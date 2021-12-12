Новым канцлером Германии станет Олаф Шольц

Социал-демократическая, зеленая и либеральная партии сформировали правительство после двух месяцев переговоров. По итогам переговоров новым канцлером Германии станет Олаф Шольц, он будет избран до 8-го декабря. Напомним, что социал-демократы (СДПГ) выиграли с небольшим перевесом на национальных выборах 26 сентября.

Новое трехстороннее коалиционное правительство Германии, известное как «светофорная коалиция» из-за их цветов – красного, зеленого и желтого, состоящее из социал-демократов, зеленых и либералов, впервые обратилось к общественности, пообещав поставить защиту климата во главу своей повестки дня, но подчеркнув, что его главным приоритетом в ближайшее время является борьба с пандемией.

Сменив Ангелу Меркель на посту лидера через 16 лет после начала ее правления, социал-демократ Олаф Шольц в своей вступительной речи выразил драматический призыв к немцам сделать вакцинацию, объявив план из семи пунктов по преодолению чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которую он назвал «очень серьезной». Шольц подчеркнул, что больницы почти заполнены, и что его правительство рассматривает возможность введения мандата на вакцинацию.

Ожидается, что при Шольце, Анналена Бербок из “зеленых” станет министром иностранных дел, первой женщиной в этой роли, а Роберт Хайбек, ее партнер в качестве соруководителя партии, получит новую роль “суперминистра”, сочетающую министерство экономики с функциями министерства по охране окружающей среды и экологии.

Кристиан Линднер, лидер либеральной партии, выступающих за бизнес СДП, станет новым министром финансов. Сообщается, что Хубертус Хайль из СДПГ является единственным министром из старого правительства – большой коалиции между СДПГ и консервативным ХДС/ХСС Ангелы Меркель, – которая сохранит свой пост в качестве министра труда.

СДПГ также будет во главе министерств здравоохранения, внутренних дел и обороны.

Это будет первый трехсторонний альянс на национальном уровне в истории Германии и первый, который поставил решение проблемы климата приоритетом для каждого из министерств.

В рамках своей цели по достижению Германией климатической нейтральности к 2045 году стороны договорились взять на себя обязательство по поэтапному отказу от угля к 2030 году, запрету производства двигатели внутреннего сгорания, и прекращение выработки электроэнергии на газе к 2040 году. Ожидается существенное расширение использования возобновляемых источников энергии, чтобы они покрывали 80% всех потребностей в энергии к 2030 году.

Социальная политика включает повышение минимальной заработной платы до 12 евро, что, по словам Шольца, принесет пользу 10 миллионам немцев.

Недавно созданное министерство жилищного строительства будет контролировать строительство 400 000 новых домов, четверть из которых будут субсидироваться государством для решения растущего жилищного кризиса путем создания более доступного жилья.

Страховой полис для детей, продвигаемый «зелеными», должен быть введен для борьбы с растущей детской бедностью,также будут введены субсидии на отопление для семей с низкими доходами.

Но самая главная задача будет заключаться в том, чтобы держать под контролем наихудшую волну Covid-19 в Германии с момента начала пандемии, особенный акцент делается на увеличение количества вакцинаций. Шольц сказал, что он создаст команду кризисного управления, подчиняющуюся его канцелярии напрямую, в состав которой войдут вирусологи, эпидемиологи, психологи и социологи, которые будут консультировать по выходу из чрезвычайной ситуации.

Существует много предположений относительно того, как эти три стороны будут сотрудничать, из-за их значительных разногласий. Зеленые настаивают на масштабной инвестиционной программе для борьбы с климатическим кризисом, а также для приведения в порядок устаревшей инфраструктуры Германии. Во время избирательной кампании они обязались повысить налоги и ослабить правила долговых обязательств, чтобы высвободить деньги для покрытия возросших расходов.

Но СДП, известная своей финансовой осторожностью, неоднократно исключала повышение налогов. Поскольку Линднер из СДП обеспечил министерство финансов своей партии, их предпочтения, вероятно, будут определять денежно-кредитную политику нового правительства больше, чем предпочтения зеленых, особенно после того как Шольц объявил, что правила долга не будут смягчены.

Хабек сказал, что переговоры временами были «чрезвычайно напряженными». Он говорил, что новое правительство осознает масштаб проблем, с которыми оно столкнулось, когда пришло к власти «во время кризиса… страха, беспокойства и незащищенности», но также добавил, что «мы сделаем все, чтобы сломать четвертую волну».

Ожидается, что новое правительство примет присягу в течение недели начинающуюся с 6 декабря. Перед этим коалиционное соглашение должно быть одобрено на партийных конференциях СДПГ и СДП, а Зеленые планируют выделить для голосования 10 дней, его начало ожидается в четверг.

Шольц сказал, что название «светофор», данное коалиции, сослужит ей хорошую службу. «В 1924 году на Потсдамской площади в Берлине был построен первый в мире светофор. Это считалось необычной технологией, и люди спрашивали: «Может ли это работать?» Но теперь мы не можем представить себе жизнь без него: он помогает нам быстро и безопасно добраться туда, куда мы хотим ». Он сказал, что его цель – «сделать так, чтобы эта коалиция стала новаторской для Германии».

Источник: Западный левый