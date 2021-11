Трамп объявляет о планах запустить новую социальную сеть “TRUTH Social”

Бывший президент США Дональд Трамп объявил в среду о планах запустить свою собственную социальную сеть в качестве последней возможности восстановления своего доминирования в Интернете после того, как ему запретили пользоваться Twitter и Facebook после яростного восстания в Капитолии. “TRUTH Social” будет принадлежать Trump Media & Technology Group (TMTG) и, как

ожидается, начнет бета-тестирование для “приглашенных гостей” в следующем месяце. Она уже доступна для предварительного заказа в магазине приложений Apple, говорится в заявлении группы. TMTG также намерена запустить услугу подписки на видео по запросу, в которой будут представлены развлекательные программы свободные от влияния либералов, которыми будет руководить Скотт Сент-Джон, исполнительный продюсер из “Deal or No Deal” и “America’s Got Talent”, говорится в заявлении. “Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании Больших технологий”, – говорится в заявлении Трампа, которому закрыли доступ в Twitter и Facebook за подстрекательство к нападению на Капитолий США 6 января. “Мы живем в мире, где Талибы имеют огромное влияние в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо”, – продолжил он. В заявлении говорится, что Trump Media & Technology Group объединится с “компанией-пустышкой” Digital World Acquisition Corp (DWAC), чтобы сделать TMTG публичной компанией, зарегистрированной на бирже. “Сделка оценивает Trump Media & Technology Group стоимостью в 875 миллионов долларов в качестве первоначальной стоимости предприятия, с потенциальным дополнительным доходом в размере 825 миллионов долларов в дополнительных акциях (при оценке, которую они получают) для совокупной оценки до 1,7 миллиарда долларов в зависимости от эффективности цены акций после объединения бизнеса”, – говорится в сообщении.

“Учитывая ситуацию на рынке, на который мы настроены, и большое количество последователей президента Трампа, мы считаем, что возможность TMTG может создать значительную акционерную стоимость”, – говорится в заявлении главы DWAC

Патрика Орландо. Битвы за свободу слова В течение многих лет Трамп, который использовал Twitter, в частности, в качестве

идеологического оружия во время своего президентства, боролся с технологическими гигантами, которые, как он утверждает, несправедливо подвергли его цензуре. Борьба за свободу слова обострилась, когда Facebook, Twitter, Instagram и остальные

доминирующие в мире платформы социальных сетей ограничили его доступ в наказание за подстрекательство толпы, которая разграбила Конгресс. С тех пор Трамп ищет способы вернуть свою интернет-рупор, начав несколько судебных процессов против технологических гигантов. В мае он запустил блог под названием “From the Desk of Donald J. Trump,” который рекламировался как крупное новое издание, но он удалил его из Интернета всего месяц спустя. Бывший помощник Трампа Джейсон Миллер запустил социальную сеть под названием Gettr в начале этого года, но республиканец еще не присоединился к ней. Вскоре после того, как была объявлено создание TRUTH Social, Миллер поздравил Трампа с “возобновлением борьбы в социальных сетях”. “Теперь Facebook и Twitter потеряют еще большую долю рынка”, – сказал он в заявлении, опубликованном в твиттере Gettr. Facebook 7 января ограничил доступ Трампу на неопределенный срок из-за его разжигающих борьбу комментариев, которые предшествовали восстанию в Капитолии, позже сократив запрет до двух лет. Twitter так же не заставил себя ждать, навсегда заблокировав аккаунт Трампа, у

которого в то время было более 88 миллионов подписчиков, из—за “риска дальнейшего подстрекательства к насилию”.

Трамп начал проводить публичные мероприятия, в том числе митинги в стиле предвыборной кампании, поскольку он стремится оставаться самым влиятельным республиканцем страны. Он затронул тему потенциальной президентской гонки 2024 года, но не сделал никаких заявлений о своем политическом будущем.

Автор: Агентство Франс-Пресс

Переводчик: Лямкина Анастасия

https://www.manilatimes.net/2021/10/21/news/trump-announces-plans-to-launch-new-socialnetwork-truth-social/1819197