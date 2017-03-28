Появится ли на карте Социалистическая Каталония?

Противостояние между Каталонией и центральным правительством Испании по вопросу о проведении референдума о независимости обостряется. Действующая исполнительная власть каталонской автономии функционирует только благодаря парламентской поддержке со стороны объединения «Кандидатура народного единства» (КНЕ), с одним из представителей которого в каталонском парламенте Сержи Саладие мы и беседуем.

Итоги сразу двух выборов в парламент Испании в прошлом году, если говорить именно о каталонской автономии, показали, сколь сильны в вашем регионе левые пристрастия избирателей.



Это при том, я добавлю, что наше движение не выставляло своих кандидатов. Действительно, если брать широкий левый спектр, то результаты одни из самых впечатляющих по всей Испании.

О чём это говорит? В частности, о том, что кризис, который ударил и по моей родине, изменил мнения очень многих людей. Но также и о том, что каталонская ментальность во многом левая, социальная.

Наоборот, у нас почти нельзя найти крайне правую реакцию. Если вам когда-нибудь захочется отдохнуть от крайне правых, переезжайте в Каталонию, здесь они вам не будут мешать. У нас здесь богатые социалистические традиции; не удивительно, что здесь так много кооперативов, социальных структур и организаций.

Очевидно, что каталонский Женералитет во главе с Карлесом Пуиджмонтом работает сегодня благодаря голосам вашей депутатской группы. В этой связи – мой вопрос – как вы сами оцениваете своё место в каталонском индепендентистском движении?

У этого движения давняя история, и оно как в политическом, так и в социальном плане неоднородное. В этом его сила, но одновременно и уязвимость. В отличие, например, от Страны Басков, где твёрдо за независимость выступает лишь баскская национальная левая, тут ситуация иная. «Кандидатура» вот уже более тридцати лет работала на проект независимой Каталонии. Это видят избиратели, и это в конечном счёте принесло нам поддержку простых людей во время парламентских выборов 27 сентября 2015 г.

Однако даже если наши отдельные активисты участвуют в общественных широких движениях за независимость, как, например, в Каталонской национальной ассамблее, мы не готовы отказаться от собственного представления о независимости, о том, каким должно быть наше государство в будущем.

Но тогда в чём заключается стратегическая цель «Кандидатуры»?

В независимости. Но она бывает разная. Когда я представляю, чего добились бывшие советские республики, балтийские страны или Украина за четверть века государственного суверенитета, мне откровенно становится печально. Зачем стремиться к независимости, чтобы потом значительная часть населения уехала бы со своей родины на заработки, а политическая элита выпрашивала благосклонность у НАТО или ЕС?!

Я не хотел бы бороться за такую независимость. Нам конечная цель видится в создании условий для подлинно суверенной и социалистической Каталонии.

В такой Каталонии должна царить демократия участия, демократия не для элит, но для народа.

Это должна быть солидарная и справедливая Каталония, для общества, не для толстосумов и корпораций. Многие поколения каталонских антикапиталистов боролись за освобождение. За что? Неужели за то, чтобы стать заложниками национальной буржуазии, даже если сегодня мы видим в её прогрессивной части своих союзников в борьбе за государственный суверенитет. Но я всегда говорю своим: даже если я горячий поборник свободной Каталонии, тут уж ничего не поделаешь, но астурийский горняк и крестьянин из Андулусии по духу ближе мне, чем финансист из Барселоны.

Какова специфика социально-экономических предложений КНЕ?

Если мы говорим, что наша конечная цель заключается в достижении справедливой и равноправной Каталонии, «Кандидатура народного единства» выступает за новое, свободное от неравенств и эксплуатации общество. КНЕ выступает за социализацию экономики, уточняя, что мы не имеем в виду огосударствления. Я с уважением отношусь к истории Советского Союза, но, думаю, ты не оспоришь моё мнение, что в советскую эпоху не было создано по-настоящему эффективной и полностью справедливой экономической системы.

Я глубоко убеждён, что в «Восточном блоке» так и не поняли ценности самоуправления, народных и коллективных предприятий. Но у нас, в Каталонии, кооперативы, народные предприятия в деревнях и небольших городах имеют давние традиции, это прекрасная база социализации. Социализм в любом случае будет творческим и открывающим согражданам новые возможности в социальной жизни. Здесь я веду речь о гендерном равноправии, «чистом социализме», о новой природоохранной политике, сокращении рабочего времени, интеграции иммигрантов-трудящихся в социальную жизнь Каталонии.

В каких отношениях «Кандидатура» с другими ведущими левыми формациями Каталонии?

Мы самостоятельное и самодостаточное объединение ассемблеистского и конфедералистского плана, мы не нуждаемся в электоральных комбинациях ради получения мандатов на каком бы то ни было уровне.

Мы готовы сотрудничать с республиканской левой и теми политическими движениями, которые участвуют в борьбе за независимую Каталонию, не забывая об их мелкобуржуазных предрассудках.

КНЕ готова к серьёзному диалогу с конфедеративным движением, стоящим за мэром Барселоны Адой Колау. Мы можем критиковать её подход к независимости, но отдаём должное ее энергичной социальной деятельности. Что касается нашего отношения к социалистам, признавая их роль в каталонской политической истории, я рискну сказать, что если они сохранят свою «унию» с ИСРП, их ждёт тупик. Но я ещё раз хочу сказать: мы более озабочены собственной деятельностью и практикой, чем поиском каких-то политических союзов.

Испанская и каталонская пресса немало пишет о ваших конфликтных отношениях с партией К. Пуиджмонта.

Они не могут быть иными по простой причине: эта партия недавно стала частью движения за независимость, а прежде долго защищала подход «прогрессирующего автономизма». Это они, а не мы, защищают интересы либеральной каталонской буржуазии и получают от неё финансовую помощь.

Конечно, нынешнее судебное преследовании экс-президента Женералитета Артура Маса отвратительно, поскольку его обвиняют в том, что он хотел дать каталонской нации слово высказаться о своём будущем. Но когда именно благодаря фракции КНЕ кандидатура Маса была отведена, мы говорили этим «нет» практике клиентелизма, фиктивных должностей, взяток, ассоциируемых с бывшими Конвергенцией и Союзом. Главный вопрос в том, пойдут ли они до конца. Если насчёт левых республиканцев лично я уверен, то в случае с «демократами», увы, нет.

У КНЕ, безусловно, имеются свои идеи относительно внешней политики будущей независимой Каталонии.

Правда в том, что наши партнёры по «индепендентистскому» большинству в каталонском парламенте боятся дискуссий на эту тему. Они говорят: сейчас не время, неактуально, давайте отложим на будущее. И в то же время все члены Женералитета тратят бюджетные деньги на поездки в Брюссель, Париж или Берлин. Пустые и провальные поездки, потому что они не дали до сих пор ничего.

Более того, Брюссель и Берлин явно показывают, на чьей они стороне. Господин Юнкер и фрау Меркель на стороне испанской короны и Рахоя. Но наш народ очень долго стремится к освобождению, и мы не нуждаемся в каких-то опекунах. Если ЕС и НАТО сейчас продолжают «играть» на стороне Мадрида, мы должны извлечь соответствующие выводы.