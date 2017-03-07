Всё начинается с гаража: московские инициативные группы объединяются

Выбирать «крайних», которые откажутся от будущего собственного гаража на заседании гаражного кооператива или собирать подписи недовольных соседей, которые поневоле стали «крайними» и без кооператива осознали отсутствие светлого будущего у своего любимого места стоянки. Шедевр советского кино под названием «Гараж», вышедший в 1979 году, и сотни частных гаражей на территории Москвы, вышедшие из эксплуатации в столице наших дней. Что объединяет эти сюжеты? Наличие каждый раз «крайних» и бунт, а также попытка понять ситуацию. Но разве дело только в гаражах?

Для того чтобы разобраться в том, кто виноват, а кто прав, почему происходит застройка (или даже точечная застройка), кто избавляется от парковых зон и избавляется ли, куда делись школы, детские сады и парки и в прочих социальных вопросах, которые волнуют всех и каждого, мы побеседовали с Георгием Федоровым, первым заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, президентом Центра социальных и политических исследований «Аспект», исполнительным директором Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль».

Скажите, какова сегодня ситуация в социальной сфере и какие основные проблемы стоят перед жителями столицы и регионов? С чем они к вам обращаются?

Я с этими вопросами сталкиваюсь ежедневно и ежеминутно. И, к сожалению, у нас в стране очень много социальных проблем различного характера: от беззакония чиновников, невыплаты зарплат, ухудшения состояния трудовых отношений, наступления чиновников на социальную среду до нищеты, понижения уровня жизни, беззакония на местах. Если в столице есть еще определенные нюансы, если так можно выразиться, «жирок», который позволяет людям выживать и оставаться на привычном уровне жизни (хотя и здесь он снижается), то в регионах социальное положение ухудшается быстро.

Государство скидывает с себя обязательства: отменяются льготы, падают доходы населения — таких проблем очень много. И социальным государство наше можно назвать с большой натяжкой.

Получается у людей объединяться в достаточно эффективные инициативные группы для решения социальных проблем?

Существует несколько факторов. Есть люди, которые профессионально занимаются политической социальной деятельностью, которые представляют какие-либо партии и движения, а есть вынужденные протестующие, которые столкнулись с беззаконием: они еще вчера были простыми обывателями. Их сама жизнь выталкивает в эти протесты.

Проблема в том, что после того, как выборы закончились (перед ними государство старалось не раздражать людей) началась атака на социальные права граждан. Мы в Москве наблюдаем огромное количество событий, о которых в сентябре еще никто не думал: точечная застройка, вырубка зеленых насаждений и парков, массовый снос гаражей, часто незаконный. Экологические проблемы, платная парковка в местах, где никогда не было проблем с пробками и так далее в том же духе. Это, естественно, провоцирует протест. Многие люди организовываются в инициативные группы.

Я как член Общественной палаты каждый день общаюсь с подобными группами, предлагаю консолидироваться, объединяться. Ведь у всех схожие проблемы.

Это не какой-то локальный чиновник творит беззаконие, к сожалению, это системные проблемы общегородского уровня: застройщики, фальсификация общественных слушаний или вообще отсутствие этих слушаний, иногда даже физическое насилие по отношению к активистам со стороны структур, которые обслуживают власть, захват домов, ТСЖ – огромное количество проблем. Была предпринята инициатива о проведении в мае общегородского митинга гражданской солидарности. Он будет не партийный, что очень важно, чтобы никакая политическая партия не пыталась монополизировать это. Сейчас создается оргкомитет, каждый день порядка двух инициативных групп выходит на связь, для того, чтобы в мае начать кампанию, так сказать, сопротивления беспределу московских чиновников и олигархов, которые пытаются застраивать и перестраивать город под себя.

Параллельно в сентябре будут выборы в муниципальные собрания и, конечно, активистов мы будем организовывать и поддерживать, чтобы они прошли на выборах, ведь если муниципальные депутаты будут только от правящей «Единой России», которая так или иначе обслуживает власть, то ситуация может ухудшиться. Сейчас в районах идут бои, и хорошо, что есть независимые, нормальные, совестливые депутаты, которые пытаются сопротивляться. Но если их не будет, они будут зачищены и им не дадут победить, если люди не придут и не проголосуют за них, то ситуация будет ухудшаться просто катастрофическими темпами. Поэтому движение за гражданскую солидарность как одно из конкретных дел, которое позволит остановить беззаконие, сыграет свою роль на выборах в сентябре. Параллельно я провожу слушания в общественной палате по этим вопросам.

