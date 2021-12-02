Дайджест новостей на 3 декабря

 

Дайджест новостей на 3 декабря

 

[В мире]

 

Президент Турции заявил о разрешении дипломатического кризиса с десятью послами

 

В Судане распустят комитеты по управлению профсоюзами

 

Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение в резиденцию

 

Германия перестанет оказывать помощь Судану из-за военного путча

 

Сенат утвердил нового посла США в Турции на фоне дипломатического скандала

 

Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана

 

Африканский союз приостановил деятельность Судана в организации

 

Всемирный банк приостановил помощь Судану

 

[Внешняя политика]

 

22 ноября «Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа

 

В США осудили безрассудное вооружение Украины против России

 

МИД заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию на Кубе

 

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу

 

[Внутренняя политика]

 

Первый регион России ввел самоизоляцию для непривитых

 

В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу

 

Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью

 

В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы

 

[Экономика]

 

Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений

 

РЖД отменят и сократят более 40 поездов

 

[Общество]

 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%

 

В МВД прокомментировали массовый уход начальников отделов в Екатеринбурге

 

Глава госфонда «Круг добра» Александр Ткаченко о том, почему некоторые дети ждут своих лекарств так долго

 

Скандинавские технологии поддержки семьи в российских реалиях

 

[Протесты]

 

11 ноября в Находке оштрафовали организатора несогласованного митинга против QR-кодов

 

12 ноября ЛДПР вступила с протестом у посольства Польши

 

28 октября сторонники Ассанжа перекрыли улицу у здания суда в Лондоне

 

Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены

 

29 октября экоактивисты устроили акции протеста в Лондоне

 

29 октября около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу

 

В Пенсионном фонде объяснили, как выйти на пенсию в 50 лет

 

Какие документы нужны для получения максимальной пенсии

 

Власти Пермского края пообещали сохранить «северные» надбавки

 

[Наука]

 

В падении династий китайских императоров обвинили извержения вулканов

 

[Культура]

 

Невероятные приключения итальянской статуи в России

 

Меньшие братья курантов и ходиков составляют отдельную коллекцию в Музеях Кремля

 

Правда ли, что выражение «развесистая клюква» впервые употребил Александр Дюма-отец

 

 

Рабкор.ру
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2-12-2021 События, , 31
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