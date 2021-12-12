Дайджест новостей на 12 декабря

 

Дайджест новостей на 12 декабря

 

[В мире]

 

Первая страна закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма

 

ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса

 

Талибы начали выплачивать госслужащим зарплаты на три месяца

 

Спецпредставитель генсеком ООН  встретился с премьером Судана

 

Лидер Судана рассказал о подготовке к выборам в стране

 

Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань

 

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы

 

В Белоруссии заявление Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками

 

В Пекине выразили протест из-за угрозы раздувания США «китайской угрозы»

 

Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку

 

[Внешняя политика]

 

В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины

 

Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих

 

МИД Британии озаботился правами геев и Навального в России

 

Евросоюз включил в черный список первую российскую авиакомпанию

 

[Внутренняя политика]

 

Путин подписал закон о праве зачислять в бюджет Пенсионного фонда конфискованные деньги пенсионеров

 

Сурков предрек расширение России и «всемирное собирание земель»

 

Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ

 

Путин рассказал о росте соцвыплат россиянам

 

[Общество]

 

Более десяти выпускниц художественной школы обвинили преподавателя в педофилии

 

Екатеринбуржец – о проблемах из-за сильного иммунитета

 

Девять бывших депутатов отказываются освобождать служебное жилье

 

Почему увольняются региональные спасатели

 

[Происшествия]

 

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

 

Что известно об аварии на шахте «Листвяжная»

 

[Протесты]

 

22 ноября суд оштрафовал жителя Таганрога за акцию протеста против COVID-ограничений

 

6 ноября тысячи экоактивистов провели шествие по Глазго

 

6 ноября во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

 

6 ноября в Италии произошли столкновения с полицией из-за COVID-сертификатов

 

7 ноября в Глазго задержали более 20 экоактивистов

 

9 ноября в Минске прошла акция протеста у посольства Польши

 

10 ноября в Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили

 

11 ноября у здания правительства Армения прошли задержания участников акции протеста

 

[Пенсии]

 

Путин потребовал сохранить индексацию пенсий

 

В России изменится порядок выплаты пенсий

 

Правительство выделит деньги на социальные доплаты пенсионерам

 

В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни

 

[В мире]

 

В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме

 

Участник январского штурма Капитолия попросил убежища в Белоруссии

 

Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации

 

В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям

 

В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики

 

Штурмовавшему Капитолий «шаману» вынесли приговор

 

Минск не планирует возвращать посла в Варшаву, заявил МИД Белоруссии

 

Белоруссия признала информагенство БелаПАН экстремистским формированием

 

Япония и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая

 

14 ноября в Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили

 

Полиция Италии провела обыски у противников вакцинации от COVID-19

 

В Мьянме освободили осужденного за терроризм американского журналиста

 

Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства

 

Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса

 

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

 

[Внутренняя политика]

 

ЛДПР поддержала предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

 

Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян, заявила Голикова

 

На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей

 

Тверские власти вводят дополнительные меры поддержки детей войны

 

[Протесты]

 

11 ноября в Варшаве прошла манифестация ЛГБТ-активистов и антифашистов

 

13 ноября в центре Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили

 

Пять человек погибли во время протестов в Судане, сообщил комитет врачей

 

Во время протестов в Судане пострадали 39 сотрудников полиции

 

14 ноября в Милане арестовали трех человек за шествие против green pass

 

14 ноября в Тбилиси прошла очередная акция сторонников Саакашвили

 

[Пенсии]

 

Россияне рассказали, какую пенсию считаю достойной

 

Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений

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12-12-2021 События, , 4
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