Я буду писать и уже пишу и в прокуратуру, и в следственный комитет, использую все законные методы для защиты прав граждан.

Здесь главное – солидарность, потому что по одному всех передушат — нужно объединяться и выставлять единую повестку, в том числе создавать единый юридический экспертный центр. Есть юристы и эксперты, которые вызвались помогать по строительным, экологическим проблемам на волонтерских основах, что очень ценно.

Я слышала, что после начала объединения инициативных групп в интернете вам вставляли палки в колеса.

После того, как я написал об инициативе создания оргкомитета по проведению общемосковского митинга гражданской солидарности и об объединении инициативных групп, естественным образом, огромное количество людей распространили эту информацию в социальных сетях, и сразу налетело множество троллей, ботов и, не прошло и недели, как связной адрес электронной почты был взломан и уничтожен. Судя по тому, как молниеносно это произошло, с каким напором нам начали противодействовать, мы на правильном пути.

Какие шаги вы советуете предпринимать человеку, чтобы эффективно влиять на ситуацию?

Я как член Общественной палаты имею определенные полномочия и возможности помогать людям индивидуально. Моя работа на 90% связана не с какими-то публичными акциями, а именно с индивидуальными случаями. Ко мне обращаются через интернет-приемную и личный прием со всей России (огромная география регионов) — люди пишут о конкретных личных бедах, и, соответственно, я начинаю решать вопрос. У нас есть хорошие результаты. За прошлый год у меня было около 400-450 обращений граждан индивидуально. И каждый год от 300 до 700 обращений я обрабатываю, отвечаю на каждое и пытаюсь помочь. Кропотливая и невидная работа. Многие в отчаянии не знают куда обратиться. Параллельно на повестке дня масштабные противостояния в области экологических проблем, застройки.



Смогут ли после создания оргкомитета разрозненные инициативные группы найти поддержку, чтобы не восприниматься как ни к чему не ведущие затеи?

Идея как раз такая. К концу прошлого года я провел мониторинг, который выявил, что по Москве примерно заявлено около 1500 таких групп с составом от трех человек до нескольких тысяч.

Задача – максимально объединить в этот оргкомитет все группы с равным представительством, чтобы они выстроили между собой консультативное и практическое взаимодействие. Многие люди, которые входят в инициативную группу, попадают туда по случайности, когда у них под домом начинают рыть котлован или вырубают деревья.

Что насчет разрастания точечных застроек?

Когда Собянин говорил, что не будет точечных застроек, с моей точки зрения, это было неправдой. География точечных застроек касается всей Москвы: северо-запад, юго-запад, Серебряный бор, Восточный округ и т. д. Это не индивидуальные проблемы, а проблемы всего города. Точечная застройка варварская; если разобраться, можно обнаружить множество нарушений: документы, этажность, грунтовые воды, опасность для близлежащих домов — очень много вопросов с точки зрения законодательства.

Есть ли возможность решить проблему, действенны ли попытки предотвратить беззаконие?

Конечно. Были и положительные попытки предотвращения в городе массовой застройки без коммуникаций, детских садов — уменьшалась этажность, порой была возможность затормозить стройку. Проблема в том, что крупные застройщики пользуются разобщенностью и неорганизованностью людей. Это мы и хотим исправить, чтобы повысить эффективность борьбы граждан за свои права.

Это очень серьезная борьба, потому что нам противостоят очень серьезные «денежные мешки» и коррупционеры, чиновники, а правоохранительные органы очень часто, к сожалению, встают на сторону беззакония.

Это кропотливая, долгая и нудная борьба, которая необходима для защиты прав. Человек не должен оставаться равнодушным, все эти проблемы могут коснуться любого. У меня, например, нет никаких офшоров, нет никакой недвижимости за рубежом. Я здесь родился, здесь живу, у меня здесь семья, и я хочу жить в хорошем, нормальном и комфортном городе, которым можно гордиться, а не в какой-нибудь внешне красивой, а внутренне мертвой безликой столице, которая будет уничтожена окончательно. Пока такая опасность есть, необходимы любые законные методы борьбы.

Беседовала Ирина Марзоева