЭС «Жилищник» отремонтировал по этим программам 80% своего жилого фонда, то что он должен был делать за счёт сбора за коммунальных услуги.

Непонятно, куда идут эти деньги. Когда я на муниципальном собрании задал вопрос, на каком основании все денежные средства, которые должны равномерно распределяться между всеми управляющими структурами, идут в одни руки, мне никто не ответил. А председатель ГУИСа сказал: «Ну, мы же направляем туда, где дома в наихудшем состоянии». Значит, председатель доказал, что система ДЭС неэффективно использует деньги, но туда делают двойные-тройные вливания. Выходит, те компании, которые эффективно используют средства, не получают ни копейки? Это неравная ситуация, более того, я вижу в этом злоупотребление. После этого у нас никакие документы с подобным разбором не выдавались.

– Каковы шансы избрания муниципальных депутатов, не связанных с мэрией?

– Очень низкие. Понимаете, если вы играете на поле мошенника, вы никогда не выиграете, потому что мошенник создаёт такие условия, когда контролируется всё и вся. Официально допустят двух-трех крикливых депутатов, чтобы они просто присутствовали и не было тотального «одобрямс», как прежде. Хотя и тогда были нормальные конструктивные высказывания и критика власти. Сейчас же шансы равны нулю. Но это не значит, будто мы не должны баллотироваться! Это не значит, что мы не должны участвовать в общественной жизни. Все фальсификации в итоге приводят к социальному неодобрению и сопротивлению. Когда власть увидит это, она вынуждена будет пойти на более демократические правила игры, чтобы сохранить себя. Сейчас она верит, что может задушить всё и вся. Надо им показать, что они ошибаются.

– В 2018 году у нас будут выборы мэра Москвы. Как вы оцениваете выдвижение кандидатуры Георгия Федорова на должность мэра Москвы?

– Крайне положительно, поскольку это один из немногих политических деятелей, который не криклив и конструктивен и продумывает каждый шаг. Я бы его даже сравнил с такой фигурой, какой у нас был Евгений Максимович Примаков. Федоров — один из немногих кандидатов, который, я думаю, может объединить абсолютно все направления, все течения и, что очень важно, с соблюдением всех интересов.

– Сейчас все говорят о реновации. Что вы думаете об этой программе и её последствиях?

– Реновация – это судьбоносный закон в истории нашей многовековой государственности, ибо он впервые открыто показал пренебрежение властей своими гражданами. Это закон, который позволил властям сбросить маски и обнажить свои цели. Единственная задача — нажива конкретных высших чиновников, желание полного передела и безграничной финансово-политической власти. Мы встали на путь неорабовладельческого строя в рамках одного государства, к сожалению, это общемировой тренд, но Россия впереди планеты всей. Здесь нарушены не только имущественные права, но и права граждан на волеизъявление, на личную свободу.

Этим законом подытожен передел собственности с постсоветского времени. Первый передел случился, когда у нас с помощью приватизации изъяли национальные богатства и активы в промышленности. Всё перешло в руки олигархов. Второй, когда с помощью нескольких искусственных дефолтов отобрали личные сбережения. Третий, когда после многочисленных реформ пенсионной системы у людей отняли пенсионные накопления, и сейчас верховная власть говорит о том, что мы должны заниматься накоплением своей пенсии сами. Извините, а мне уже 50 лет, и мне осталось 10 лет до пенсии… но меня успокоил Владимир Владимирович Путин: пенсия будет отодвинута, так что начинаем сначала, я успею ещё накопить. Значит, ещё лет 30 мне придётся вкалывать, чтобы получить минимальный уровень проживания, который раньше был гарантирован. Я, конечно, очень рад, но желаю, чтобы и правительство начало жить на те же средства.

Последнее, что у нас оставалось, это наше недвижимое имущество.

В Москве был первый проброс этого закона о переделе собственности в больших городах, теперь это переходит с помощью поправок в федеральные законы, где поражаются имущественные права граждан. И не только. Нарушаются требования пожарной безопасности, снимаются санитарные запреты и т. д.

В 2018 году, мало кто знает об этом, у нас ещё будут отбирать земли под нашими дачами и домами в деревнях и малых городах. Этот закон принят в 2015 году и отодвинут до нового президентского срока. Он подразумевает, что если у вас есть документы о собственности на землю, но вы не поставили этот участок в ЕГРП, земля признаётся БЕСХОЗНОЙ и передаётся муниципальным местным властям для коммерческого оборота. Если вы хотите чтобы ваш дом стоял на вашем участке, вы должны или выкупить эту землю или каким-то образом договориться с властями. У нас отберут наши квартиры и наши участки, это приведёт к тому, что земля в случае необходимости будет скуплена олигархами.

За реновацией стоит не строительное лобби, как принято думать, а банковские структуры, потому что банки выкупили большинство государственных активов. Для банков мы не представляем никакой ценности даже с точки зрения рабочей силы. У нас отбирается собственность, и в итоге нам останутся только наши тела. Впрочем, и тут есть о чем поговорить. Работы нигде нет, у женщин, тем более с не очень высоким уровнем образования, практически нет шансов прокормить своих детей и пожилых родителей. Они выходят на панель. В 80% случаев занятие проституцией связано с отсутствием других источников дохода.

– Какова будет дальнейшая судьба движения против реновации?

– Это покажет только наша сплочённость. Если мы будем выходить на протестные митинги в рамках пока ещё действующих более или менее демократичных законов, если как один будем голосовать даже на заведомо подтасованных выборах против того, чтобы нас сделали рабами, то власть может испугаться. А если это будет небольшое количество инициативных групп, их передавят. Сейчас уже преследуют. Например, меня за мою позицию по реновации не пустили на проводимую управой встречу с жителями. Жалобы в прокуратуру не дали никакой реакции.

– Какие партии, скорее всего, займут места в муниципальных советах?

– Я боюсь, что только «Единая Россия», может быть, немного мест отдаст КПРФ. Пройдя систему подтасовок, подлогов, незаконных снятий кандидатов, мы получим депутатский корпус с полным доминированием «Единой России». Ну, ЛДПР тоже что-то получит. Возможно, один-два мандата получат «Яблоко» и «Справедливая Россия». К таким цифрам стремится сейчас наша мэрия. Но я общаюсь с жителями и вижу, что большая часть настроена за КПРФ, как ни парадоксально, и среди молодёжи тоже. Потом идёт всё-таки «Единая Россия», третье делят «Яблоко» с навальновцами. Уже потом «Справедливая Россия».

– Каковы шансы самовыдвиженцев? И какие заметные личности смогут пройти?

– Могу вам сказать, что в большинстве случаев «самовыдвижнцы» — это директора школ, поликлиник, ДЭСов, они заставляют своих сотрудников за них голосовать. Но в основном люди голосуют против. Руководство даже таких низовых структур, как школы, поликлиники, резко отрывается от своего коллектива. Они не хотят прислушиваться к коллективу, не хотят улучшать его жизнь, и трудовые коллективы это знают и оказывают скрытое сопротивление. Сотрудники, зная, какой ужас принесут те люди, которых изберут в муниципалитет, саботируют кампании своих шефов и работают против них.

Беседовал Антон Арутюнов