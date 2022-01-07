«За демократический и социалистический Казахстан! Остановить военную интервенцию и освободить задержанных!» – совместное заявление социалистических организаций России

В Казахстане несколько суток продолжаются массовые протесты. Детонатором восстания стал рост цен на сжиженный газ, но очевидно, что противоречия, которые в итоге привели к социальному взрыву, накапливались в Казахстане годами. На данный момент протестующие формируют свои органы самоуправления, в некоторых городах взяты штурмом административные здания и офисы силовых структур.

Несмотря на то, что номинальный президент страны Касым-Жармат Токаев попытался успокоить народ заморозкой цен на газ и отставкой правительства, протесты только усилились и перешли в новую фазу, что говорит о глубоких корнях недовольства авторитарно-бюрократическим капитализмом в Казахстане.

Авангардом протеста является рабочий класс, и мы убеждены, что только он сможет довести до конца демократические преобразования, без которых невозможна борьба за свободу, демократию и социализм. Только трудящиеся и все прогрессивные силы Казахстана смогут довести революцию до конца, не оглядываясь на убаюкивающие речи правительства и не отдавая судьбу протеста в руки «демократических» оппозиционных политиканов.

Мы, нижеподписавшиеся, выражаем солидарность с восставшим народом Казахстана,

Мы требуем:

1. Немедленно освободить всех задержанных участников протестов и политических заключённых.

2. Прекратить военную интервенцию стран-участниц ОДКБ.

Мы призываем казахстанских левых участвовать в протестах и обороне Казахстана от военного вторжения. Вносить социалистическую повестку в программу восставшего народа Казахстана и строить свою независимую политическую организацию.

Заявление подписали:

1. Российское социалистическое движение РСД

2. Исполком движения «Трудовая Россия»

3. Редакция сайта Altleft | Альтернативные левые

4. Межрегиональная коалиция левых сил «Левый блок»

5. Марксистская тенденция

6. Социалистическая тенденция

7. Студенческий профсоюз «Community»

8. Интернет-журнал «Рабкор»

9. Марксистский Революционный Блок

10. Заново-медиа

11. Революционная Альтернатива | РА

12. Вестник Бури Originals

13. Интернет-издание «Левое крыло»

14. Либертарное Социалистическое Движение

15. Союз Пролетарского Освобождения | СПО

16. Молодая гвардия большевиков-ленинцев

17. Международная революционная коммунистическая тенденция (https://www.thecommunists.net)

18. Российская маоистская партия

19. Интернет-СМИ «Left News»

20. Интернет-СМИ «Anarcho News»

21. СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СОЦИАЛИСТОВ СДС

22. Народно-социалистическое движение России

Заявление открыто к подписанию.

Источник: https://vk.com/rsd_rsm?w=wall-6579654_25236