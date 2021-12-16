Дайджест новостей 16 декабря
[В мире]
Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае
Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая
Китай на саммите с США призвал не вмешиваться в дела Гонконга
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
В Пакистане освободили лидера исламской организации
Греция заявила протест Албании из-за выставки фотографий и карт
Госдеп США осудил действия Пекина после инцидента в Южно-Китайском море
Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше
20 ноября во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час
[Внешняя политика]
Русский язык станет обязательным предметом в университетах Центральноафриканской Республики
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Украина направила России ноту из-за гуманитарного конвоя на Донбассе
Захарова призвала ЕС не делать шагов в ущерб урегулированию Украине
[Внутренняя политика]
На юге России стартовали масштабные военные учения
В ряде регионов начала действовать система QR-кодов
Совет Федерации одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов
Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ
Единая Россия поддержала поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год
Госдума поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума
Госдума утвердила федеральный бюджет
[Экономика]
[Происшествия]
Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса
19 ноября в Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов
20 ноября в Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
20 ноября во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек
20 ноября в Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков
20 ноября в Вильнюсе прошел митинг против вакцинации от коронавируса
20 ноября «желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже
[Протесты]
14 ноября президент Кубы присоединился к акции «Красных платков»
19 ноября в Испании произошли столкновения на акции протеста металлургов
20 ноября в Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
20 ноября во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек
20 ноября в Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков
20 ноября в Вильнюсе прошел митинг против вакцинации от коронавируса
20 ноября «желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже
[Пенсии]
Заявление на пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах
Назван три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии
Совет Федерации продлил заморозку индексации военных пенсий
[Культура]
Правда ли, что Петр I учредил медаль «За пьянство»?
Правда ли, что в энциклопедии Larousse сказано, что Иван Грозный был прозван Васильевичем за свою жестокость
Правда ли, что нос Большого сфинкса был отбит по приказу Наполеона