Протесты в Казахстане обернулись репрессиями в Москве

6 января в Москве более десяти активистов Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), движения “Трудовая Россия” и других левых организаций были задержаны в ходе несанкционированной акции в поддержку рабочих Казахстана.

Активисты собрались около 12:00 рядом с памятником Грибоедову (метро “Чистые Пруды”) неподалёку от посольства республики Казахстан. Они развернули плакаты в поддержку борьбы рабочего класса Казахстана, а также флаг Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП). Как только это случилось, появился автозак с полицейскими.

Никто из сотрудников МВД не представился. Один из старших жандармов крикнул, что по новому закону о полиции они не обязаны представляться. Людей грубо потащили в “кутузку”, некоторых волочили по земле. Пожилых людей били по ногам. На вопрос, в какое отделение везут, не ответили.

Елена Искрова, Пресс-центр ЦК РКРП:

“Власти как Казахстана, так и России пытаются заткнуть рот тем, кто смеет быть несогласным с их официальным мнением, что идет вразрез с конституционным правом россиян на свободу слова. Под предлогом борьбы с Майданом зачищается все политическое поле, даже одиночный пикет сегодня опасен.

Особенно недопустимо недостойное поведение сотрудников полиции, позволяющих себе просто заталкивать людей и закрывать в отделениях.

Мы выражаем протест такому вопиющему беззаконию и требуем немедленного освобождения наших товарищей!”

Сегодня секретариат ЦК РКРП выпустил заявление, в котором выражает классовую солидарность с бастующими рабочими Казахстана:

https://rkrp-rpk.ru/2022/01/06/%d1%81-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80/

Мы будем следить за развитием событий.

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