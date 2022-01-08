Казахстан: исчезновение профсоюзных лидеров

Международная Мониторинговая Миссия по Трудовым Правам в Центральной Азии сообщает об исчезновении при невыясненных обстоятельствах нескольких лидеров независимых профсоюзов, в частности активистов Профессионального союза работников топливно-энергетического комплекса Куспана Косшыгулова, Тахира Ерданова, Амина Елеусинова. Пропали также члены семьи Амина Елеусинова. Попытки родственников установить их местонахождение не приводят к положительным результатам, утеряна связь со многими другими активистами независимых профсоюзов и правозащитных организаций.

Международная конфедерация профсоюзов выразила серьёзную обеспокоенность и обратилась к правительству страны с просьбой принять незамедлительные меры по прояснению обстоятельств исчезновения профсоюзных лидеров.

http://socialismkz.info/?p=26827