Дайджест новостей на 12 декабря
[В мире]
Первая страна закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма
ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса
Талибы начали выплачивать госслужащим зарплаты на три месяца
Спецпредставитель генсеком ООН встретился с премьером Судана
Лидер Судана рассказал о подготовке к выборам в стране
Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы
В Белоруссии заявление Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками
В Пекине выразили протест из-за угрозы раздувания США «китайской угрозы»
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку
[Внешняя политика]
В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
МИД Британии озаботился правами геев и Навального в России
Евросоюз включил в черный список первую российскую авиакомпанию
[Внутренняя политика]
Путин подписал закон о праве зачислять в бюджет Пенсионного фонда конфискованные деньги пенсионеров
Сурков предрек расширение России и «всемирное собирание земель»
Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ
Путин рассказал о росте соцвыплат россиянам
[Общество]
Более десяти выпускниц художественной школы обвинили преподавателя в педофилии
Екатеринбуржец – о проблемах из-за сильного иммунитета
Девять бывших депутатов отказываются освобождать служебное жилье
Почему увольняются региональные спасатели
[Происшествия]
Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске
Что известно об аварии на шахте «Листвяжная»
[Протесты]
22 ноября суд оштрафовал жителя Таганрога за акцию протеста против COVID-ограничений
6 ноября тысячи экоактивистов провели шествие по Глазго
6 ноября во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
6 ноября в Италии произошли столкновения с полицией из-за COVID-сертификатов
7 ноября в Глазго задержали более 20 экоактивистов
9 ноября в Минске прошла акция протеста у посольства Польши
10 ноября в Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили
11 ноября у здания правительства Армения прошли задержания участников акции протеста
[Пенсии]
Путин потребовал сохранить индексацию пенсий
В России изменится порядок выплаты пенсий
Правительство выделит деньги на социальные доплаты пенсионерам
В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни
[В мире]
В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме
Участник январского штурма Капитолия попросил убежища в Белоруссии
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации
В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям
В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики
Штурмовавшему Капитолий «шаману» вынесли приговор
Минск не планирует возвращать посла в Варшаву, заявил МИД Белоруссии
Белоруссия признала информагенство БелаПАН экстремистским формированием
Япония и США договорились взаимодействовать по всем вопросам вокруг Китая
14 ноября в Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили
Полиция Италии провела обыски у противников вакцинации от COVID-19
В Мьянме освободили осужденного за терроризм американского журналиста
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден
[Внутренняя политика]
ЛДПР поддержала предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума
Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян, заявила Голикова
На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей
Тверские власти вводят дополнительные меры поддержки детей войны
[Протесты]
11 ноября в Варшаве прошла манифестация ЛГБТ-активистов и антифашистов
13 ноября в центре Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили
Пять человек погибли во время протестов в Судане, сообщил комитет врачей
Во время протестов в Судане пострадали 39 сотрудников полиции
14 ноября в Милане арестовали трех человек за шествие против green pass
14 ноября в Тбилиси прошла очередная акция сторонников Саакашвили
[Пенсии]
Россияне рассказали, какую пенсию считаю достойной
Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений