Свободу Кириллу Медведеву и его товарищам!

На 10 суток арестован левый активист Кирилл Медведев. Его вина состоит в том, что он с товарищами протестовал протв решения на месте архитектурного значения построить апарт-отель олигарха Дерипаски. Мы начали кампанию в его поддержку. Можете пожалуйста рассказать у себя в соцсетях об этом под хэштегом #ЗаЧтоСидитМедведев ? Многие уже высказались, будем очень признательно за поддержку Кирилла!

Активист РСД, Кирилл Медведев отбывает свои 10 суток в спецприемнике на Сретенке. Вместе с ним активисты Анастасия Борисюк и Федор Неронов. Активные жители Мещанки вместе с активистами, в числе которых Кирилл, отбивают архитектурное наследие Москвы от жадных рук Дерипаски, решившего заработать на пост-ковидном туризме, построив люксовый отель для богачей ценой блага простых жителей.

Перед вами выбор: либо пролистать эту запись и вернуться к своим делам – либо подключиться и обломать одного из самых богатых воров России ради интересов простых жителей. Победить в такой инициативе сложно и даже кажется, что невозможно. Но чтобы вам было проще решить — послушайте песню «Стены рухнут», которую перевел и поет Кирилл, если еще по каким-то причинам её не слышал. Она вдохновляла людей на Шиесе и стала гимном белорусского протеста — В ней ответ и на то, почему сейчас этот отель вынуждены охранять от Кирилла Медведева и на то, что нужно делать конкретно вам.