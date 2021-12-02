Дайджест новостей на 3 декабря
[В мире]
Президент Турции заявил о разрешении дипломатического кризиса с десятью послами
В Судане распустят комитеты по управлению профсоюзами
Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение в резиденцию
Германия перестанет оказывать помощь Судану из-за военного путча
Сенат утвердил нового посла США в Турции на фоне дипломатического скандала
Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Африканский союз приостановил деятельность Судана в организации
Всемирный банк приостановил помощь Судану
[Внешняя политика]
22 ноября «Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа
В США осудили безрассудное вооружение Украины против России
МИД заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию на Кубе
Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу
[Внутренняя политика]
Первый регион России ввел самоизоляцию для непривитых
В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу
Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью
В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы
[Экономика]
Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений
РЖД отменят и сократят более 40 поездов
[Общество]
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%
В МВД прокомментировали массовый уход начальников отделов в Екатеринбурге
Глава госфонда «Круг добра» Александр Ткаченко о том, почему некоторые дети ждут своих лекарств так долго
Скандинавские технологии поддержки семьи в российских реалиях
[Протесты]
11 ноября в Находке оштрафовали организатора несогласованного митинга против QR-кодов
12 ноября ЛДПР вступила с протестом у посольства Польши
28 октября сторонники Ассанжа перекрыли улицу у здания суда в Лондоне
Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены
29 октября экоактивисты устроили акции протеста в Лондоне
29 октября около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
[Пенсии]
В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу
В Пенсионном фонде объяснили, как выйти на пенсию в 50 лет
Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
Власти Пермского края пообещали сохранить «северные» надбавки
[Наука]
В падении династий китайских императоров обвинили извержения вулканов
[Культура]
Невероятные приключения итальянской статуи в России
Меньшие братья курантов и ходиков составляют отдельную коллекцию в Музеях Кремля
Правда ли, что выражение «развесистая клюква» впервые употребил Александр Дюма-отец