Левые: промежуточные итоги и перспективы. От 2011 к 2024

За 10 лет после Болотной оппозиционное и протестное движение явно сдвинулось влево. 10 лет назад нам приходилось спорить в оргкомитетах о включении «социальной повестки» в программу требований на Сахарова и Болотной. Сегодня о коммерциализации образования и медицины, о кричащей бедности, о бесправии работников говорят даже вчерашние поклонники свободного рынка. Где в этой ситуации левые? Какие выводы мы сделали из событий тех лет? Какую программу нам стоит выдвигать и с кем объединяться? Блок демократических сил или лево-патриотическая коалиция? Чего мы ждем от выборов и протестов в ближайшие годы? Эти вопросы обсудим на дискуссии, организованной Командой Лобанова и Российским социалистическим движением, 19 декабря в 17 00…

Участвуют:

Елена Янчук, депутат Мосгордумы, КПРФ

Борис Кагарлицкий, канал «Рабкор»

Сергей Цукасов, муниципальный депутат Останкино

Даниил Траубенберг, активист Российского социалистического движения

Олег Булаев, активист Марксистской тенденции

Михаил Лобанов, профсоюз «Университетская солидарность»

Дарья Багина, Первый секретарь МГК ЛКСМ РФ, экс-кандидат в Мосгордуму

Ведущая Полина Кузнецова, художница, активистка РСД

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