«За демократический и социалистический Казахстан! Остановить военную интервенцию и освободить задержанных!» – совместное заявление социалистических организаций России
В Казахстане несколько суток продолжаются массовые протесты. Детонатором восстания стал рост цен на сжиженный газ, но очевидно, что противоречия, которые в итоге привели к социальному взрыву, накапливались в Казахстане годами. На данный момент протестующие формируют свои органы самоуправления, в некоторых городах взяты штурмом административные здания и офисы силовых структур.
Несмотря на то, что номинальный президент страны Касым-Жармат Токаев попытался успокоить народ заморозкой цен на газ и отставкой правительства, протесты только усилились и перешли в новую фазу, что говорит о глубоких корнях недовольства авторитарно-бюрократическим капитализмом в Казахстане.
Авангардом протеста является рабочий класс, и мы убеждены, что только он сможет довести до конца демократические преобразования, без которых невозможна борьба за свободу, демократию и социализм. Только трудящиеся и все прогрессивные силы Казахстана смогут довести революцию до конца, не оглядываясь на убаюкивающие речи правительства и не отдавая судьбу протеста в руки «демократических» оппозиционных политиканов.
Мы, нижеподписавшиеся, выражаем солидарность с восставшим народом Казахстана,
Мы требуем:
1. Немедленно освободить всех задержанных участников протестов и политических заключённых.
2. Прекратить военную интервенцию стран-участниц ОДКБ.
Мы призываем казахстанских левых участвовать в протестах и обороне Казахстана от военного вторжения. Вносить социалистическую повестку в программу восставшего народа Казахстана и строить свою независимую политическую организацию.
Заявление подписали:
1. Российское социалистическое движение РСД
2. Исполком движения «Трудовая Россия»
3. Редакция сайта Altleft | Альтернативные левые
4. Межрегиональная коалиция левых сил «Левый блок»
7. Студенческий профсоюз «Community»
9. Марксистский Революционный Блок
10. Заново-медиа
11. Революционная Альтернатива | РА
13. Интернет-издание «Левое крыло»
14. Либертарное Социалистическое Движение
15. Союз Пролетарского Освобождения | СПО
16. Молодая гвардия большевиков-ленинцев
17. Международная революционная коммунистическая тенденция (https://www.thecommunists.net)
18. Российская маоистская партия
20. Интернет-СМИ «Anarcho News»
21. СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СОЦИАЛИСТОВ СДС
22. Народно-социалистическое движение России
Заявление открыто к подписанию.
Источник: https://vk.com/rsd_rsm?w=wall-6579654_25236