Дайджест новостей 16 декабря

 

Дайджест новостей 16 декабря

 

[В мире]

 

Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае

 

Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая

 

Китай на саммите с США призвал не вмешиваться в дела Гонконга

 

Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию

 

В Пакистане освободили лидера исламской организации

 

Греция заявила протест Албании из-за выставки фотографий и карт

 

Госдеп США осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море

 

Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше

 

20 ноября во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час

 

[Внешняя политика]

 

Русский язык станет обязательным предметом в университетах Центральноафриканской Республики

 

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 

Украина направила России ноту из-за гуманитарного конвоя на Донбассе

 

Захарова призвала ЕС не делать шагов в ущерб урегулированию Украине

 

[Внутренняя политика]

 

На юге России стартовали масштабные военные учения

 

В ряде регионов начала действовать система QR-кодов

 

Совет Федерации одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов

 

Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ

 

Единая Россия поддержала поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

 

В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

 

Госдума поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума

 

Госдума утвердила федеральный бюджет

 

[Экономика]

 

Глава Twitter ушел в отставку

 

[Происшествия]

 

Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса

 

19 ноября в Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов

 

20 ноября в Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих

 

20 ноября во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек

 

20 ноября в Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков

 

20 ноября в Вильнюсе прошел митинг против вакцинации от коронавируса

 

20 ноября «желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами  в Париже

 

[Протесты]

 

14 ноября президент Кубы присоединился к акции «Красных платков»

 

19 ноября в Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов

 

20 ноября в Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих

 

20 ноября во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек

 

20 ноября в Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков

 

20 ноября в Вильнюсе прошел митинг против вакцинации от коронавируса

 

20 ноября «желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами  в Париже

 

[Пенсии]

 

Заявление на пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах

 

Назван три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии

 

Совет Федерации продлил заморозку индексации военных пенсий

 

[Культура]

 

Правда ли, что Петр I учредил медаль «За пьянство»?

 

Правда ли, что в энциклопедии Larousse сказано, что Иван Грозный был прозван Васильевичем за свою жестокость

 

Правда ли, что нос Большого сфинкса был отбит по приказу Наполеона

 

 

 

 

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16-12-2021 События, , 60
Левые: промежуточные итоги и перспективы. От 2011 к 2024
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